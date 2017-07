Bilecik Belediyesi'nin Yeni Logosu Belli Oldu

Bilecik Belediyesi Haziran ayı Belediye Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Selim Yağcı Başkanlığında gerçekleştirilirken, Bilecik Belediyesinin yeni logosu oy çokluğuyla kabul edildi.



Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan Temmuz ayı Belediye Meclis Toplantısında 4 gündem maddesi görüşüldü.



Meclisin ilk gündem maddesi olan Bilecik Belediye Meclisinin 2 Nisan 2013 tarih ve 24 sayılı Kararı ile kabul edilen Belediye Yasakları ve Kurallarına İlişkin Yönetmelikte, İşyerlerinde Türkçe İsim Kullanılması ile ilgili düzenleme yapılması konusunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen gündem maddesi hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yabancı isimli iş yerlerine ruhsat verilmeyeceğini belirterek, "Bu sene 2017 yılı "Dilimiz Kimliğimizdir" başlığıyla Türk Dili olarak ilan edildi. Bilecik Belediye Başkanlığı olarak biz daha önceki yıllarda yapmış olduğumuz uygulamalarla Türkçe isim verilmesi noktasında mevcut isimlerin Türkçeye dönüştürülmesi olarak Türk Dil Kurumuyla iş birliği içerisinde özendirici, teşvik edici uygulamalar ortaya koymuştuk. Burası her zaman diyoruz. Dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun beşiği olan kadim medeniyetimizin temellerinin atıldığı şehirlerden birisi. Burada marka değeri olan uluslararası şeyler haricinde yeni kurulacak iş yerlerinde Türkçe olması noktasında hemşerilerimizi yönlendirici böyle bir faaliyeti yapma noktasında meclisimizin gündemine getirdik. Buna ilişkin olarak da arkadaşlarımız yazmış olduğu müzekkerelerde şöyle demişler; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek himayelerinde 15 Mart 2017 tarihinde yapılan toplantıyla 2017 yılında "Dilimiz Kimliğimizdir" başlığıyla Türk Dili yılı olarak ilan edilmiştir. Milletimizin ana dili olan Türkçemizi korumak, yaşatmak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak bugünümüzü ve yarınımızı yeni bir dil çağıyla inşa ederek hem kamu ve kuruluşların hem de sivil toplum örgütlerinin ortak görevidir. Yabancı dil kullanan iş yerlerine açma ve çalışma ruhsatı verilmez. Bize gelen yabancı isimlerle olan çalışma yerlerine ruhsatları vermeyeceğiz. Buna rağmen farklı isimlerle açılanlara kabahatler kanunu hükümleri kapsamında meclisimiz uygun görürse cezalandırıcı ilkemler yapılacak ama mevcut olanlara, ulusal veya uluslararası noktada tescilli markalara ilişkin buradaki iş yerlerinin açılmasına ilişkin herhangi bir lafımız yok" dedi.



İkinci gündem maddesi olan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (m) bendine istinaden Tesisler Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi ve yönetmeliğin kabulü oy birliği ile kabul edildi. Üçüncü gündem maddesi olan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (n) bendine istinaden Belediyemizin yeni logosunun görüşülmesi oy çokluğu ile kabul edildi.



Kabul edilen logo hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan ve temasında Geçmişi", "Günümüzü" ve "Geleceği" simgeleyen Bilecik Belediye Başkanlığı logosunda yer alan Ay ve Yıldız'ın vatan için canlarını feda eden şanlı Türk Bayrağını temsil ettiğini belirtti. Yağcı," 16 Altın Yıldız, Bilecik Belediyesi Yeni Kurumsal Logomuzun çevresini saran 16 adetten oluşan altın rengindeki 8 köşeli yıldız, Dünya Tarihindeki Şanlı Yerini Alan 16 Türk Devletini simgelemektedir. Kayı Boyu İşareti, Bilecik Belediyesi Yeni Kurumsal Logomuzun orta kısmında bulunan ve İki Ok Bir Yaydan Oluşan Osmanlı'nın ve Türk'ün Atası Oğuzların Bozoklar kolu olan Kayı Obasını temsil etmektedir. Ayrıca Bilecik Belediye Başkanlığı olarak Marka Tescili yapılarak koruma altına alınan Kayı Boyu Bayrağını simgelemektedir ve logomuzun ana temasını oluşturmaktadır. Turkuaz rengi ise, renk skalasında ismi Türklüğe ait tek renk olan turkuaz rengi aynı zamanda kuvvet, kudret, istikrar ve gücü temsil etmektedir. Geçmişi ile övünen geleceğe emin adımlar ile yürüyen marka şehir Bilecik'i oluşturma misyon ve vizyonuna sahip Bilecik Belediye Başkanlığı; logonun turkuaz renginin iç kısmında bulunan ağ desenleri; teknolojiye, bilişime ve inovasyona açık bir hedef doğrultusunda ilerleyeceğinin bir göstergesidir. Kayı boyu sembolündeki iki ok, Bilecik Belediyesi Yeni Kurumsal Logomuzun orta kısmında bulunan iki ok; Allah'ın birliği ve tekliğini gösteren eden Elif'in işareti aynı zamanda Türk Devleti ve Milleti'nin dik duruşunu temsil etmektedir. 11 rakamı, Bilecik Belediyesi Yeni Kurumsal Logomuzun orta kısmında bulunan iki ok aynı zamanda Bilecik'imizin plakası olan 11'i temsil etmektedir" dedi.



"Logo birçok yönden önemli ve anlamlı değerler üzerine hazırlanmıştır"



Yağcı konuşmasının devamında, Bilecik Belediye Başkanlığı logosunun birçok yönden önemli ve anlamlı değerler üzerine hazırlandığını belirterek,"Geçmiş, günümüz ve gelecek arasındaki bağın yanı sıra Yeni Türkiye yolunda Bilecik'in de özel konumunun belirlendiği Bilecik Belediye Başkanlığı logosu birçok yönden önemli ve anlamlı değerler üzerine hazırlanmıştır. Temelde 3 büyük amaç göz önünde bulundurularak, hazırlanan Bilecik Belediye Başkanlığı Logosunda şanlı geçmişimiz göz önünde bulundurularak hazırlandı. Buna göre, üzerinde bulundurduğu 16 yıldız ile şanlı tarihimizdeki 16 Büyük Türk Devletini temsil ederken, orta bölümde yer alan altın yıldız rengindeki iki ok ve bir yaydan oluşan Kayı Boyu Sembolü yer almakta ve bu sembol, kuvvet ve kudretin birer göstergesi olarak, logoda yer almaktadır. Türk'ün Atası Oğuz'ların Bozoklar Kolu'ndan olan Kayı Obası'nın sancağında yer alan ve yayın her iki tarafında bulunan oklar, Allah'ın birliğini ve tekliğini ifade eden Elif anlamını da barındırmaktadır. Günümüze ilişkin büyük anlamlar ve değerlerin de temsil edildiği Bilecik Belediye Başkanlığı Logosunda ise; ortadaki hilal ve büyük yıldız, Şanlı Türk Bayrağını simgelemektedir. Arka zemin renginde yer alan ve Türk Yeşili olarak da ifade edilen Turkuvaz rengi; Yeni Türkiye Yolundaki İstikrarı ve Güçlü İktidarı temsil etmektedir. Aynı zamanda açık fikirliliğin, gururun, yardımseverliğin ve dayanışmanın sembolü olduğu gibi 'Değişim', 'Gelişim' ve 'Dönüşüm'ün de sembolü olarak yer almaktadır. Logoda yer alan 8 köşeli yıldızlar ise; Merhamet ve şefkat, sabretmek, doğruluk, sır tutmak, sadakat, fakirliğini ve acizliğini bilmek, cömertlik, Rabbine şükretmek" şeklinde Cennetin 8 kapısına işaret etmektedir. Geleceğe ilişkin büyük ve önemli değerler ile anlamları içerisinde barındıran Bilecik Belediye Başkanlığı Logosu'nun arka fonunda yer alan simgeler, geleceği temsil ederken, aynı zamanda sulh ve sükunetin renklerini içerisinde barındırmaktadır. Arka fon olarak Yeşil ve Kırmızı şeklinde iki renkte tasarlanan Belediye Başkanlığı Logosu, kullanım alanlarına göre Yeşil ve Kırmızı şeklinde hazırlanacaktır" dedi.



Konuşmanın ardından meclisin son maddesi olan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (c) bendine istinaden imar konularının görüşülmesi oy birliği ile kabul edilerek, Belediye Meclis Toplantısı sona erdi. - BİLECİK