Beşiktaş deprem risk haritası! Beşiktaş depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?

Beşiktaş deprem riski haritası! İstanbul'un merkezi ilçelerinden Beşiktaş, olası büyük İstanbul depreminde karşılaşabileceği riskler açısından dikkat çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi iş birliğiyle hazırlanan 2019 tarihli "Beşiktaş Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı", ilçenin deprem riskini detaylı bir şekilde analiz ediyor. Raporda, zemin yapısı, bina yaşı ve olası can kaybı gibi kritik veriler yer alıyor. Peki, Beşiktaş depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi? İşte, Beşiktaş deprem riski haritası haberimizde...

BEŞİKTAŞ DEPREM RİSK HARİTASI

İBB'nin 2019 yılında yayımladığı "Beşiktaş Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı", ilçenin deprem riskini mahalle bazında analiz ediyor. Raporda, zemin sağlamlığı, bina yaşı ve olası can kaybı gibi kritik veriler yer alıyor. Beşiktaş'taki binaların büyük bir kısmının 2000 yılı öncesi inşa edildiği belirtiliyor. Bu durum, yapıların depreme karşı dayanıklılığını etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Beşiktaş İlçesi Vs30 Dağılımı

BEŞİKTAŞ DEPREM BÖLGESİ Mİ, DEPREME DAYANIKLI MI?

Beşiktaş, İstanbul'un merkezi konumunda yer almasına rağmen, deprem riski açısından tamamen güvenli bir bölge değil. İBB'nin raporuna göre, 7.5 büyüklüğündeki bir senaryo depreminde Beşiktaş'taki binaların ortalama %72'sinin hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama %20'sinin hafif, %6.5'inin orta, %1'inin ağır ve %0.5'inin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Beşiktaş'ta, analiz edilen toplam bina sayısı 16.037'dir. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir.

BEŞİKTAŞ'TA DEPREM RİSKLİ MAHALLELER, DEPREME DAYANAKLI YERLER

Raporda, Beşiktaş'taki mahalleler zemin sağlamlığına göre sınıflandırılmış. Ortaköy, Arnavutköy ve Kuruçeşme mahalleleri en riskli zemin yapısına sahip bölgeler arasında yer alıyor. Bunun dışında, Bebek ve Levent mahalleleri de zemin açısından riskli bölgeler arasında bulunuyor. Öte yandan, Etiler ve Ulus mahalleleri daha sağlam zemin yapısına sahip olup, depreme karşı daha dayanıklı bölgeler olarak değerlendiriliyor.

BEŞİKTAŞ DEPREM ZEMİN HARİTASI

Beşiktaş'ın zemin yapısı, deprem riskini belirleyen önemli faktörlerden biri. Raporda, zemin sağlamlığı Vs30 parametresi ile ölçülmüş. Vs30 değeri 180 m/s'den küçük olan zeminler zayıf, 600 m/s ve üzeri olanlar ise sağlam zemin olarak sınıflandırılmış. Beşiktaş'ta, özellikle Ortaköy ve Arnavutköy mahallelerindeki bölgeler zayıf zemin yapısına sahip olup, olası bir depremde daha fazla etkilenme riski taşıyor. Bu nedenle, bu bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarının öncelikli olarak ele alınması öneriliyor.