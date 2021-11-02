ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 2 Kasım 2021

ABONE OL "BİR ADIM ÖNE ÇIK"AN GENÇLER BÜYÜK BEĞENİ KAZANDI! Esenler Belediyesi, Esenler'de büyük bir gençlik hareketi başlattı. Gençler spordan eğlenceye, kültür sanattan eğitime kadar hayatın her alanında, birbirinden özel projelerle buluşuyor. Esenler'in gençleri, "Bir Adım Öne Çık"ıyor…

GENÇLERİMİZ BİR ADIM ÖNE ÇIKACAK Gençleri dinleyen, onları anlayan ve isteklerine karşılık verebilen bir belediye olma hedefleri doğrultusunda Esenler Belediyesi, Esenler'in gençlik hareketini gözler önüne seren yeni kampanyası kapsamında bir şarkı ve klip yayınladı. Şarkı da, klip de sosyal medyada büyük ses getirdi ve küçük-büyük herkesin beğenisini kazandı.

ENGELLERE RAĞMEN HEDEFE KOŞTULAR Esenler Belediyesi'nin gençler için hazırladığı "Bir Adım Öne Çık" klibi için gençlerin kültür-sanat, spor ve teknoloji alanlarındaki hayallerinden yola çıkıldı. Hayalleri olan gençlerin Esenler Belediyesi'nin öne çıkma çağrısına cevap verdiklerinde nasıl bir yolculuğa çıkacakları gençlere anlatıldı. Karşılarına çıkabilecek tüm engellemelere rağmen hedeflerinin peşinden koşan gençlerin hayallerine kavuşacağı gerçeği klipte gözler önüne serildi.

Yazılımcı ve müzisyen iki arkadaş, klipte "Bir Adım Öne Çık"arak Esenler gençliğini temsil ettiler. Klipte atleti canlandıran genç kızlar ise Esenler'deki gençlerin başarıya olan inancı ve azmini simgelediler. Esenler Belediyesi'nin hayata geçirdiği sosyal ve kültürel projelerle gençlerin manevi dünyalarına da katkı sağlaması da klipte anlatıldı.

ESENLER'İN GENÇLERİ İLK KEZ KAMERA KARŞISINDA

"Bir Adım Öne Çık" şarkısının sözlerini, "Misal" mahlasıyla tanınan başarılı rap sanatçısı Resul Aydemir yazdı ve besteledi. Klip, Kültür Bakanlığı ortaklığında projeler de üreten Yönetmen Onur Barış tarafından çekildi. Klipte tamamı Esenlerli gençlerden oluşan genç oyuncular yer aldı. 3 gün süren klip çekimlerinde 7 kişilik ana oyuncu ekibinin yanı sıra arka planda yine 100'den fazla Esenlerli genç oynadı. Ana cast oyuncuları ESEV (Esenler Belediyesi Sanat Evi) bünyesindeki tiyatro kursunda eğitim alan gençlerden seçildi. Oyuncuların hemen hemen hepsinin ilk kamera önü deneyimiydi.

Klip, Esenler Belediyesi'nin kültür sanat, spor ve teknoloji merkezleri başta olmak üzere Esenler sokaklarında, Dörtyol Meydanı'nda ve Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde çekildi.

TÜM TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNİ ALDILAR Yayınlandığı ilk andan itibaren izleyenlerin ve dinleyenlerin büyük ilgisini çeken şarkı ve klip, sosyal medyada yüz binlerce beğeni ve yorum aldı. Esenler Belediyesi'nin Esenlerli gençler için başlattığı gençlik hareketi kısa sürede tüm Türkiye'nin desteğini kazandı. Sevilen sanatçılar, radyocular ve oyuncular, Esenlerli gençleri tebrik ederek "Bir Adım Öne Çık"maları için kendilerine tam destek verdiklerini duyurdular.

İşte gençlerin yeni şarkısı "Bir Adım Öne Çık":

Esenler Belediyesi'nin gençlik ve spor alanındaki faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi almak için belediyemizin ilgili web sayfasını inceleyebilirsiniz.

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