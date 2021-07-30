Bodrum'da yanan ormanın dumanına aldırış etmeden pozlar veren Süreyya Yalçın, tepki çeken paylaşımı sildi
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Bodrum'da yanan ormanın dumanına aldırış etmeden pozlar veren Süreyya Yalçın, tepki çeken paylaşımı sildi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sosyetenin tanınan isimlerinden Süreyya Yalçın, şimdilerde Bodrum'da tekne tatili yapıyor. Her anını sosyal medya hesabından yayınlayan Yalçın, Bodrum'da başlayan yangın bölgesinde dumanlar yükselirken teknesinde sere serpe yatarak pozlar verdi. Dumanlara aldırış etmeden verdiği pozları paylaşan Yalçın, gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

2016 yılında nikah masasına oturduğu Ozan Baran ile ABD'de yaşayan Süreyya Yalçın, geçtiğimiz hafta 46 bavulla Bodrum'a geldi. Güzel havanın tadını çıkarmak için teknesiyle tura çıkan Yalçın, Bodrum'da başlayan yangına aldırış etmeden pozlar verdi.

ARKADA DUMANLAR YÜKSELİRKEN POZLAR VERDİ

Manavgat'ta başlayarak ülkenin birçok yerine sıçrayan yangınlar söndürülmeye devam ederken Bodrum'da da alevler yükselmeye başladı. Bodrum'da bir otelin yandığı ve dumanların yükseldiği bölgede poz veren Yalçın, o anları da 2,7 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.

Bodrum'da yanan ormanın dumanına aldırış etmeden pozlar veren Süreyya Yalçın, tepki çeken paylaşımı sildi

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMI SİLDİ

Kısa sürede gündem olan Süreyya Yalçın'a "Sözün bittiği yer. Ülke yanıyor, sen poz veriyorsun" diye tepki yağdı. Eleştirilerin ardından art arda paylaştığı pozları silen Yalçın, yangınla ilgili de paylaşım yaptı. Instagram hesabının hikaye kısmından bir paylaşım yapan Yalçın, "Rabbim herkesi korusun, yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Bodrum'da yanan ormanın dumanına aldırış etmeden pozlar veren Süreyya Yalçın, tepki çeken paylaşımı sildi

İşte Süreyya Yalçın için yapılan bazı yorumlar...

Bodrum'da yanan ormanın dumanına aldırış etmeden pozlar veren Süreyya Yalçın, tepki çeken paylaşımı sildi
Bodrum'da yanan ormanın dumanına aldırış etmeden pozlar veren Süreyya Yalçın, tepki çeken paylaşımı sildi
Bodrum'da yanan ormanın dumanına aldırış etmeden pozlar veren Süreyya Yalçın, tepki çeken paylaşımı sildi
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Bodrum'da yanan ormanın dumanına aldırış etmeden pozlar veren Süreyya Yalçın, tepki çeken paylaşımı sildi - Haberler Magazin
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