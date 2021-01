"Bir şekilde geri döneceğim" diyen Donald Trump bundan sonra ne yapacak? İşte kulislerde konuşulan senaryolar

ABD'de Başkanlık devir teslimi olduktan sonra, görevini devreden kişi genelde ailesine daha fazla vakit ayırır, dinlenir, golf oynar, yüksek ücretler karşılığında anılarını anlatır ya da bunları kitaba dönüştürür ve sonraki siyasi hamleleri düşünür.

Başkanlık koltuğunu tartışmalı bir sürecin ardından Joe Biden'a devreden Donald Trump için golf seçeneğinde sorun yok, hatta 4 yıllık görev süresinin neredeyse 1 yılını golf oynayarak geçirdi. Bir de bol bol tweet attı. Ta ki sosyal medya sitesi Twitter hesabını bloklayana kadar. TRT Haber'den Hale Aydoğmuş'un haberine göre, söz konusu Trump olunca "'Başarılarını' anlatan yeni kitaplar yazar mı?" sorusu da aile konusu da zaman istiyor.

Peki Trump'ın başkanlıktan sonra yapabilecekleri bunlarla mı sınırlı? Hem kendi söylemlerine hem de Amerikan basınında konuşulanlara bakılırsa hayır. Kulislerde konuşulan senaryolara göz atalım.

FLORİDA'YA TAŞINABİLİR

ABD basını, Donald ve Melania Trump çiftinin başkent Washington'dan Florida'ya taşınacağını yazdı. Florida'nın Palmiye Sahili'nde Mar-a-Lago adlı köşke yerleşecekleri konuşuluyor. Çift dün itibarıyla söz konusu yere gitse de oradaki bazı komşuları, Trump'ın tam zamanlı olarak burada yaşamasına pek ihtimal vermiyor.

TARİHE GEÇTİ AMA NASIL?

Başkanlık seçimini kaybeden Trump'ın 6 Ocak'taki kanlı Kongre baskınının ardından "göstericileri şiddete teşvik etmekle" suçlanması, tek dönem başkanlık yapan Trump'ın ikinci kez şansını denemesinin önünü kesebilir. 13 Ocak'ta Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, görev süresinin sona ermesine 1 hafta kala Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi kabul edildi. Böylece ABD'nin 45. Başkanı Trump, ülke tarihinde "görevden alınması istemiyle 2 kez suçlanan ilk başkan" olarak tarihe geçti.

TRUMP SUÇLU BULUNURSA ABD TARİHİNDE BİR İLK YAŞANACAK

Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesinin bundan sonraki adresi ABD Senatosu. Senatodaki yargılama sonucu Trump'ın suçlu olup olmadığına karar verilecek. Aleyhte karar çıkar ve Trump suçlu bulunursa ABD tarihinde ilk kez bir başkan azil sürecinde suçlu bulunup görevinden alınmış olacak.

Bu aşamada Demokratlar, Trump'ın bir daha herhangi bir resmi göreve gelmesini engellemek için ayrı bir oylama daha yapmayı planlıyor. Bu da davanın Biden dönemine sarkacağı ve Trump'ın görevi devrettikten sonra yargılanan ilk başkan olarak da tarihe geçeceği anlamına geliyor.

6 OCAK İŞLERİ DEĞİŞTİRSE DE SİYASİ PARTİ İDDİALARI GÜNDEMDE

Trump'ın bir siyasi parti kurma ihtimali Kongre baskınına kadar yüksek sesle dillendiriliyordu ancak birçok uzman 6 Ocak'ın tüm bunları değiştirdiği görüşünde. Beyaz Saray'dan ayrılırken yaptığı açıklamada Trump, "Başka bir şekilde geri döneceğim" dedi. Wall Street Journal gazetesi ise Trump'ın "Vatansever Parti" (Patriot) adlı bir parti kuracağını yazdı. Tabii ne kadar gerçeği yansıttığını önümüzdeki günler gösterecek.

DAVA DALGASI MI GELİYOR?

Kongre baskını dışında Trump'ı bekleyen ticari ve cezai bir dava dalgasının da olduğu konuşuluyor. Ayrıca taciz iddiaları var. Trump'ın taraftarlarını sokağa dökmesi sonucu yaşanan kriz, milyonlarca Amerikalının kendisine karşı daha çok öfkelenmesine yol açtı. Bu nedenle Trump emlak, otelcilik ve golf gibi alanlarda yarattığı markasını korumakta bir süre güçlük çekebilir. Yani bundan sonra Trump'ı finansal bir çalkantının beklediğini söylemek de zor değil.

KENDİ SOSYAL MEDYASINI KURABİLİR

Beri taraftan, bir sözüyle sokağa dökebildiği bir kitlesi olan Trump'ın siyasi gücünü de hafife almamak gerekiyor. Bu durumun kendisini siyasi ikon haline getirdiğinin Trump da farkında. Başkanlığı boyunca ana akım medyayla kavgalı, sabah kalktığında ilk işi tweet atmak olan ve 4 yıllık görev süresince 30 bini aşkın paylaşım yapan Trump, şu sıralar bundan mahrum.

Twitter, şirket kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hesabını 8 Ocak'ta kilitledi. Aynı durum Facebook için de geçerli. Zira kalıcı olarak yasaklanmadan önce realDonaldTrump hesabının 88 milyondan fazla takipçisi vardı. Ayrıca 30 milyondan fazla Facebook arkadaşına erişimini kaybetti.

Amerikan basını, eski ABD Başkanı'nın sadık takipçilerini etrafında tutup bundan para kazanmanın yollarını aradığını yazıyor. Ana akım medyada kendine pek yer bulamayacağından neredeyse emin olan Donald Trump'ın bir sosyal medya sitesi ya da kendi medyasını kurabileceği gündemde. Zaten Trump da kendi sosyal medya platformlarını kuracağının sinyalini vermişti.

TELEVİZYON ŞOVUYLA GERİ DÖNEBİLİR

13 yıl boyunca yaptığı "Çırak" (The Apprentice) gibi bir televizyon şovuyla ekranda yer alabileceği de yine konuşulan senaryolar arasında. Trump'ın eski kampanya danışmanı Sam Nunberg, "Donald Trump medyada para kazandırır. Onun için her zaman bir yer olacak. Her zaman muazzam bir izleyici kitlesi olacak. Ondan nefret edenler bile onu izleyecek" diyor.

MİLYONLARCA KİŞİYE ULAŞABİLİR ÇÜNKÜ BİLGİLERİ ELİNDE

İlgi odağı olmaktan memnuniyet duyan Trump'ın halen sadık taraftarlarına ulaşmasının yolları var. Miting katılımcılarını kaydetmek ve kampanya sırasında doğrudan mesajlaşmak için kullanılan resmi Trump 2020 mobil uygulaması, geçen yıl 2,6 milyon kez indirildi. Kullanıcıların telefon numaralarını girmeleri ve iletişime geçmeyi kabul etmeleri gerekiyordu. Trump'ın çevrim içi ayak izinin Cumhuriyetçi politikacılar arasında hala dikkate değer olduğu düşünülüyor. Trump ekibinin elinde milyonlarca cep telefonu numarası ve partisinin geri kalanını gölgede bırakan bir bağış toplama e-posta listesi var. Yani destekçileriyle doğrudan iletişim kurmakta herhangi bir sorun yaşamayacak. Ancak internetten bağış toplamak isterse burada bir engele takılabilir. Zira ödeme işlemcileri Trump'a bağlı hesapları askıya almak için sosyal medya devlerine katılmış durumda.