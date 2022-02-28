Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse Varol çifti, aşk dolu pozla iddiaya son noktayı koydu - Haberler

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Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse Varol çifti, aşk dolu pozla iddiaya son noktayı koydu

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Haftalardır boşanacakları yönündeki haberlerle gündeme gelen Buse Varol ve Alişan çiftinden beklenen paylaşım geldi. Varol, sosyal medya hesabından Alişan ile bir fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşarak ayrılık haberlerine son noktayı koydu.

Kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutlayan ve kayınvalidesinin kendisini evine davet etmediği söyleyen Buse Varol ile Alişan çiftinin boşanacakları iddia edildi. Evliliklerinde kriz yaşadıklarını kabul eden çift, aynı evde yaşadıklarını ve sorunları çözmeye çalıştıklarını söyledi.

BOŞANMA İDDİASINA SON NOKTAYI KOYDULAR

Haftalardır boşanma haberleriyle gündeme gelen çiftten müjdeli haber geldi. Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan oyuncu Buse Varol, dün 1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Alişan ile bir pozunu paylaşarak kalp emojisi koydu. Alişan da eşinin paylaşımını kendi sayfasında yayınladı. Çift, bu paylaşımla da boşanma iddialarına son noktayı koymuş oldu.

İşte Buse Varol'dan günler sonra gelen Alişan paylaşımı:

Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse Varol çifti, aşk dolu pozla iddiaya son noktayı koydu

Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse Varol çifti, aşk dolu pozla iddiaya son noktayı koydu

Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse Varol çifti, aşk dolu pozla iddiaya son noktayı koydu

Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse Varol çifti, aşk dolu pozla iddiaya son noktayı koydu

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Buse Varol, Instagram, Boşanma, Alişan, Magazin, Haberler

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