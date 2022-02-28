Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse Varol çifti, aşk dolu pozla iddiaya son noktayı koydu

Kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutlayan ve kayınvalidesinin kendisini evine davet etmediği söyleyen Buse Varol ile Alişan çiftinin boşanacakları iddia edildi. Evliliklerinde kriz yaşadıklarını kabul eden çift, aynı evde yaşadıklarını ve sorunları çözmeye çalıştıklarını söyledi.

BOŞANMA İDDİASINA SON NOKTAYI KOYDULAR

Haftalardır boşanma haberleriyle gündeme gelen çiftten müjdeli haber geldi. Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan oyuncu Buse Varol, dün 1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Alişan ile bir pozunu paylaşarak kalp emojisi koydu. Alişan da eşinin paylaşımını kendi sayfasında yayınladı. Çift, bu paylaşımla da boşanma iddialarına son noktayı koymuş oldu.

İşte Buse Varol'dan günler sonra gelen Alişan paylaşımı: