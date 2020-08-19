Batman Court Of Owls Batgirl ve Two Face seçeneği sunabilir! Batman Gotham Knights ve daha fazlası DC Fandome etkinliğinde yer alacak!
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Batman Court Of Owls Batgirl ve Two Face seçeneği sunabilir! Batman Gotham Knights ve daha fazlası DC Fandome etkinliğinde yer alacak!

Warner Brothers Games Montreal tarafından geliştirilen Batman Court of Owls oyunu, DC Fandome etkinliğinde en çok beklenen oyunlar arasında. Oyunla ilgili yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. DC Fandom nedir? DC Fandome etkinliği 2020 ne zama? DC Fandome takvimi, etkinlikte neler olacak?

Batman Court Of Owls Batgirl ve Two Face seçeneği sunabilir! Batman Gotham Knights ve daha fazlası DC Fandome etkinliğinde yer alacak!
19.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:05

Oyun geliştiricisi Warner Brothers Games Montreal tarafından geliştirilen Court of Owls için yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Geliştirici oyun teaserından önce şifreli ayrıntılar veriyor. Bunlardan en sonuncusu Two-Face ve Batgirl hakkında. İki karakterin daha oynanabilir karakter olması bekleniyor.

WB GAMES MONTREAL YENİ TEASER YAYINLADI

WB Games Montreal, Twitter hesabından yeni bir teaser yayınladı. Kısa videoyu dikkatli izleyen hayranlar pek çok ayrıntı buldu. Kara Şövalye'nin bir sonraki macerasında kimler olacak ve hikaye nasıl gelişecek büyük merak konusu oldu.

Batman Court Of Owls Batgirl ve Two Face seçeneği sunabilir! Batman Gotham Knights ve daha fazlası DC Fandome etkinliğinde yer alacak!

BATMAN COURT OF OWLS'DA BATGIRL VE TWO FACE OLABİLİR

Yayınlanmasına az kalan oyunda onaylanan az ayrıntı var; oyunun birincil düşmanı Court of Owls olacağı kesin. Dikkatli hayranlar, dün WB Games Montreal'in Twitter hesabından paylaşılan teaser'da Court'un logosunu fark etmekte hızlı davrandılar. Oyunun odak noktası olacağına dair spekülasyonlar Şubat ayında başlamıştı.

Oyunun oynanabilir karakterlerinin de Batman, Batgirl ve Two Face olması bekleniyor.

Two Face'in olacağı iddiası Twitter kullanıcısı tarafından ortaya atıldı. Ekran görüntüsünü paylaşan kullanıcı, oyuncuları sevindirdi. Resmi onay ise henüz gelmedi. Görmek için buraya tıklayınız.

Batman Court Of Owls Batgirl ve Two Face seçeneği sunabilir! Batman Gotham Knights ve daha fazlası DC Fandome etkinliğinde yer alacak!

Bu söylentilerden bazıları 22 Ağustos'taki DC FanDome sırasında doğrulanacaktır. Bu sırada WB Games Montreal'in yeni Batman oyununu açıklaması bekleniyor. O zamana kadar, hayranlar daha fazla bilgi ortaya çıkarmak için resmi web sitesini taramaya devam etmekte.

DC FANDOM NEDİR?

DC ve Warner Bros. tarafından çıkarılacak yeni oyunlar, çizgi romanlar ve filmler her yıl bu etkinlik ile tanıtılır.

DC FANDOME 2020 ETKİNLİĞİ NE ZAMAN?

Etkinlik 22 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

Batman Court Of Owls Batgirl ve Two Face seçeneği sunabilir! Batman Gotham Knights ve daha fazlası DC Fandome etkinliğinde yer alacak!

DC FANDOME ETKİNLİĞİNDE NELER OLACAK? DC FANDOME TAKVİMİ

Rocksteady'nin Suicide Squad oyunu, Wonder Woman 1984 filmi ve Zack Synder'ın Justice League versiyonu gibi pek çok içerik hakkında bilgi sahibi olabileceğiz.

Batman Arkham City'nin yaratıcısı Rocksteady, geçtiğimiz günlerde Suicide Squad oyununu duyurmuştu. Etkinlikte öne çıkması beklenen yapım hakkında pek çok detay öğreneceğiz. Oyun ile ilgili bilinen bilgilerden biri de "Suicide Squad: Kill the Justice League" adıyla gelecek olması. 20 dakikalık gösterimi Türkiye saati ile 03.00 23 Ağustos'tan itibaren başlayacak.

Ek olarak, WB Games Montreal tarafından geliştirilen bir oyunun daha tanıtımının yapılması bekleniyor. 22 Ağustos 20.30'da konu ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaşacağız.

Aşağıda Türkiye saati ile öne çıkan yapımların saati verilmiştir. DC FanDome'un takviminden programda yer alacak diğer başlıkları da inceleyebilirsiniz.

Batman Court Of Owls Batgirl ve Two Face seçeneği sunabilir! Batman Gotham Knights ve daha fazlası DC Fandome etkinliğinde yer alacak!

DC FANDOME 2020 ETKİNLİĞİ KATILACAK OYUNCULAR

Dwayne Johnson, James Gunn, Idris Elba, Chris Pine, Gal Gadot, Idris Elba, Margot Robbie, Robert Pattinson, Ezra Miller ve Zack Snyder katılacak isimler arasında. Ayrıca, buradan etkinliği katılacak diğer isimleri de görebilirsiniz.

DC FanDome etkinlik takvimine buradan ulaşabilirsiniz.

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