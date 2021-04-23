Belediye Başkanı'ndan çocuklara şeker ve bayrak sürprizi
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Belediye Başkanı'ndan çocuklara şeker ve bayrak sürprizi

Belediye Başkanı'ndan çocuklara şeker ve bayrak sürprizi
Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK - Haberler | Güncel

ERZURUM'da Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kısıtlama nedeniyle evde kalan çocuklara sürpriz yapıp, onlara bayrak, kitap, şeker ve balon dağıttı.

ERZURUM'da Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kısıtlama nedeniyle evde kalan çocuklara sürpriz yapıp, onlara bayrak, kitap, şeker ve balon dağıttı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kısıtlama nedeniyle evde kalan çocuklara Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar sürpriz yaptı. Bayrak, şeker, balon ve maske ile doldurulan minibüsü, ilçe merkezi ve bağlı köylere göndererek çocukları sevindiren Başkan Muhammet Sunar, "Bu yıl 101'incisini kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı aslında bugün bambaşka sürpriz yapmak istemiştik. İlçemizdeki billboardlara şekerler tutturarak sokağa çıkan çocuklarımıza küçük sürpriz yapacaktık. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararı nedeniyle olmadı. Durum böyle olunca 'madem çocuklarımız dışarıya çıkamıyor o halde biz çocuklarımıza gidip bayram coşkularını paylaşalım' dedik. Çocukların yüzünden tebessüm hiçbir zaman solmasın" dedi.

Milli ve manevi değerler ışığında büyüyen çocukların, geleceğin teminatı olduğunu söyleyen Sunar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, sağlık ve esenlikler diledi.

Merkez Nene Hatun köyündeki çocuklar, belediyenin kendilerine dağıttıkları Türk bayrakları ile tek sıra olup köy meydanında yürüyüş yaptı.


Belediye Başkanı'ndan çocuklara şeker ve bayrak sürprizi
Belediye Başkanı'ndan çocuklara şeker ve bayrak sürprizi
Belediye Başkanı'ndan çocuklara şeker ve bayrak sürprizi
Belediye Başkanı'ndan çocuklara şeker ve bayrak sürprizi
Belediye Başkanı'ndan çocuklara şeker ve bayrak sürprizi
Belediye Başkanı'ndan çocuklara şeker ve bayrak sürprizi
Belediye Başkanı'ndan çocuklara şeker ve bayrak sürprizi
Belediye Başkanı'ndan çocuklara şeker ve bayrak sürprizi
Belediye Başkanı'ndan çocuklara şeker ve bayrak sürprizi
Belediye Başkanı'ndan çocuklara şeker ve bayrak sürprizi
Belediye Başkanı'ndan çocuklara şeker ve bayrak sürprizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK

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