Bitlis nerede? Bitlis'te gezilecek yerler nereler? Bitlis'in nesi meşhur?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bitlis nerede? Bitlis'te gezilecek yerler nereler? Bitlis'in nesi meşhur?

Yüzyıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapan Bitlis isminin hikayesi nedir? Bitlis'te neler yenir?

Bitlis nerede? Bitlis'te gezilecek yerler nereler? Bitlis'in nesi meşhur?
18.06.2020 10:15 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:18

Tarihi pek çok yapıyı görebileceğiniz bir şehir olan Bitlis, vadi içerisine kurulmuştur. Vadideki Güzel Şehir olarak da tanımlanır. Milattan önce 400 yıllarına kadar Urartuların yaşam alanı olmuştur. Daha sonra Asurlular, Medler, Persler, Makedonlar, Romalılar ve Bizanslılar'ın eline geçmiştir.

10. yüzyılda Türklerin Anadolu'ya girişi sayesinde, Ahlat'a akınlar olmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra Bitlis il yapılmıştır.

Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan şehirde birçok kale, cami, külliye, köprü veya kervansaray görebilirsiniz.

BİTLİS NEREDEDİR? BİTLİS İSMİNİN HİKAYESİ NEDİR?

Van Gölü'nün batısında, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan şehrin ismi Makedonlardan kalmadır. Makedonya Kralı Büyük İskender'in komutanlarından Badlis'in adını almıştır. Van Gölü'nün büyük kısmı Bitlis sınırlarında yer alır.

Muş, Ağrı, Batman, Siirt ve Van ile komşudur. Şehirde dağlık bölge çok fazladır. Dağ eteklerinde de platolar yer alır.

BİTLİS GEZİLECEK YERLER NERELER?

Nemrut Dağı ve Nemrut Krater Gölü

Aktif yanardağ olan Nemrut Dağı'nın zirvesinde Nemrut Krater Gölü bulunur. Türkiye'de bulunan en büyük krater gölüdür. Van Gölü manzarasını da buradan izleyebilirsiniz. Doğa ve dağcılık sporları için uygundur.

Bitlis nerede? Bitlis'te gezilecek yerler nereler? Bitlis'in nesi meşhur?

Bitlis Kalesi

Şehrin adını aldığı Büyük İskender'in komutanlarından olan Badlis tarafından yaptırılmıştır. Bitlis suyunun iki kolunun birleştiği yerde, bir kaya bloğu üzerine inşa edilmiştir. Çevresi 2800 metre olan kalenin yüksekliği 56 metre ve genişliği 7 metredir.

Kale çevresinde han sarayı, 300 ev, 1 han, 1 cami bulunduğu kaydediliyor. Çevresinde yoğun bir yapılanma olan kalenin surlarının dışında ayrıca şunlar bulunuyor; üç kat demir kapısı bulunan bir çarşı, bedesten ve evler. Kaleye çıkmak için yüksek bir tepeye tırmanılması gerektiği için savunma hendeği yapılmamıştır. Günümüze sadece kale ulaşabilmiştir.

Bitlis nerede? Bitlis'te gezilecek yerler nereler? Bitlis'in nesi meşhur?

Ahlat Selçuklu Mezarlığı

Dünyanın en büyük Türk - İslam mezarlığı olarak bilinir. Bölgede bulunan eserler, açık hava müzesini andıracak şekilde çoktur. Tüm yapılarda bulunan işlemeler çok dikkat çekicidir.

Bitlis nerede? Bitlis'te gezilecek yerler nereler? Bitlis'in nesi meşhur?

Ahlat Müzesi

Bitlis'te yapılan kazılarda bulunan yüzyıllardır var olan eşyalar ve eserler burada sergilenir. Bitlis şehrinde bulunan tek müzedir.

Emir Bayındır Camii Ve Kümbeti

Milattan sonra 1477 yılında yapılan cami, Bayındır İbn Rüstem tarafından yapılmıştır. Caminin yan kısmında "Amel Baba Can" ismi yazar, bu ismin camiyi yapan usta olduğu anlaşılıyor.

Bitlis nerede? Bitlis'te gezilecek yerler nereler? Bitlis'in nesi meşhur?

İskender Paşa Camii

Eski Ahlat kalesinin de bulunduğu yerdedir. Milattan sonra 1584 yılında İskender Paşa tarafından yaptırılan caminin ustasının Mimar Sinan olduğu düşünülüyor. Yavuz Sultan Selim döneminde inşa edilen cami, Kanuni Sultan Süleyman zamanında genişletilmiştir. Osmanlı mimarisinin anlaşılması için önemli örneklerden biridir.

Kadı Mahmut Camii

Kale içinde bulunan cami, İskender Paşa Camii'nin karşısındadır. Kitabesinde milattan sonra 1584 yılında, Kadı Mahmut tarafından yapıldığı yazar.

Bitlis nerede? Bitlis'te gezilecek yerler nereler? Bitlis'in nesi meşhur?

Ahlat Sahil Kalesi

Zal Paşa ve Mimar Sinan tarafından, Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle yapılmıştır. Ahlat harabesi güneyinde, göl kenarında bulunan bölgeye Hicri 965 yılında; Ahlat'ın bayındır olması için yapılmıştır. 13 kulesi olan kalenin, hendekleri çok derin değildir fakat sağlam bir yapıdır. 3 kat demir kapısı vardır. Günümüze sadece kale ulaşabilmiştir.

Adilcevaz Kalesi

Van Gölü'nün kıyısında yer alan sarp kayaların tepesine yapılmıştır. Azerbaycan şahlarından olan Tacettin Alişan tarafından yapılmıştır. Hicri 940 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından kuşatılan kaleye ilk hakim Zal Paşa olmuştur.

Bitlis nerede? Bitlis'te gezilecek yerler nereler? Bitlis'in nesi meşhur?

İç ve dış kale olacak şekilde tasarlanmıştır. Kalenin 38 kulesi vardır, ayrıca kale içerisinde 70 ev ve Süleyman Han Camii, buğday ambarları, cephane mahzeni, su sarnıçları, mehterhane kulesi de olacak şekilde yapılmıştır. Günümüze ise bazı şeyler ulaşamamıştır.

Kale içerisinde bulunan Davullu mağarasında Hz. Ali'nin konakladığı rivayet edilir. O dönemde çıkan nal izleri sayesinde mağaraya gidiş yolu bellidir.

Şerefiye Camii

İki derenin birleştiği yerde, şehir merkezinde kurulan cami; medrese, imaret, türbe kısımlarından oluşmaktadır. Kitabesinde hicri 935 yılında, dördüncü Şerefhan tarafından yapıldığı yazıyor.

Özenle yapılan restorasyonları sayesinde ilk günkü ihtişamı ile durmaktadır. Minaresine yapılan tezyinat, mihrabında yer alan motif ve kompozisyon çok dikkat çekmektedir.

Bitlis nerede? Bitlis'te gezilecek yerler nereler? Bitlis'in nesi meşhur?

Bitlis'te gezmek isteyebileceğiniz diğer tarihi dokulu ve Osmanlı motifli camiler, mescitler ve külliyeler;

Gökmeydan Camii - Bitlis merkez

Gazi Bey Mescidi - Bitlis merkez

Ayn El Barit/ Soğuk Pınar Camii - Bitlis merkez

Hacı Begiye Mescidi - Bitlis merkez

Kureyşi Camii - Bitlis merkez

Memi Dede Mescidi - Bitlis merkez

Şeh Hasan Camii - Bitlis merkez

BİTLİS'İN NESİ MEŞHUR?

Ahlat Bastonu Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde yapılır. Ceviz, karaağaç, dut ve kiraz ağaçları incelikle işlenir. Yöresel desenleri ile çok ilgi görür.

Harik Yöresel ayakkabı olan harik; halk oyunlarında, özel günlerde kullanılır. Ayrıca şark köşelerine süs olarak da eklenir.

Ceviz Reçeli Cevizin ham halinden yapılır, enerji vermesiyle ünlüdür.

Bal Geven ve kekiğin çok olduğu yaylalardan elde edilen ballar çok şifalıdır. Bitlis Karakovan balı olarak da ülkemizde çok ilgi görmektedir.

Bitlis nerede? Bitlis'te gezilecek yerler nereler? Bitlis'in nesi meşhur?

Toprak Ürünleri Mutki ve Güroymak ilçelerinde yapılan ürünler özenle şehir dışına da satılmaktadır.

BİTLİS'TE NE YENİR? BİTLİS YÖRESEL LEZZETLERİ

Bitlis yöresel lezzetleri arasında pek çok seçenek bulunur. Çorbaları, ana yemekleri ve tatlıları ile yeni tat arayanlar için harika seçenekler vardır. Peki, Bitlis'te ne yenir?

Gebol Çorbası

Turşu Aşı Çorbası

Corti Aşı

Glorik

Bitlis Köftesi

Halise Yemeği

Ciğer Taplaması

Ahlat Lokma Tatlısı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış Haber
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Görev yeri değişen vali, kentten ayrılırken hem ağladı hem ağlattı Haber
Görev yeri değişen vali, kentten ayrılırken hem ağladı hem ağlattı
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor Haber
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı Haber
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş Haber
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu Haber
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini 'evsiz' kılığındaki polis çökertti
İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini "evsiz" kılığındaki polis çökertti
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine 'garip' semptomları görüldü
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
'Kıraç' ile suçlular şehir dışına çıkmadan yakalanacak
"Kıraç" ile suçlular şehir dışına çıkmadan yakalanacak
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için 'sokağa çıkma yasağı' önerisi! Son kararı Erdoğan verecek
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için "sokağa çıkma yasağı" önerisi! Son kararı Erdoğan verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim
Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi
Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdığı ortaya çıktı
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdığı ortaya çıktı
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti
Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti
Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucunun davasında sanıklar birbirine girdi
Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucunun davasında sanıklar birbirine girdi
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı
Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı
Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Leyla Güven Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy Mustafa Ceceli
Spor Bülent Uygun Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Bülent Korkmaz Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ateş Ankara Antalya Trabzonspor
Şu an buradasınız: Bitlis nerede? Bitlis'te gezilecek yerler nereler? Bitlis'in nesi meşhur? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 10:18:39. #1.15#
title