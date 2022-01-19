Bilgievlerinde eğitime destek konusunda yok yok

KocaeliBüyükşehir'in Bilgievlerinden 2021 yılında toplam 14 bin 812 öğrenci ve 3 bin 166 veli hizmet aldı

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, milli ve manevi değerlerine bağlı; kültürel, sosyal, bilişsel alanda gelişmiş ve yeteneklerinin farkında olan ahlak sahibi, gelecek nesillerin temsilcisi mutlu bireylerin eğitim desteğini tüm hızıyla sürdürüyor. Değerler Eğitimi temelli Bilgi Destek Programları, Kulüp ve Atölye Çalışmaları, Üreten Sınıflar Atölyesi, Rehberlik Hizmetleri, Sosyal Etkinlikler, Kamp ve Spor Faaliyetleri, Aile Eğitimleri, Bilişim Hizmetleri, Çocuk Kütüphaneleri ve Yarışmalar öğrencilerin hizmetine sunuldu. Türkiye'nin ve şehrimizin eğitim alanında hedeflerine ulaşmasında çalışmanın önemine dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Bilgievlerimizde özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş nesillerin yetiştirildiğini söyledi.

DEĞERLER EĞİTİMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Bilgievlerinde değerler eğitimi çalışmalarında Kılavuz Değerler Eğitimi Müfredatına (KIDEM) uygun olarak ders, etkinlik, atölye ve diğer faaliyetlerin içerikleri ile harmanlanarak yürütülüyor. Bu kapsamda değerler eğitimi dersi her sınıf düzeyine göre ayrı ayrı belirlenmiş Cömertlik, Sorumluluk, Dürüstlük, Birlikte Yaşam ve İşbirliği, Adalet vb. olmak üzere toplam 8 adet değer ile eğitim dönemi içinde uygulanıyor. Branş dersleri, atölye faaliyetleri ve sosyal etkinliklerde de belirlenen değerler çerçevesinde; eğitici, pekiştiren ve örneklendirmeleri içeren etkinlikler eğitmenlerin öncülüğünde öğrencilerle birlikte yapılıyor.

KULÜP VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Kulüp ve atölye etkinlikleri ile bilim, sanat ve teknoloji alanlarında öğrencilerin kendilerini keşfetmelerine olanak sağlanırken, öğretmenlerin rehber olduğu ve öğrenci ile etkileşimin yüksek olduğu yazarlık, kodlama, satranç, dijital okuryazarlık ve akıl oyunları kulüpleri de ders programına dâhil edilerek uygulandı. Ayrıca 3D yazıcı, ebru, müzik, ahşap atölyeleri ise öğrencilere yüz yüze eğitim verdi. Kulüp ve atölye faaliyetleri kapsamında, 2021 yılında 9 bin 813 öğrenciye hizmet verildi.

BİLGİ DESTEK PROGRAMLARINDA KAYNAK KİTAPLAR VERİLDİ

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce ve Hayat Bilgisi branşlarında okul derslerine destek mahiyetindeki kurslarının yanı sıra branş derslerine ek olarak Değerler Eğitimi dersi de müstakil olarak yapıldı. Branş derslerinde DEDEP (Derste Değerler Eğitimi Programı) ile derslerde konu müfredatı ile ilgili etkinlik, hikâye anlatımı vb. çalışmalar ile değer aktarımı yapılırken pandemi sürecinde bilgi destek programları uzaktan eğitim şeklinde devam etti. Uzaktan eğitim döneminde öğrencilerin derslerine katkı sağlamak için tüm Bilgi evleri öğrencilerine kaynak kitapları verildi.

AİLELER İLE DÜZENLİ İLETİŞİM

LGS'ye hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine yönelik deneme sınavları, ortaokul öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme sınavları yapıldı. 2021 yılında toplam 9 bin 860 öğrenci değer eğitimi temelli bilgi destek programlarından faydalandı. LGS Hazırlık Çalışmaları kapsamında Bilgievlerinde eğitim gören 8.sınıf öğrencilerimize yönelik sınav hazırlığı programı uygulanırken ayrıca ders desteği, etütler, rehberlik çalışmaları, kaynak kitap ve deneme sınavları ile öğrenciler kapsamlı şekilde takip edildi. Aileler ile düzenli iletişim kurularak sınav sürecinin doğru şekilde yürütülmesine destek olunması sağlandı.

SOSYAL ETKİNLİKLER

Kocaelili 6-14 yaş öğrencilerin ikinci adresi olan Bilgievlerinde, gençlere yeni imkanlar sunuluyor. Bilgievlerinde eğitim dışında öğrenci-veli iletişimi artırıcı çalışmalar yapılırken başta sosyal ve kültürel geziler olmak üzere aile ziyaretleri, bilim merkezi ziyaretleri, deprem evi ziyaretleri, esnaf ve kurum ziyaretleri vb. etkinliklere önem verildi. Bilgievlerinin yürüttüğü sosyal etkinliklere 2021 yılında 7 bin 637 öğrenci ve bin 305 veli hem destek hem de katıldı.

REHBERLİK, PSİKO-EĞİTİM PROGRAMLARI

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin genel amaçları çerçevesinde; öğrencilerin eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde fayda sağlamaları amacıyla önleyici rehberlik, psiko-eğitim programları, sosyo-eğitim programları, seminer ve rehberlik saatleri gibi alanlarda rehberlik çalışmaları yürütüldü. Özellikle uzaktan eğitim sürecine kısa sürede adapte olması gereken LGS öğrencilerine yönelik rehberlik hizmeti uzaktan erişim araçlarıyla Kocaeli genelindeki tüm öğrencilerin randevu alarak yararlanabileceği bir hizmet haline geldi. 2021 yılında rehberlik hizmetlerine 2 bin 105 öğrenci ve bin 202 veli katılım gösterdi.

ÖĞRENCİ-VELİ İLETİŞİMİNİ ARTIRMAK

Bilgievlerinde öğrencilere verilen eğitimin tamamlayıcısı olarak görülen Aile Eğitimleri; öğrenci-veli iletişimini artırmak, kişisel gelişimlerine yönelik destek sağlamak ve sağlıklı bir aile ortamının sürdürülebilirliği için gerekli psikolojik, sağlık ve kültürel açıdan bilgi aktarımını hedefleyen programlar da yapıldı. Aile eğitimleri kapsamında Prof. Dr. Uğur Batı'nın konuşmacı olarak katıldığı "A'dan Z'ye Dijital Dönüşüm; Ev, Okul, Toplum" konulu Aile Mektebi Sohbetleri programına öğrenci, veli, öğretmenlerden oluşan 550 kişilik izleyici grubu katıldı.

YENİ YETENEKLERİN KEŞFEDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelili gençlerin hayallerine bir adım daha yaklaşması için çaba sarf ediyor. Teknoloji alanında öğrencilerimizin yeteneklerinin keşfedildiği, ihtiyaç duyulan önleyici ve geliştirici çalışmaların yapıldığı hizmetler öğrencilerin araştırma yapma, sorgulama ve derslerini pekiştirmelerine fırsat sunuldu. Dijital Okur Yazarlık çalışması ile öğrencilerimize karşılaşabilecekleri problemlere çözüm yolları öğretildi. Uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilere destek vermek amacıyla bilişim sınıfları Milli Eğitim Bakanlığının onayıyla EBA Destek Merkezi olarak hizmete sunuldu.2021 yılı içerisinde 2 bin 339 öğrenci Bilgievlerinden bilişim hizmeti aldı.

KİTAP ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

Çocuk Kütüphanelerinde çocuk kitapları, öykü serileri, sözlükler, meal kitapları, kaynak kitaplar ve romanlar bulunuyor. Kütüphaneler hikâye kulübü, bilgi destek programı ve atölye çalışmalarında aktif olarak kullanılmakta. Pandemi sürecinde gerekli tedbirlere uygun şekilde kütüphanelerde kitap alışverişi devam etti. Bilgievleri kütüphanelerinde bulunan 100 bini aşkın kitap, kitapseverler ile buluşmayı bekliyor. 2021 yılı içerisinde 5 bin 319 öğrenci kitap alışverişinde bulundu.

KAMP VE SPOR FAALİYETLERİ

Bilgievlerindeki kamp faaliyetleri tematik doğa kampları, dil kampları, sınav hazırlık kampları şeklinde yürütülmekte. Tematik kamplar öğrenci, anne–kız, baba-oğul kampları şeklinde gerçekleştiriliyor. Bilgievleri spor faaliyetlerine, talep edilen branşlarda görevli antrenörler eşliğinde Bilgievinde veya Spor Okulları bünyesinde bulunan tesislerde spor faaliyetleri; satranç, basketbol, tekvando, voleybol, masa tenisi, jimnastik, atletizm, güreş, okçuluk, halk oyunları, yüzme branşları ile sürdü. Uzaktan eğitim döneminde satranç eğitimleri çevrimiçi eğitim şeklinde devam etti.

ZİHİNSEL, BEDENSEL VE SOSYAL GELİŞİMLERİ

Öğrencilerimizin zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimlerine yönelik öğrenmelerine katkı sağlamak amacıyla ilgi ve yeteneklerine uygun şekilde gerçekleştirilen yarışmalar düzenlendi. Bilgievleri eğitim faaliyetleri içerisinde bulunan; Akıl Oyunları, Satranç Turnuvaları, Spor Etkinlikleri, Aile Katılımlı Etkinlikler vb. alanlarında yapılmakta olup il geneli ya da Bilgievi özelinde düzenlendi. Kocaeli genelinde eğitim gören ilkokul 4. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Zekâ Oyunları yarışmasına 2020-2021 Eğitim Öğretim döneminde 13 bin 787 öğrenci yarışmaya katılım sağladı. Çevrim İçi Geleceğe Hamle Satranç Turnuvası pandemi koşulları nedeniyle çevrim içi olacak şekilde 5 kategoride 432 sporcunun katılımıyla dereceye giren 16 öğrenciye hediye paketi ve kitap seti takdim edildi. 2021 yılında yarışmalara toplamda 14 bin 743 öğrenci katılım sağlamıştır.

ÜRETEN SINIFLAR ATÖLYESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında öğrencilerin eğitimlerine ve gelişimlerine katkı sunmak ve Bilgievi faaliyetlerimizin tanınırlığını artırmak amacıyla okul gruplarına kulüp ve atölye çalışmaları uygulandı. Ayrıca EBA destek noktası olarak öğrencilere hizmet verildi.

YAZ ETKİNLİKLERİ

Bilgievlerin de her eğitim - öğretim dönemi sonunda öğrencilerin sosyalleşmelerine yönelik fiziksel ve zihinsel açıdan rahatlamaları, eğlenerek ve farklı deneyimleri yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla etkinlik programları düzenlendi. Yaz etkinlikleri ile gençlerin milli, manevi, ahlaki ve insani değerler konusunda farkındalığını artırmaya çalışıldı. Bu kapsamda Kur'an-ı Kerim ve temel din eğitimi, kulüp ve atölye çalışmaları, tematik öğrenci kampları, spor ve sanat faaliyetleri, müze ve dış kurum etkinlikleri yapıldı. Yaz etkinliklerinde faaliyetlerinde kullanılan materyaller oluşan toplam bin 61'Yaz Dönemi Eğitim Seti' öğrencilere hediye edildi. 2021 yaz etkinliklerine 3 bin 322 öğrenci katılım sağladı.

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