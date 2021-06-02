Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifinin, Meclisten geçmesi halinde hem mükellefler hem kamu için faydalı sonuçlar doğurmasını beklediklerini söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifinin, Meclisten geçmesi halinde hem mükellefler hem kamu için faydalı sonuçlar doğurmasını beklediklerini söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin birinci bölümü üzerinde milletvekillerinin sorularını cevaplayan TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, kanunla kişi ve kuruluşların; Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Kurumuna, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon başkanlıklarına ve çok sayıda kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlara olan kesinleşmiş borçlarının yapılandırılması ve taksitler halinde ödenmesine imkan verildiğini söyledi.

Kapsamlı bir düzenleme yapıldığına dikkati çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"Niçin bu kadar kapsamlı yapıldı bu düzenleme? Çünkü bütün dünya ve Türkiye yeni bir döneme giriyor. Uzun bir süredir yaşadığımız pandemi şartlarından çıkarak 'pandemi sonrası' dediğimiz bir döneme giriyoruz. Bu bir geçiş süreci elbette, bir anda gerçekleşmiyor. Özellikle aşılama çalışmaları tüm dünyada ve ülkemizde yeni bir dönemin başlayacağını gösteriyor. Ekonomilerde yeniden toparlanma ve normalleşmenin yaşanacağı bir döneme geçiyoruz. İşte, bu yeni döneme mükellefler olarak da kamu-mükellef ilişkisi olarak da bir anlamda çok daha uygun şartlarda başlamanın arayışı içinde bu kanun teklifi Meclisimizin önüne gelmiştir ve Genel Kurulumuzda görüşülmektedir.

Bu bir vergi affı değildir, anaparalar her zaman için korunmaktadır. Uyumlu mükellef dediğimiz bir kavram var. Uyumlu mükellefler için de burada birtakım özendirici teşvikler de düşünülmüştür. Oranlar itibarıyla bazı farklılaştırmalar yapılmaktadır. Bu teklifin Meclisimizin takdiriyle geçmesi halinde hem mükelleflerimiz için hem kamu için faydalı sonuçlar doğuracağını bekliyoruz."

MHP Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, kanun teklifinin kamu alacaklarına yönelik oldukça kapsamlı bir yapılanma öngördüğünü, salgın nedeniyle borç yükümlülüklerini zamanında yerine getiremeyen vatandaşların rahatlatılmasına yönelik önemli bir düzenleme niteliği taşıdığını vurguladı.

Aksu, "Kanun teklifinde kesinleşmiş alacaklar ile dava safhasında olan ve inceleme aşamasında bulunan alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımıyla işletme kayıtlarının düzeltilmesi yönünde düzenlemeler öngörülmektedir. Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve bazı meslek kuruluşlarına ait 30 Nisan 2021 tarihi öncesi dönemlere ilişkin alacaklar bu kapsamda yapılandırılmaktadır." dedi.

"İstediğiniz kadar tahsilat yapamayacaksınız"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002'den bu yana 9. yapılandırma ya da vergi affı teklifini gündeme getirdiğini söyledi.

Hükümetin getirdiği yapılandırmalarla hedeflenen tahsilatın gerçekleşmediğini iddia eden Türkkan, "Bu yıl da işlerin iyi gitmeyeceğini biliyorsunuz. Bu yüzden 'bari bu yapılandırmayla 80-90 milyar tahsil ederiz' diye düşünüp teklifi önümüze koydunuz. Ama emin olun bu teklifle de istediğiniz kadar tahsilat yapamayacaksınız. 2011'deki yapılandırmada tahsilat oranı yüzde 55 oldu. 2018'deki yapılandırmada tahsilat oranı yüzde 10'un altına düştü. Yani tahsilat yapamadınız." diye konuştu.

Türkkan, yapısal değişiklikler gerektiğini dile getirerek, piyasa faizinin ya da enflasyonun yarısından az bir faizle yapılandırma yapılmasına rağmen borçların ödenmediğini savundu.

Çiftçilerin Ziraat Bankasına olan borçlarının da yapılandırılması gerektiğini belirten Türkkan, bu yönde verecekleri önergenin kabul edilmesini istedi.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, vergi sisteminin bir tercih olduğuna işaret ederek "Siz vergiyle ilgili bir düzenleme yaptığınızda tercihlerinizi belirlersiniz. Her ülkede tercihlerle ilgili düzenleme yapılır, her ülkede sıkıntılar çıkabilir. Bu sıkıntılar çıktığında da bazı düzenlemelere ihtiyaç var. Ama bazı şeyler sık sık yapılıyorsa ve giderek başarı oranı da düşüyorsa bir problem vardır." dedi.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, iktidarın salgının başından beri vatandaşları yalnız bıraktığını, ülkenin ekonomik destek ve aşı tedariki konusunda diğer ülkelerin çok gerisinde kaldığını öne sürdü.

Vergi affına ilişkin mevcut uygulamanın toplumdaki vergi ahlakını erozyona uğrattığını ifade eden Girgin, "Şayet, iktidarın yapılandırma, daha doğrusu vergi affı anlayışı vatandaşlarımızın yarasına merhem olsaydı yedi ay içerisinde ikinci yapılandırmayı yapmaz, AKP döneminde toplam 10 adet yapılandırma yürürlüğe konmazdı. Peki, neden derman olmuyor? Esas neden, ekonomi yönetiminin işleyebilir, akılcı, adil çözümler üretmekten uzak olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Teklifin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta