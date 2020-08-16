- Başkentli bisiklet tutkunlarının beklediği "Mavi Yol" kullanıma açıldı
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- Başkentli bisiklet tutkunlarının beklediği "Mavi Yol" kullanıma açıldı

- Başkentli bisiklet tutkunlarının beklediği "Mavi Yol" kullanıma açıldı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim vaatleri arasında yer alan Bisiklet Yolu Projesi'nin ilk etabının bin 400 metrelik bölümü tamamlandı.

16.08.2020 11:20 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:24

- Başkentli bisiklet tutkunlarının beklediği "Mavi Yol" kullanıma açıldı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim vaatleri arasında yer alan Bisiklet Yolu Projesi'nin ilk etabının bin 400 metrelik bölümü tamamlandı. Başkan Yavaş'a teşekkür eden bisiklet tutkunları, Milli Kütüphane-Anıtkabir güzergahının Anıtpark-Beşevler kavşağı arasında pedal çevirmeye başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim vaatlerinden birini daha hayata geçirdi.53,6 kilometrelik bisiklet yolu projesinin ilk etabının bin 400 metrelik kısmı kısa sürede tamamlandı. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Milli Kütüphane-Anıtkabir güzergahında yer alan 1. etabın Anıtpark-Beşevler kavşağı arasındaki bölümünü hizmete açtı.

Başkan Yavaş'ın projesi "Umut" oldu

Bisiklet yolunda pedal çevirmeye başlayan bisiklet severler Ankara'ya yıllardır yapılmayan bisiklet yollarının eksikliğinin can kayıplarına neden olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başlattığı "Bisiklet Yolu Projesi" için teşekkür ettiler. İlk etapta bisiklet sürmeye gelen çok sayıda bisiklet tutkunu, geçtiğimiz haftalarda bir trafik kazasında hayatını kaybeden Umut Gündüz'ü de unutmadı. "#UmutaSesOl" diyerek sosyal medyada bisikletçilerin farkındalığının artması için kampanya başlatan Başkentli bisiklet severler, bisiklet yolunu kullanarak Başkan Yavaş'ın "Bisiklet Yolu Projesi"ne destek verdiler.

2 bin 500 metrelik ilk etabın büyük bir kısmının tamamlandığını görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Menderes Gündüz, bisiklet yoluna oğlunun isminin verilmesi için Başkan Yavaş'a şu sözlerle çağrıda bulundu:

"Oğlum Umut Gündüz 26 gün önce alkollü bir sürücünün çarpıp kaçması sebebiyle vefat etti. Kendisi Ankara'nın bisiklet sorunlarıyla yakından ilgilenen biriydi. Bu projeyi de yakından takip ediyordu. Sık sık bize bu projeyle ilgili müjde veriyordu. Mansur başkanımızın seçim vaatlerinin içerisinde bu proje yer aldığı için biz çok umutluyduk. Çok uğraştı ama kendisi bu yolu göremedi. Ailesi olarak projeyi biz yakından takip ediyoruz. Umut'un kalan bisikletini biz burada aktif olarak yaşatmaya çalışacağız. Proje çok güzel ve önceki yıllarda bu proje yapılsaydı bugün belki Umut yaşıyor olacaktı. Mansur Başkan'a çok teşekkür ediyoruz bu projeyi hayata geçirdiği ve cesurca başlangıcını yaptığı için. Bu bisiklet yollarından birinin adının Umut Gündüz olarak verilmesi bir nebzede olsa bizim acımızı hafifleteceğini düşündüğümüzden böyle bir talebimiz var."

Bisiklet severlerden Mansur Yavaş'a teşekkür

Büyükşehir Belediyesi 9 etaptan oluşan bisiklet yolu projesinin ilk etabını bariyerlerle ve çizgilerle araç trafiğinden ayırarak, güvenliği de sağladı.

Bisiklet yolunu ilk günden itibaren kullanmaya başlayan ve yoğun ilgi gösteren 7'den 70 vatandaşlar, Başkan Yavaş'a teşekkür ederek memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi Başkanı Kadir İspirli, "Bisiklet yolunun Ankara'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum. Uzun yıllardır beklediğimiz ve mücadelesini verdiğimiz bu yolu başlatan Başkan Mansur Yavaş'a teşekkür ediyoruz. Bisiklet yolu sayesinde güvenli bir seyahat gerçekleştireceğiz çünkü trafikteki bilinçsiz sürücüler nedeniyle birçok kaza yaşıyoruz. Bisiklet yolu Ankara için bir ilk bu yola hep birlikte sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.

Yapımına başlanan 1. Etaptaki Milli Kütüphane- Anıtkabir bisiklet yolu güzergahının ardından yapılması planlanan diğer güzergahlar ise şöyle:

2.Etap-Üniversiteler Güzergahı,

3. Etap -Ümitköy-Etimesgut Güzergahı,

4. Etap -Sıhhiye-Cebeci Güzergahı,

5. Etap -TOBB Güzergahı,

6. Etap - Eryaman Batı Güzergahı,

7. Etap -Eryaman Göksu Güzergahı,

8. Etap -Batıkent-İvedik Ostim Güzergahı,

9.

- Başkentli bisiklet tutkunlarının beklediği 'Mavi Yol' kullanıma açıldı

Kaynak: İHA

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