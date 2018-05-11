Batman'da Koybolan 2 Çocuk, Kapadokya'yı Görmek İçin Evden Kaçmış

Batman'da, 4 gün önce okula gideceklerini söyleyip, kayıplara karışan 15 yaşındaki iki çocuk, Kapadokya'da bulundu. İnternette Kapadokya'nın fotoğraflarını gördüklerini ve çok merak ettiklerini söyleyen çocuklar evden 5 bin 500 lira parayı alarak, Kapadokya turu yaptıklarını ifade etti.

BATMAN'DA 4 GÜNDÜR ARANAN 2 ÇOCUK KAPADOKYA'DA BULUNDU

Batman'da 4 gündür haber alınamayan ve kayıplara karıştıkları için her yerde aranan 15 yaşındaki Furkan Aydın ve Azat Kaya, Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde bulundu.

EVDEN 5,5 BİN TL ALIP PERİ BACALARINDA TURA ÇIKMIŞLAR

Kayıp çocukların, internette gördükleri Kapadokya ve Peri bacaları fotoğraflarından etkilendikleri ve merak ettikleri için evden 5 bin 500 lira alıp, Kapadokya turuna çıktıkları ortaya çıktı.

KAYIP HABERLERİNİ GÖRÜNCE POLİSE TESLİM OLMUŞLAR

Kapadokya'da çadır kurup, balon turuna çıkan çocukların, internette kayıp olduklarına dair haberleri görmesi üzerine polise giderek teslim oldukları öğrenilirken, polislerin bilgi vermesi üzerine Nevşehir'e giden aileler, çocuklarını alarak Batman'a geri döndü

"ÇADIR KURUP GEZMEK İSTEDİK, AİLEMİZİ ÜZDÜK PİŞMANIZ"

İnternette Kapadokya'daki peri bacaları fotoğrafları gördüklerini belirten çocuklardan Furkan Aydın, "Arkadaşım Azat ile internetten Kapadokya'yı inceledik. Gitmek için plan yaptık. Evden aldığım 5 bin 500 lira para ile önce Diyarbakır'a, daha sonra Malatya, Kayseri ve Nevşehir'e gittik.

Kapadokya'da çadır alıp kurduk ve balonla gezdik. Daha sonra internete girdiğimizde ailelerimizin bizi aradığını haberlerini okuduk. Daha sonra taksiye binip bizi çocuk polis merkezine bırakmasını istedik. Polisin ailelerimize haber vermesiyle ailemiz bizi almaya geldi. Çok pişmanım" dedi.

BABA: SAĞ SAĞLİM GELDİLER O DAHA ÖNEMLİ

Çocuğuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen baba Selahattin Aydın, "Çok mutluyum, paranın önemi yok. Çocuğuma öf bile demedim. Bir maceraya girdiler. Eve bırakılan notta Van-Tatvan'a gideceklerini yazmışlardı. Biz Tatvan'da onları ararken Nevşehir'de çıktılar. Yedi çocuğum var. Sağ salim eve geldiği için bugün mevlit vereceğim" diye konuştu.

"KAPADOKYA ÇOK GÜZELDİ"

Batman Zeki Şanal Ortaokulu'nda Furkan Aydın ile aynı sınıfta okuyan Azat Kaya ise, "Çok merak ettiğimiz Kapadokya'yı gezmek, görmek için Furkan'la anlaştık. Merakımızı gidermek için evden kaçtık. Gezimiz güzeldi, ancak ailemizi üzdüğümüz için üzgünüz. Böyle olacağını tahmin etmiyorduk. Ayrıca Kapadokya'da hatıra fotoğrafı çekmek için ise fotoğraf makinesi aldık. Kapadokya çok güzeldi" dedi.