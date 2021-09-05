Boşanma davası devam ederken sevgilisinden hamile kaldı
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Boşanma davası devam ederken sevgilisinden hamile kaldı

Boşanma davası devam ederken sevgilisinden hamile kaldı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Eski futbolcu Emre Aşık ile çekişmeli boşanma davası devam eden Yağmur Sarnıç'ın hamile olduğu ortaya çıktı. Bir süredir Baycan Şenürek ile birlikte olan Sarnıç'ın, erkek bebek beklediği öğrenildi.

Sabat'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Uyguladığı şiddet nedeniyle çocuklarının velayetini kaybeden Yağmur Sarnıç'tan 'Yok artık' dedirtecek bir haber daha! Emre Aşık ile olaylı boşanma davası devam eden Sarnıç'ın hamile olduğu ortaya çıktı. Aşık ile yaşadığı kavgalarla gündemden düşmeyen Sarnıç, geçtiğimiz aylarda Baycan Şenürek ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.

İlişkilerini sosyal medyada ilan eden ikili, zaman zaman aşk fotoğraflarını da paylaşıyor. Sarnıç'ın paylaşımlarında Şenürek'e "Aslan Kocam" diye hitap ettiği görülüyor. Kontrollerini aksatmayan Sarnıç, önceki gün muayene sonrası aracına binerken görüntülendi. Göbeğinin iyice belirginleştiği görülen Sarnıç'ın erkek bebek beklediği öğrenildi.

Boşanma davası devam ederken sevgilisinden hamile kaldı

Kaynak: Snob Magazin

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