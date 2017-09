Bm: 370 Bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e Sığındı

Myanmar ordu güçlerinin ve ırkçı Budistlerin saldırılarından kaçan Arakanlı Müslümanların Naf Nehri'ni geçerek Bangladeş'e gelişleri devam ediyor.



Mevsimsel yağmurlar nedeniyle su seviyesi yükselen Naf Nehri ve kolları mültecilerin geçişlerini yavaşlatıyor.



Birleşmiş Milletler, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 370 bine ulaştığını bildirdi.



Arakanlılar katliamdan kaçarken.. Yorumsuz.. pic.twitter.com/sbv0Q0bbiM— Mustafa Bağ (@mustafa__bag) September 12, 2017



Rohingya Müslümanlarının kaldığı sığınmacı kamplarını ziyaret eden Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasan Vecid, "Biz insanız, 1971'de bize ne oldu? Bu tecrübeye sahibiz. Bildiğiniz gibi kız kardeşim buradaydık. Ailem suikasta uğradı. Yurtdışında mülteci olarak yaşamak zorunda kaldık. Dolayısıyla bu üzüntü ve acıyı anlıyoruz" şeklinde konuştu.



Öte yandan Myanmar yönetiminin Arakanlılara yönelik etnik temizlik yaptığını dile getiren Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, Myanmar yönetimine acımasız operasyonlarını durdurma çağrısında bulundu.



Ancak ülkesinin yaptıklarını savunan Myanmar'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, elde somut delil olmadan BM'nin bu şekilde ithamda bulunmasının kurumun güvenirliğini zedeleyeceğini iddia etti.



Burmalı Büyükelçi, "Arakan Kurtuluş Ordusu isimli bir terör örgütü, halkı evlerini terk ederek yanlış bir ümitle üçüncü bir ülkede yeniden yerleşmeye teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.



Arakan'dan yükselen dumanlar



Öte yandan Bangladeş'in Myanmar'a sınır bölgelerinden bakıldığında Arakan'dan yükselen dumanlar görülebiliyor.



Günün her saatinde yoğun dumanların yükseldiği Arakan'da binlerce Müslümanın dağlık bölgelerde saklandığı ve gizlice Naf Nehri'ne ulaşmaya çalıştığı belirtiliyor.



Yaşlı ve yaralı mülteciler sopalara takılan bezlerin içinde veya sırtlarda taşınarak Bangladeş'e ulaştırılmaya çalışılıyor.



Bangladeş'te genel manada var olan hijyen sorunu mültecilerin toplandığı ve yaşadığı kamplarda ciddi manada sağlık tehdidi haline geldi.



Mülteciler, yerleşim yerlerinde sıklıkla görülen su birikintilerinde çamaşırlarını yıkamanın haricinde kişisel temizliklerini ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.



Bu arada ülkesindeki sivil katliamına sessiz kalmakla suçlanan Nobel Barış Ödülü sahibi Devlet Başkanı Aung San Suu Kyi'ye yönelik tepkiler dünya genelinde artarak devam ediyor.



Arakanlı Müslümanlar günlerce yürüyerek Bangladeş'e ulaşıyor



Sosyal medyada yayımlanan bir görüntü, Arakan'ın Maungdaw bölgesinden yola çıkarak Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde Arakanlı Müslümanların kaldığı Kutupalong kampına ulaşmak için günlerce yürüyen Arakanlı Müslümanlar yansıdı.



A handicapped #Rohingya Muslim man arrives in #Bangladesh after more than 2 weeks of journey. (V: K. Ozdal) pic.twitter.com/yo3NbMNeju— Mustafa Bağ (@mustafa__bag) September 12, 2017



Görüntünün Kutupalong kampı yakınlarında çekildiği belirtildi.



Uluslararası Af Örgütü, Myanmar ordusunun, operasyonlarını sürdürdüğü Arakan eyaleti ile Bangladeş arasındaki sınır bölgesinde, operasyonlardan kaçan Arakanlı Müslümanların evlerine dönüşlerini engellemek amacıyla sınıra mayın döşediğini bildirdi.



Örgüt, köylülerin sınır hattında buldukları ve etrafını kazarak açığa çıkardıkları bazı mayınların fotoğraflarını yayınladı.



Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti.



Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.



Saldırılarda 150'den fazla köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı.



On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor.



Bangladeş'e, 25 Ağustos'dan bu yana 370 bin Arakanlı Müslüman ulaştı. Ancak bu rakam günden güne artıyor.



#UN now saying 370,000 refugees have arrived in #Bangladesh after fleeing targeted attacks in #Myanmar. #RohingyaCrisis pic.twitter.com/8DtinaIBX8— Tirana Hassan (@TiranaHassan) September 12, 2017



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İngiltere ve İsveç'in talebi üzerine çarşamba günü yapacağı toplantıda Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik devam eden şiddet olaylarını görüşecek.



