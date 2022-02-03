Beştepe Millet Camii özellikleri! Beştepe Millet Camisine gitmek isteyen veya merak edenler tarafından araştırılmakta. Cumhurbaşkanlığı külliyesi içinde bulunan cami 3 Temmuz 2015 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılmıştır. Camii, Türk ve Osmanlı mimarisini yansıtmaktadır. Peki, Beştepe Millet Camii nerede? Beştepe Millet Camii özellikleri! Beştepe Millet Camii nasıl gidilir? Beştepe Millet Camii imamı kimdir? İşte detaylar haberimizde...

BEŞTEPE MİLLET CAMİİ NEREDE?

Beştepe Millet Camii Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde bulunmaktadır. Beştepe Millet Camii halka açıktır ve ibadet etmek isteyenler için açık adresi Beştepe, Papatya Sokak No:51, 06560 Yenimahalle/Ankara, Türkiye şeklindedir.

BEŞTEPE MİLLET CAMİİ ÖZELLİKLERİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesinde, halka açık mekânlardan biri olan Beştepe Millet Camii'nin oturum alanı 5.177 m2 ve bir ana kubbe dört yarım kubbe ile örtülü. Bodrum, namaz katı ve mahfil kısmından oluşan camide 3 bin kişi aynı anda ibadet edebiliyor. Cami, her biri iki şerefeli, yükseklikleri 60 metreyi bulan dört minareye sahip. Binada namaz alanları ve abdesthanelere dikey ulaşımı sağlayan iki adet asansör mevcut. Cami girişindeki taç kapı, mermer kaplama ve metal süslemelerle oluşturulmuş. Engellilerin rahatça abdest alıp ibadet edebilmesi için gerekli düzenlemelere sahip olan cami, mimarisi ve süslemeleri bakımından Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alan diğer yapılarla uyumu ile de dikkat çekiyor. Cami duvarlarına işlenmiş hüsn-i hat yazıları, devlet, adalet, hak, doğruluk konularını içeren ayetlerden seçilmiş. Modern mimari ile Osmanlı mimarisinin bir sentezi olarak nitelenen caminin tüm hüsn-i hat yazıları ve istifleri, Hattat Hüseyin Kutlu'nun imzasını; süslemelerin tasarımı ve tatbiki ise günümüzün önemli kalemişi ustalarından M. Semih İrteş'in imzasını taşıyor.

Beştepe Millet Camii Açılışı

BEŞTEPE MİLLET CAMİİ AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPTI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alan ve inşası tamamlanan Beştepe Millet Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle ibadete açıldı.

Cuma Namazının hemen öncesinde düzenlenen ve binlerce Ankaralının yoğun ilgi gösterdiği açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, bakanlar ve çok sayıda milletvekili de hazır bulundu.

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yaptıkları caminin milletimize hayırlı olmasını dileyerek caminin adını, 'Beştepe Millet Camii' olarak açıkladı. Caminin Ankara'ya kazandırılmasında, müteahhidinden mimarına, mühendisinden işçisine kadar emeği geçen herkese teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu caminin gerek mimarisi, gerek külliye bütünlüğü içindeki konumuyla hem bölgeye, hem Ankara'ya, hem de ülkemize çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

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