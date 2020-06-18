Bitlis nerede? Bitlis'te gezilecek yerler nereler? Bitlis'in nesi meşhur? Yüzyıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapan Bitlis isminin hikayesi nedir? Bitlis'te neler yenir?

Tarihi pek çok yapıyı görebileceğiniz bir şehir olan Bitlis, vadi içerisine kurulmuştur. Vadideki Güzel Şehir olarak da tanımlanır. Milattan önce 400 yıllarına kadar Urartuların yaşam alanı olmuştur. Daha sonra Asurlular, Medler, Persler, Makedonlar, Romalılar ve Bizanslılar'ın eline geçmiştir.

10. yüzyılda Türklerin Anadolu'ya girişi sayesinde, Ahlat'a akınlar olmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra Bitlis il yapılmıştır.

Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan şehirde birçok kale, cami, külliye, köprü veya kervansaray görebilirsiniz.

BİTLİS NEREDEDİR? BİTLİS İSMİNİN HİKAYESİ NEDİR?

Van Gölü'nün batısında, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan şehrin ismi Makedonlardan kalmadır. Makedonya Kralı Büyük İskender'in komutanlarından Badlis'in adını almıştır. Van Gölü'nün büyük kısmı Bitlis sınırlarında yer alır.

Muş, Ağrı, Batman, Siirt ve Van ile komşudur. Şehirde dağlık bölge çok fazladır. Dağ eteklerinde de platolar yer alır.

BİTLİS GEZİLECEK YERLER NERELER?

Nemrut Dağı ve Nemrut Krater Gölü

Aktif yanardağ olan Nemrut Dağı'nın zirvesinde Nemrut Krater Gölü bulunur. Türkiye'de bulunan en büyük krater gölüdür. Van Gölü manzarasını da buradan izleyebilirsiniz. Doğa ve dağcılık sporları için uygundur.

Bitlis Kalesi

Şehrin adını aldığı Büyük İskender'in komutanlarından olan Badlis tarafından yaptırılmıştır. Bitlis suyunun iki kolunun birleştiği yerde, bir kaya bloğu üzerine inşa edilmiştir. Çevresi 2800 metre olan kalenin yüksekliği 56 metre ve genişliği 7 metredir.

Kale çevresinde han sarayı, 300 ev, 1 han, 1 cami bulunduğu kaydediliyor. Çevresinde yoğun bir yapılanma olan kalenin surlarının dışında ayrıca şunlar bulunuyor; üç kat demir kapısı bulunan bir çarşı, bedesten ve evler. Kaleye çıkmak için yüksek bir tepeye tırmanılması gerektiği için savunma hendeği yapılmamıştır. Günümüze sadece kale ulaşabilmiştir.

Ahlat Selçuklu Mezarlığı

Dünyanın en büyük Türk - İslam mezarlığı olarak bilinir. Bölgede bulunan eserler, açık hava müzesini andıracak şekilde çoktur. Tüm yapılarda bulunan işlemeler çok dikkat çekicidir.

Ahlat Müzesi

Bitlis'te yapılan kazılarda bulunan yüzyıllardır var olan eşyalar ve eserler burada sergilenir. Bitlis şehrinde bulunan tek müzedir.

Emir Bayındır Camii Ve Kümbeti

Milattan sonra 1477 yılında yapılan cami, Bayındır İbn Rüstem tarafından yapılmıştır. Caminin yan kısmında "Amel Baba Can" ismi yazar, bu ismin camiyi yapan usta olduğu anlaşılıyor.

İskender Paşa Camii

Eski Ahlat kalesinin de bulunduğu yerdedir. Milattan sonra 1584 yılında İskender Paşa tarafından yaptırılan caminin ustasının Mimar Sinan olduğu düşünülüyor. Yavuz Sultan Selim döneminde inşa edilen cami, Kanuni Sultan Süleyman zamanında genişletilmiştir. Osmanlı mimarisinin anlaşılması için önemli örneklerden biridir.

Kadı Mahmut Camii

Kale içinde bulunan cami, İskender Paşa Camii'nin karşısındadır. Kitabesinde milattan sonra 1584 yılında, Kadı Mahmut tarafından yapıldığı yazar.

Ahlat Sahil Kalesi

Zal Paşa ve Mimar Sinan tarafından, Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle yapılmıştır. Ahlat harabesi güneyinde, göl kenarında bulunan bölgeye Hicri 965 yılında; Ahlat'ın bayındır olması için yapılmıştır. 13 kulesi olan kalenin, hendekleri çok derin değildir fakat sağlam bir yapıdır. 3 kat demir kapısı vardır. Günümüze sadece kale ulaşabilmiştir.

Adilcevaz Kalesi

Van Gölü'nün kıyısında yer alan sarp kayaların tepesine yapılmıştır. Azerbaycan şahlarından olan Tacettin Alişan tarafından yapılmıştır. Hicri 940 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından kuşatılan kaleye ilk hakim Zal Paşa olmuştur.

İç ve dış kale olacak şekilde tasarlanmıştır. Kalenin 38 kulesi vardır, ayrıca kale içerisinde 70 ev ve Süleyman Han Camii, buğday ambarları, cephane mahzeni, su sarnıçları, mehterhane kulesi de olacak şekilde yapılmıştır. Günümüze ise bazı şeyler ulaşamamıştır.

Kale içerisinde bulunan Davullu mağarasında Hz. Ali'nin konakladığı rivayet edilir. O dönemde çıkan nal izleri sayesinde mağaraya gidiş yolu bellidir.

Şerefiye Camii

İki derenin birleştiği yerde, şehir merkezinde kurulan cami; medrese, imaret, türbe kısımlarından oluşmaktadır. Kitabesinde hicri 935 yılında, dördüncü Şerefhan tarafından yapıldığı yazıyor.

Özenle yapılan restorasyonları sayesinde ilk günkü ihtişamı ile durmaktadır. Minaresine yapılan tezyinat, mihrabında yer alan motif ve kompozisyon çok dikkat çekmektedir.

Bitlis'te gezmek isteyebileceğiniz diğer tarihi dokulu ve Osmanlı motifli camiler, mescitler ve külliyeler;

Gökmeydan Camii - Bitlis merkez

Gazi Bey Mescidi - Bitlis merkez

Ayn El Barit/ Soğuk Pınar Camii - Bitlis merkez

Hacı Begiye Mescidi - Bitlis merkez

Kureyşi Camii - Bitlis merkez

Memi Dede Mescidi - Bitlis merkez

Şeh Hasan Camii - Bitlis merkez

BİTLİS'İN NESİ MEŞHUR?

Ahlat Bastonu Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde yapılır. Ceviz, karaağaç, dut ve kiraz ağaçları incelikle işlenir. Yöresel desenleri ile çok ilgi görür.

Harik Yöresel ayakkabı olan harik; halk oyunlarında, özel günlerde kullanılır. Ayrıca şark köşelerine süs olarak da eklenir.

Ceviz Reçeli Cevizin ham halinden yapılır, enerji vermesiyle ünlüdür.

Bal Geven ve kekiğin çok olduğu yaylalardan elde edilen ballar çok şifalıdır. Bitlis Karakovan balı olarak da ülkemizde çok ilgi görmektedir.

Toprak Ürünleri Mutki ve Güroymak ilçelerinde yapılan ürünler özenle şehir dışına da satılmaktadır.

BİTLİS'TE NE YENİR? BİTLİS YÖRESEL LEZZETLERİ

Bitlis yöresel lezzetleri arasında pek çok seçenek bulunur. Çorbaları, ana yemekleri ve tatlıları ile yeni tat arayanlar için harika seçenekler vardır. Peki, Bitlis'te ne yenir?

Gebol Çorbası

Turşu Aşı Çorbası

Corti Aşı

Glorik

Bitlis Köftesi

Halise Yemeği

Ciğer Taplaması

Ahlat Lokma Tatlısı