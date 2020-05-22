Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Tüm şehirler için il il bayram namazı saatleri! 2020 İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati Ramazan ayını idrak eden Müslümanlar 30 günün sonunda Ramazan Bayramı'na kavuşuyor. Ramazan Bayramı'na çok kısa bir süre kaırken müminler il il bayram namazı saatleri, 2020 İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati ve bayram namazı saat kaçta kılınacak gibi konuları araştırıyor. Pek bayram namazı ne zaman kılınacak?

Ramazan Bayramı'nın yaklaşması müminlerde bayram sevinci heyecanı verdi. Bayram namazının ne zaman olduğu da merak edilirken bayram namazı saat kaçta kılınacak, il il bayram namazı saatleri! 2020 İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati gibi konularda detaylı aramlar yapıldı. İşte merak edilen sorular ve cevapları.

BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı, yaptığı açıklamada "Bu yıl maalesef milletçe büyük mücadele verdiğimiz koronavirüs salgını sebebiyle camilerimizde bayram namazı kılınamayacak." ifadelerini kullandı. Çok merak edilen bayram namazı evde kılınabilir mi sorusuna ise "Fiili uygulama, bayram namazlarının cemaatle kılınmasıdır" yanıtı verildi.

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Hanefi mezhebine göre Cuma namazında aranan şartların bayram namazı için de söz konusu olduğuna işaret edenDiyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, şunları söyledi: "Yani Hanefi mezhebinde bayram namazı vaciptir, mutlaka cemaatle camide kılınması gerekir. Bu mezhebe göre insanların evlerinde tek başına veya bir araya gelerek cemaatle bayram namazı kılmaları uygun değildir." Sayar, Şafi mezhebinde de asıl olan yine bayram namazının cemaatle camide kılınması olduğunu, farklı bir görüş olarak bu mezhebin içtihadının bayram namazını kaçıran insanların evlerinde tek başına veya cemaat olarak da bayram namazını kılabileceği yönünde olduğunu kaydetti.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ!

Adana: 06.27

Adıyaman: 06.14

Afyonkarahisar: 06.44

Ağrı: 05.53

Aksaray: 06.31

Amasya: 06.10

Ankara: 06.33

Antalya: 06.46

Ardahan: 05.52

Artvin: 05.55

Aydın: 06.56

Balıkesir: 06.53

Bartın: 06.33

Batman: 06.03

Bayburt: 06.03

Bilecik: 06.44

Bingöl: 06.04

Bitlis: 05.58

Bolu: 06.37

Burdur: 06.47

Bursa: 06.48

Çanakkale: 06.59

Çankırı: 06.29

Çorum: 06.24

Denizli: 06.51

Diyarbakır: 06.06

Düzce: 06.38

Edirne: 06.56

Elazığ: 06.09

Erzincan: 06.07

Erzurum: 05.59

Eskişehir: 06.43

Gaziantep: 06.19

Giresun: 06.09

Gümüşhane: 06.06

Hakkari: 05.53

Hatay: 06.25

Iğdır: 05.48

Isparta: 06.45

İstanbul: 06.47

İzmir: 06.5

Kahramanmaraş: 06.20

Karabük: 06.32

Karaman: 06.36

Kars: 05.51

Kastamonu: 06.27

Kayseri: 06.24

Kilis: 06.21

Kırıkkale: 06.31

Kırklareli: 06.53

Kırşehir: 06.29

Kocaeli: 06.43

Konya: 06.37

Kütahya: 06.45

Malatya: 06.13

Manisa: 06.57

Mardin: 06.05

Mersin: 06.30

Muğla: 06.55

Muş: 06.00

Nevşehir: 06.28

Niğde: 06.29

Ordu: 06.11

Osmaniye: 06.24

Rize: 06.01

Sakarya: 06.41

Samsun: 06.17

Siirt: 06.00

Sinop: 06.21

Sivas: 06.17

Şanlıurfa: 06.13

Şırnak: 05.58

Tekirdağ: 06.53

Tokat: 06.18

Trabzon: 06.04

Tunceli: 06.07

Uşak: 06.49

Van: 05.53

Yalova: 06.46

Yozgat: 06.25

Zonguldak: 06.35

DUHA NAMAZI NEDİR, DUHA NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

İşrak veya duhâ namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: "Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim." (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 12)

DUHA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).

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