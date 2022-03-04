Bergen'in galasındaki kıyafeti beğenilmeyen Farah Zeynep Abdullah: Hani herkesin kıyafetine kimse karışmıyordu?

Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrollerini paylaştığı Bergen filminin galası önceki akşam Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi. Genç oyuncunun galada giydiği kıyafet ise hiç beğenilmedi.

KOMBİNİ ELEŞTİRİLDİ

Haftalardır beklediği galaya su yeşili renginde bir takımla katılan Farah Zeynep Abdullah, kıyafetinden dolayı hiç beğenilmedi. Kısa saçlarını da farklı bir tarz ile ördüren Abdullah için "Bu kombin çok kötü" yorumu yapıldı.

"HANİ HERKESİN KIYAFETİNE KİMSE KARIŞAMIYORDU"

Sosyal medyada gündem olan Farah Zeynep Abdullah, Twitter hesabından eleştirilere cevap vererek "Ne oldu ya hani herkesin kıyafetine kimse karışamıyordu" ifadelerini kullandı.

GALADAKİ KONUŞMASIYLA ALKIŞ TOPLADI

Sanat, spor ve iş dünyasından birçok ismin konuk olduğu galada basın mensuplarına açıklamada bulunan filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, "Ben çok heyecanlıyım, dört gözle bekliyorum. Bizler bu fil

imi canla başla yaptık. Filimi izleyenlerin neler düşüneceğini çok merak ediyorum. İlk başta duyunca Bergen'in hayatı, bizim tanıdığımız acıların kadını, arabeskin kraliçesi sadece o kalıpların olmadığını göstermek istedik. Bu filim farklı şekilde çekilebilirdi. Biz genç bir kadının hayat yolculuğunu anlatmak istedik. Bir kadının var oluşunu anlatıyoruz. Bergen kısacık hayatına çok şey sığdırmış. Filmin en sevdiğim yönü adamın adı yok. O adam aramızda. O bir canavar. Tatlı bir şekilde Bergen'in hayatına girip, tatlı davranarak, herkesi kandırabilecek, hepimizin tanıdığı adamlardan biri" dedi.