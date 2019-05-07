Bodrum'dan Coşkuyla Samsun'a Uğurlandı

Milli mücadelenin başlangıcının 100'üncü yıldönümünde Türkiye'nin ilk yelkenli okul gemisi büyük bir coşkuyla Bodrum'dan Samsun'a uğurlandı.

Türkiye'nin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum, milli mücadelenin 100'üncü yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde Samsun'a doğru yelken açtı. Bodrum'dan törenle yola çıkan STS Bodrum'u uğurlayanlar vatandaşların bazıları göz yaşlarını tutamadı. Heyecan ve coşkunun bir arada yaşandığı törene Bodrum'un milli mücadele ruhu damgasını vurdu.

Ege'den Karadeniz'e Gazi'nin Anısına 100.Yıl rotasına başlayan STS Bodrum, bugün sabah yoğun bir katılımla seyrine uğurlandı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün,, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Turgay Kaya, Ummahan Yurt ve Önder Batmaz, CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, İMEAK DTO Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan, Esnaf ve Sanakarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Bodrum Belediye Meclis Üyeleri, gaziler, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Bodrum Belediyesi önünden bando eşliğinde Bodrum Kalesi önündeki tören alanına gelen grup, STS Bodrum okul gemisine binerek kaptan ve mürettebat ile selamlaştı.

Ata'nın Bandırma'ya bindiği günle aynı heyecanı yaşıyoruz

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıldönümünde Bodrum'un ismini tüm ülkeye ve dünyaya bir kez daha duyurmak için yola çıktıklarını belirtti. Türkiye'nin aydınlık insanlarının tarih, kültür ve sanatla iç içe yaşadığı Bodrum'da, Ata'nın 16 Mayısta Bandırma vapuruna bindiği heyecanı ve gururu yaşadıklarını söyleyen Başkan Aras, geminin yapımında emeği geçen ve Bodrum'a bu güzel gemiyi kazandıran tüm Bodrum inisiyatifine, dönemin yerel yöneticilerine ve STS Bodrum'un tasarımını üstlenen Yücel Köyağasıoğlu'na teşekkür etti.

Geminin simgesel seyrini herkesin belediyenin sosyal medyasından takip edebileceğini hatırlatan Başkan Aras, gemiyi "deniziniz sakin, pruvanız neta olsun, Allah'a emanet olun" sözleriyle uğurladı.

Törende daha sonra Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün birer konuşma yaptı. Kaymakam Yılmaz, Bodrum'da 19 Mayısı çok daha coşkulu ve güzel kutlama gayreti içinde olduklarını belirtirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de böyle bir etkinliği sadece Bodrum'a değil Muğla'ya da kazandıran Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve ekibine teşekkür etti. Gürün "100 yıl önce 1919'da denize açılarak Samsun'dan Anadolu'ya ayak basan Mustafa Kemal Atatürk gibi biz de bu gemimizle Bodrum'dan Samsun'a sizler adına ayak basacağız" dedi. "Umutsuz durumlar vardır ama umutsuz insanlar yoktur" diyen Başkan Gürün, STS Bodrum okul gemisinin Muğla'daki Atatürkçü umudu ve düşünceyi Samsun'a götürerek oradan Anadolu'ya yayacağını söyledi.

Başkan Aras'tan seyir defterine anlamlı yazı

Konuşmaların ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın dümenine geçtiği STS Bodrum okul gemisi, Samsun'a doğru yolculuğuna başladı. Daha sonra STS Bodrum Okul gemisinin seyir defterine yazan Başkan Aras, şu ifadeleri kullandı: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Yüce Türk Milletine; Milli mücadelenin başlangıcının 100. yılında senin ışığınla aydınlanan nesiller olarak çıktığın yolda, gösterdiğin hedefte emin adımlarla yürüyoruz. Hiçbir güç bizi çağdaş medeniyet yolundan döndüremez!

Bodrumlular olarak bizler bu uzun yolculuğa çıkarken umudu da yanımıza aldık. Projenin geçrekleştirilmesinde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Deniziniz sakin, pruvanız neta olsun. Yaşasın Cumhuriyet!"

Belgesel olacak

STS Bodrum Okul Gemisi; 100 yıl önce nice zorluklarla yolumuzu aydınlatmak için yola çıkanların anısına Cumhuriyetimizin simgesi limanlarda halkla buluşacak, İstanbul'dan katılacak çok sayıda yelkenliyle birlikte 19 Mayıs 2019'da Samsun'a çıkacak.

Ege'den Karadeniz'e Gazi'nin Anısına 100.Yıl rotasında gerçekleştirilecek seyirde, STS Bodrum'un uğrayacağı limanlarda, ülkemizin değerli sanatçı ve aydınları ile söyleşi ve dinletiler yapılacak. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da bazı limanlarda katılım sağlayarak destek vereceği STS Bodrum'un yolculuğu, Bodrum Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından anlık paylaşımlarla halka duyurulacak.

Bodrum Belediye Meclis üyesi Mustafa Coşkun'un komodorluğunu yaptığı gemi, 14 mürettebatıyla birlikte seyir halinde olacak. Nebil Özgentürk'ün dört kişilik ekiple katılacağı bu yolculuk Samsun'a çıkışın ardından bir belgesel haline getirilecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA