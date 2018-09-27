Bill Cosby'i Cinsel İstismarla Suçlayan 6 Kadın Anlatıyor: Ben Buna 'Evet' Dememiştim

60 yılda 60'a yakın kadının cinsel istismar iddiaları sonrası, ünlü oyuncu ve komedyen Bill Cosby 'cinsel saldırgan' hükmüyle cezaevinde.

1980 ve 1990'lı yıllarda yayımlanan ünlü dizi Cosby Ailesi ile 'Amerika'nın babası' olarak anılma noktasına ulaşan oyuncu, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Kimilerine göre, 81 yaşındaki Cosby'nin davasını böyle sonuçlandıran, 6 kadının mahkemedeki cesur ifadeleri oldu. Bu suçlamaların bazıları 1960'lı yıllara kadar dayanıyordu.

İşte o altı kadının hikayeleri ve ifadeleri:

Andrea Constand





Cosby'nin suçlu bulunmasında Andrea Constand'ın iddiaları büyük rol oynadı.

Eski basketbolcu, 2002 yılında tanıştığı Cosby'i Temple Üniversitesi'ndeki bir basketbol programında tanıdığını, onu ilk başta akıl hocası olarak gördüğünü söyledi. Constand, Bill Cosby'nin 2004 yılında kendisine uyuşturucu ilaç vererek cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla davacı oldu. 2006'da ise Cosby'den 3,4 milyon dolar tazminat aldığı ortaya çıktı.

Ceza duruşmasında Constand'a "Neden buradasınız?" diye sorulduğunda, "Adalet için" diye yanıt verdi.

"İyi hissetmiyordum ve uzanma ihtiyacı duydum. Paniklemeye başladım. Uyandığımda Cosby koltukta arkamdaydı, sırtıma yapışmıştı. Vajinama zorla girdiğini, göğüslerime dokunduğunu hissettim. Elimi penisine koyup mastürbasyon yaptı. Savaşacak gücüm yoktu. Felç olmuş gibiydim, kollarımı bacaklarımı oynatamıyordum.

"Kapıya yöneldiğimde robdöşambr ve terlikleriyle koridorda duruyordu. Masada kek ve çay olduğunu söyledi. Birkaç yudum çay aldım, keki peçeteye sarıp çıktım gittim. Kendimde değildim.

"Gerçekten Cosby'nin bana o gün ne verdiğini, bana neden bunu yaptığını hep bilmek istedim. Yaşananları polise bildirdiğim o günden beri yaşamım tamamen değişti. Bir daha da eski Andrea olamadım. "

Janice Dickinson





Manken Janice Dickinson 2014'te öne çıkıp Cosby'i tacizle suçladığında, istismar iddialarıyla ismi özdeşleşti. Mahkeme önünde Cosby'nin kendisini 1982'de Tahoe Gölü'ne çağırdığını, oyunculuk fırsatlarından bahsettiğini ve ardından ona ilaç verdiğini öne sürdü.

"Üstümdeydi, bornozunun önü açıktı. Hareket edemedim. 'Ne yapıyor bu?' diye düşündüm, şoktaydım. Ben buna 'Evet' dememiştim. Kahve ve puro kokan nefesini hatırlıyorum. Beş çocuklu mutlu bir evliliği olan bir adam, 'Amerika'nın Babası' üstümdeydi. Bayılmadan önce, bacaklarımın arasında, vajinamda ağrı hissettim.

"Ertesi gün odamda uyandım. Nerede olduğumu bile bilmiyordum. Aynaya baktığımda bacaklarımın arasında meni gördüm, anüsüm ağrıyordu. Pijamamın altı yoktu, iğrendim, aşağılanmış hissettim, şoka girdim.

"Ona 'Gece olanları açıklayacak mısın? Bu kabul edilemez' dediğimde sesini bile çıkarmadı. Bana deliymişim gibi baktı. Zor geçen iki yıldan sonra New York'ta başarılı bir model olmuştum. Muhafazakar müşterilerim vardı, Vogue dergisi, Spiegel dergisi, televizyon reklamları … Onların tecavüze uğradığımı ve polise gittiğimi öğrenirlerse bundan hoşlanmayacaklarını düşündüm. Bu yüzden polise gitmedim. Biliyorum ki hikayemi anlattığımda, başka kurbanlar da bu canavarın yaptıklarını ortaya çıkaracak."

Lise-Lotte Lublin





Eski manken ve öğretmen Lublin, 1989'da mankenlik ajansındayken tanıştığını söylediği Cosby hakkında Şubat 2015'te cinsel istismar suçlamasında bulundu. Daha sonra "hatalı yargılama" nedeniyle büyük hayal kırıklığına uğradığını, "tam da bu nedenden kadınların sessiz kaldığını" söyleyecekti.

New York Times'ın haberine göre Lublin, Nisan ayında Pennsylvania mahkemesindeki duruşmada çılgınca titreyen ellerinin üzerinde oturuyordu. Üniversite parasını ödemek için mankenlik yapan kadın, Cosby'nin ajansı tarafından çağrıldı.

İkinci görüşmelerinde Cosby'nin kendisini Las Vegas'taki Hilton otelindeki süitine çağırdığını söyleyen Lublin, burada oyuncu olmamasına rağmen Cosby'nin doğaçlama yapmasını istediğini, ardından rahatlaması için alkol ikram ettiğini ve yanına oturmasını istediğini anlattı. Alkol aldığında saniyeler içinde başı dönmeye başlayan kadın, bir sonraki karede Cosby'nin bacaklarının arasına onu oturttuğunu söyledi.

"Başım dönüyordu. Konuştuklarını anlayamıyordum. Ayakta duracak gibi değildim. "Koltukta bacaklarının arasında kendimi bulduğumda, kendimle şöyle bir diyaloğa girdiğimi hatırlıyorum: Pekala,bacaklarını kollarıma dayıyor… Dirseklerimi kendi tarafıma doğru mu tutmalıyım, kollarımı açıp onun kollarının üstüne mi koymalıyım?

"Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. İkinci görüşmemizdi ve bacakları kollarıma dokunuyordu. Fazla sakinleşmiş hissediyordum ama kendi kendime 'Ne yapıyorsun? Bunun doğaçlama çalışmakla ne alakası var?' diye de soruyordum."

"Bilincimi kaybettikten sonra neler oldu, nasıl bir istismar oldu bilmiyorum. Sadece öncesini hatırlıyorum. "

Janice Baker-Kinney





Kinney 1982 yılında Cosby'le tanıştığında, Nevada eyaletinde bulunan Reno'daki bir kumarhanede çalışan 24 yaşındaki bir barmendi. Arkadaşının daveti üzerine gittiği bir partide Cosby'nin kendisine uyuşturucu ilaç vererek ona cinsel istismara bulunduğunu iddia etti.

Kinney, bunun aslında bir tecavüz olduğunu idrak edene kadar yıllarca olanlardan kendisini sorumlu tuttuğunu söyledi.

"Bacaklarımın arasında yapışkan bir ıslaklık vardı, sanki bir önceki gece seks yapmışım gibi. Ancak zaman algım yok olmuştu, ne olduğunu bilmiyordum. Yine de bacaklarımın arasında bana bir şeyler olduğunun kanıtı vardı.

"Olanlardan sonra başkaları tarafından soyutlandığımı hissettim, sanki olanlardan ben suçluymuşum gibi… Bu etiketlemeyi kendime ben yaptım. Bir gün bir makale okudum ve sanki bir aydınlanma yaşadım. Aynı benim yaşadıklarımı anlatıyordu. 30 yıl önce tecavüze uğradığımı idrak etmiş olsaydım bile, o dönem tanıdık tecavüzü ya da sevgili tecavüzü gibi kavramlar yoktu. Bir söylemim yoktu yani.

"Sonunda adalet yerini bulduğı için neşeli, o zehirli sessizlik zinciri kırıldığı içinde rahatlamış hissediyorum. Şimdi başımız dik bir şekilde geleceğe bakabiliriz… Başka kimsenin yaşadıklarını anlatacak güven hissine sahip olana kadar benim gibi 30 yıl beklemesini istemiyorum. "

Chelan Lasha





Lasha, Bill Cosby ile 1986'da, henüz 17 yaşındayken, modellik kariyerini sürdürdüğü Las Vegas'ta tanıştığını söylüyor. 2014'te Cosby hakkında yaptığı suçlamalar diğerlerine benzer: Uyuşturuculu madde, baygınlık ve istismar.

2015 yılında verdiği bir röportajda Lasha, "Ağlıyordum, hiç durmadan. Kime güveneceğimi bilmiyordum, kabuslar görüyordum. Çocuklarımın Cosby Ailesi'ni izlemesine izin vermiyordum çünkü gözyaşlarına boğuluyordum" diye konuşmuştu.

"Bedenim hareket edemiyordu. Beni yönlendirerek yatağa yatırdı, yanıma yattı. Göğüslerimi sıkmaya, bacaklarıma sürtünmeye başladı. Bir sıcaklığın bacaklarımı ittiğini hatırlıyorum. Uyandığımda tek duyduğum alkış sesiydi. Bana 'Babacığın 'kalk artık' diyor!' diye tekrarlıyordu.

"'Dr. Huxtable (Cosby Ailesi'nde oynadığı baba karakteri) böyle bir şey yapmazdı. 'Bana yardım edeceğini söylemiştin' dedim. Hiçbir şey söylemezlik edemezdim. 'Ne yapıyorsun, neden bana bunu yapıyorsun?'...

"Bunun başka hiç kimsenin başına gelmesini istemiyorum. Kabuslarımın son bulmasını istiyorum."

Heidi Thomas

Thomas, 24 yaşında geleceği parlak bir oyuncuyken Cosby'le ilk kez tanıştığını, 1984 yılında Cosby'nin ajansı aracılığıyla kendisiyle sahne aldığı Reno'da buluşmak istediğini ifadesinde belirtiyor.

Cosby'nin o gün kendisine şarap vererek onu istismar ettiğini aktarıyor.

"Kimin olduğunu bilmediğim bir yatakta uyandığımı hatırlıyorum. Kıyafetlerim üstündeydi. Onun üstündeyse hiçbir şey yoktu. Penisini zorla ağzıma sokmaya çalışıyordu. Midem bulanmıştı, nasıl buraya geldiğimi bile bilmiyordum.

"Sesini hatırlıyorum, kendisinden üçüncü bir kişiymiş gibi bahsediyordu. 'Arkadaşın buraya bir daha gelecek' diyordu. ya oydu, ya da bir arkadaşı. Kendi kendime, 'bu nasıl oldu, nasıl buraya geldim?' diye sorduğumu hatırlıyorum.

"Benim için, kızlarımın başlarına bir şey gelirse bana gelip anlatabileceklerini, benim duyduklarım karşısında dehşete düşüp kendimi kaybetmeyeceğimi bilmeleri önemliydi. "