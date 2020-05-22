Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Tüm şehirler için il il bayram namazı saatleri! 2020 İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Tüm şehirler için il il bayram namazı saatleri! 2020 İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati

Ramazan ayını idrak eden Müslümanlar 30 günün sonunda Ramazan Bayramı'na kavuşuyor. Ramazan Bayramı'na çok kısa bir süre kaırken müminler il il bayram namazı saatleri, 2020 İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati ve bayram namazı saat kaçta kılınacak gibi konuları araştırıyor. Pek bayram namazı ne zaman kılınacak?

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Tüm şehirler için il il bayram namazı saatleri! 2020 İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati
22.05.2020 10:25 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:28

Ramazan Bayramı'nın yaklaşması müminlerde bayram sevinci heyecanı verdi. Bayram namazının ne zaman olduğu da merak edilirken bayram namazı saat kaçta kılınacak, il il bayram namazı saatleri! 2020 İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati gibi konularda detaylı aramlar yapıldı. İşte merak edilen sorular ve cevapları.

BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı, yaptığı açıklamada "Bu yıl maalesef milletçe büyük mücadele verdiğimiz koronavirüs salgını sebebiyle camilerimizde bayram namazı kılınamayacak." ifadelerini kullandı. Çok merak edilen bayram namazı evde kılınabilir mi sorusuna ise "Fiili uygulama, bayram namazlarının cemaatle kılınmasıdır" yanıtı verildi.

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Hanefi mezhebine göre Cuma namazında aranan şartların bayram namazı için de söz konusu olduğuna işaret edenDiyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, şunları söyledi: "Yani Hanefi mezhebinde bayram namazı vaciptir, mutlaka cemaatle camide kılınması gerekir. Bu mezhebe göre insanların evlerinde tek başına veya bir araya gelerek cemaatle bayram namazı kılmaları uygun değildir." Sayar, Şafi mezhebinde de asıl olan yine bayram namazının cemaatle camide kılınması olduğunu, farklı bir görüş olarak bu mezhebin içtihadının bayram namazını kaçıran insanların evlerinde tek başına veya cemaat olarak da bayram namazını kılabileceği yönünde olduğunu kaydetti.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ!

Adana: 06.27

Adıyaman: 06.14

Afyonkarahisar: 06.44

Ağrı: 05.53

Aksaray: 06.31

Amasya: 06.10

Ankara: 06.33

Antalya: 06.46

Ardahan: 05.52

Artvin: 05.55

Aydın: 06.56

Balıkesir: 06.53

Bartın: 06.33

Batman: 06.03

Bayburt: 06.03

Bilecik: 06.44

Bingöl: 06.04

Bitlis: 05.58

Bolu: 06.37

Burdur: 06.47

Bursa: 06.48

Çanakkale: 06.59

Çankırı: 06.29

Çorum: 06.24

Denizli: 06.51

Diyarbakır: 06.06

Düzce: 06.38

Edirne: 06.56

Elazığ: 06.09

Erzincan: 06.07

Erzurum: 05.59

Eskişehir: 06.43

Gaziantep: 06.19

Giresun: 06.09

Gümüşhane: 06.06

Hakkari: 05.53

Hatay: 06.25

Iğdır: 05.48

Isparta: 06.45

İstanbul: 06.47

İzmir: 06.5

Kahramanmaraş: 06.20

Karabük: 06.32

Karaman: 06.36

Kars: 05.51

Kastamonu: 06.27

Kayseri: 06.24

Kilis: 06.21

Kırıkkale: 06.31

Kırklareli: 06.53

Kırşehir: 06.29

Kocaeli: 06.43

Konya: 06.37

Kütahya: 06.45

Malatya: 06.13

Manisa: 06.57

Mardin: 06.05

Mersin: 06.30

Muğla: 06.55

Muş: 06.00

Nevşehir: 06.28

Niğde: 06.29

Ordu: 06.11

Osmaniye: 06.24

Rize: 06.01

Sakarya: 06.41

Samsun: 06.17

Siirt: 06.00

Sinop: 06.21

Sivas: 06.17

Şanlıurfa: 06.13

Şırnak: 05.58

Tekirdağ: 06.53

Tokat: 06.18

Trabzon: 06.04

Tunceli: 06.07

Uşak: 06.49

Van: 05.53

Yalova: 06.46

Yozgat: 06.25

Zonguldak: 06.35

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Tüm şehirler için il il bayram namazı saatleri! 2020 İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati

DUHA NAMAZI NEDİR, DUHA NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

İşrak veya duhâ namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: "Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim." (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 12)

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Tüm şehirler için il il bayram namazı saatleri! 2020 İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati

DUHA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).

,

İlgili Haberler

Duha namazı nasıl kılınır? Duha namazı nedir? Duha namazı ne zaman kılınır? Duha namazı kaç rekattır?
Duha namazı nasıl kılınır? Duha namazı nedir? Duha namazı ne zaman kılınır? Duha namazı kaç rekattır?
Tesbih namazı nedir? Tesbih namazı nasıl kılır? Tesbih namazı kaç rekattır? Tesbih namazında hangi dualar okunur?
Tesbih namazı nedir? Tesbih namazı nasıl kılır? Tesbih namazı kaç rekattır? Tesbih namazında hangi dualar okunur?
Duha suresi fazileti nedir? Duha suresi dinle! Duha suresi Arapça ve Duha suresi Türkçe okunuşu
Duha suresi fazileti nedir? Duha suresi dinle! Duha suresi Arapça ve Duha suresi Türkçe okunuşu
Namaz nasıl kılınır? Öğle Namazı, Akşam Namazı, İkindi Namazı, Yatsı namazı, Sabah namazı nasıl kılınır? Abdest nasıl alınır? Namazlar nasıl kılınır?
Namaz nasıl kılınır? Öğle Namazı, Akşam Namazı, İkindi Namazı, Yatsı namazı, Sabah namazı nasıl kılınır? Abdest nasıl alınır? Namazlar nasıl kılınır?
Nazar duası Arapça okunuşu nasıldır? Nazar duaları oku, Nazar duası dinle!
Nazar duası Arapça okunuşu nasıldır? Nazar duaları oku, Nazar duası dinle!
Kunut duaları Arapça okunuşu nedir? Kunut duaları dinle ve Kunut duaları ezberle!
Kunut duaları Arapça okunuşu nedir? Kunut duaları dinle ve Kunut duaları ezberle!
Vakıa suresi okunuşu nasıldır? Vakıa suresi Arapça okunuşu nasıldır? Vakia suresi dinle
Vakıa suresi okunuşu nasıldır? Vakıa suresi Arapça okunuşu nasıldır? Vakia suresi dinle
Nebe suresi anlamı ve Nebe suresi meali nedir? Nebe suresi oku, Nebe suresi dinle!
Nebe suresi anlamı ve Nebe suresi meali nedir? Nebe suresi oku, Nebe suresi dinle!
Yusuf suresi meali ve Yusuf suresi tefsiri nedir? Yusuf suresi oku Yusuf suresi dinle!
Yusuf suresi meali ve Yusuf suresi tefsiri nedir? Yusuf suresi oku Yusuf suresi dinle!
Rahman suresi meali ve Rahman suresi okunuşu nedir? Rahman suresi dinle!
Rahman suresi meali ve Rahman suresi okunuşu nedir? Rahman suresi dinle!
Felak suresi anlamı ve Felak suresi okunuşu nedir? Felak Nas suresi nasıl okunur?
Felak suresi anlamı ve Felak suresi okunuşu nedir? Felak Nas suresi nasıl okunur?
Asr suresi ve anlamı nedir? Asr suresi tefsiri ve Asr suresi fazileti nedir? Asr suresi dinle!
Asr suresi ve anlamı nedir? Asr suresi tefsiri ve Asr suresi fazileti nedir? Asr suresi dinle!
Kafirun suresi anlamı nedir? Kafirun suresi tefsiri ve Kafirun suresi Arapça okunuşu nedir?
Kafirun suresi anlamı nedir? Kafirun suresi tefsiri ve Kafirun suresi Arapça okunuşu nedir?
Kevser suresi anlamı nedir? Kevser suresi okunuşu ve Kevser suresi tefsiri
Kevser suresi anlamı nedir? Kevser suresi okunuşu ve Kevser suresi tefsiri
Kureyş suresi anlamı ve meali. Kureyş suresi Arapça okunuşuyla Kureyş suresi dinle
Kureyş suresi anlamı ve meali. Kureyş suresi Arapça okunuşuyla Kureyş suresi dinle
Şahmeran duası nedir? Şahmeran duası anlamı nedir? Şahmeran duası oku!
Şahmeran duası nedir? Şahmeran duası anlamı nedir? Şahmeran duası oku!
İmanın şartları nedir? İslamın ve imanın şartları, iman şartları nelerdir? İmanın şartları kaçtır?
İmanın şartları nedir? İslamın ve imanın şartları, iman şartları nelerdir? İmanın şartları kaçtır?
Maun suresi anlamı ve Maun suresi tefsiri nedir? Maun suresi meali ve Maun suresinin okunuşu
Maun suresi anlamı ve Maun suresi tefsiri nedir? Maun suresi meali ve Maun suresinin okunuşu
Cuma suresi okunuşu nasıldır? Cuma suresi meali ve Cuma suresi tefsiri nedir?
Cuma suresi okunuşu nasıldır? Cuma suresi meali ve Cuma suresi tefsiri nedir?
Kenzül arş duası nedir? Kenzül arş duası fazileti ve Kenzül arş duası Arapça okunuşu nedir?
Kenzül arş duası nedir? Kenzül arş duası fazileti ve Kenzül arş duası Arapça okunuşu nedir?
Amenerrasulü Arapça okunuşu ve Amenerrasulü Türkçe okunuşu nasıldır? Amenerrasulü dinle!
Amenerrasulü Arapça okunuşu ve Amenerrasulü Türkçe okunuşu nasıldır? Amenerrasulü dinle!
Haşr suresi okunuşu nasıldır? Haşr suresi son 3 ayeti ve Haşr suresi fazileti nedir?
Haşr suresi okunuşu nasıldır? Haşr suresi son 3 ayeti ve Haşr suresi fazileti nedir?
Peygamber Efendimiz'in hayatı ve Peygamber Efendimizin biyografisi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Kimdir?
Peygamber Efendimiz'in hayatı ve Peygamber Efendimizin biyografisi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Kimdir?
İsmi azam duası nedir? İsmi azam duası diye bir dua var mı? İsmi azam duası okunuşu!
İsmi azam duası nedir? İsmi azam duası diye bir dua var mı? İsmi azam duası okunuşu!
Ettehiyyatü duası okunuşu nasıldır? Tahiyyat duası anlamı nedir? Ettehiyyatü duası dinle!
Ettehiyyatü duası okunuşu nasıldır? Tahiyyat duası anlamı nedir? Ettehiyyatü duası dinle!
Namaz sureleri nelerdir ve namaz sureleri sırası nedir? Namazda okunan sureler hangileridir, namaz sureleri dinle!
Namaz sureleri nelerdir ve namaz sureleri sırası nedir? Namazda okunan sureler hangileridir, namaz sureleri dinle!
Kadir suresi okunuşu nasıldır? Kadir süresi anlamı nedir?
Kadir suresi okunuşu nasıldır? Kadir süresi anlamı nedir?
Meryem suresi meali ve Meryem suresi faziletleri nelerdir? Meryem suresi oku, dinle!
Meryem suresi meali ve Meryem suresi faziletleri nelerdir? Meryem suresi oku, dinle!
İhlas suresi anlamı nedir? İhlas suresinin anlamı ve İhlas suresi okunuşu
İhlas suresi anlamı nedir? İhlas suresinin anlamı ve İhlas suresi okunuşu
Kerahat vakti nedir? Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zamandır?
Kerahat vakti nedir? Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zamandır?
İstihare namazı nedir? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ve duası
İstihare namazı nedir? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ve duası
Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!
Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!
Kelime i Şehadet nedir? Kelimei Şehadet nasıl getirilir? Kelime i Şehadet anlamı nedir?
Kelime i Şehadet nedir? Kelimei Şehadet nasıl getirilir? Kelime i Şehadet anlamı nedir?
Alak suresi meali nedir? Alak suresi tesiri ve Alak suresi anlamı nedir? Alak suresi dinle
Alak suresi meali nedir? Alak suresi tesiri ve Alak suresi anlamı nedir? Alak suresi dinle
Esmaül hüsna nedir? Esmaül hüsna Türkçesi nedir? Esma ul husna dinle!
Esmaül hüsna nedir? Esmaül hüsna Türkçesi nedir? Esma ul husna dinle!
Tebareke suresi Arapça okunuşu nasıldır? Tebareke suresi oku, Tebareke suresi dinle ve Tebareke suresi Türkçe okunuşu nasıldır? Mülk suresi meali
Tebareke suresi Arapça okunuşu nasıldır? Tebareke suresi oku, Tebareke suresi dinle ve Tebareke suresi Türkçe okunuşu nasıldır? Mülk suresi meali
Bakara suresi okunuşu nasıldır? Bakara suresini dinle, Bakara suresi oku, Bakara suresi dinle!
Bakara suresi okunuşu nasıldır? Bakara suresini dinle, Bakara suresi oku, Bakara suresi dinle!
İnşirah Suresi ve İnşirah Suresi Meali İnşirah Suresi okunuşu ve İnşirah Suresi anlamı
İnşirah Suresi ve İnşirah Suresi Meali İnşirah Suresi okunuşu ve İnşirah Suresi anlamı
Yasin Suresi okunuşu nasıl? Yasin Suresi Türkçesi, Yasin oku ve Yasin Suresi dinle
Yasin Suresi okunuşu nasıl? Yasin Suresi Türkçesi, Yasin oku ve Yasin Suresi dinle
Fetih suresi nedir? Fetih suresi oku Fetih suresinin Arapça okunuşu ve anlamı
Fetih suresi nedir? Fetih suresi oku Fetih suresinin Arapça okunuşu ve anlamı
Nas suresi okunuşu nasıldır? Nas suresi Arapça okunuşu Nas suresi ve anlamı
Nas suresi okunuşu nasıldır? Nas suresi Arapça okunuşu Nas suresi ve anlamı
Fil suresi anlamı nedir Fil suresinin okunuşu nasıldır?
Fil suresi anlamı nedir Fil suresinin okunuşu nasıldır?
Duha suresi fazileti nedir? Duha suresi dinle! Duha suresi Arapça ve Duha suresi Türkçe okunuşu
Duha suresi fazileti nedir? Duha suresi dinle! Duha suresi Arapça ve Duha suresi Türkçe okunuşu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum Haber
Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Haber
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu Haber
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında Haber
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Haber
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Sokak ortasında köpeklerin saldırısına uğrayan genç, büyük panik yaşadı Haber
Sokak ortasında köpeklerin saldırısına uğrayan genç, büyük panik yaşadı
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
150 tavuğu telef eden tilki, 'Battal Gazi' taktiğiyle yakalandı
150 tavuğu telef eden tilki, "Battal Gazi" taktiğiyle yakalandı
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi
Üçüncü kattan inerken tutunduğu halat kopan hırsız hayatını kaybetti
Üçüncü kattan inerken tutunduğu halat kopan hırsız hayatını kaybetti
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
'Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum' diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim
"Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Resmi kurumlarda 5 farklı isimle kaydı bulunan Ersin Akbaş'ın filmleri aratmayan hikayesi
Resmi kurumlarda 5 farklı isimle kaydı bulunan Ersin Akbaş'ın filmleri aratmayan hikayesi
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu
Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu
Husumetli 3 kişi, kadın çağırdıkları günlük kiralık dairede karşılaşınca silahlar konuştu
Husumetli 3 kişi, kadın çağırdıkları günlük kiralık dairede karşılaşınca silahlar konuştu
İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi.
İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi.
65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi
65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi
Sosyal medyada koronavirüs provokasyonu yapan 510 kişi yakalandı
Sosyal medyada koronavirüs provokasyonu yapan 510 kişi yakalandı
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik...
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Bekir Pakdemirli Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu
Magazin Ferdi Tayfur Merve Boluğur Orhan Gencebay Jennifer Lopez
Spor Neymar Metin Oktay Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Karar Bayram Antalya
Şu an buradasınız: Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Tüm şehirler için il il bayram namazı saatleri! 2020 İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 10:28:35. #1.15#
title