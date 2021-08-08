BAŞKENT ANKARA AHİLİK KÜLTÜRÜNE SAHİP ÇIKIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Kent Konseyi'nin (AKK) katkılarıyla, Ankara Ticaret Odası tarafından "Geçmişten Günümüze Başkent'te Ahilik Paneli" düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Kent Konseyi'nin (AKK) katkılarıyla, Ankara Ticaret Odası tarafından "Geçmişten Günümüze Başkent'te Ahilik Paneli" düzenlendi. Başkent'in kültürel mirasına sahip çıkmak ve uluslararası alanda tanıtılmasını sağlamak amacıyla ikincisi gerçekleştirilen panelde tüm paydaşlar görüş ve önerilerini dile getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Kent Konseyi'nin (AKK) katkılarıyla ve Ankara Ticaret Odası tarafından ikincisi düzenlenen "Geçmişten Günümüze Başkent'te Ahilik Paneli"ne tüm paydaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gençlik Parkı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen panele; Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, Bilgi İşlem Daire Başkanı Gökhan Özcan, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Kent Konseyi Kale Meclisi Sözcüsü Şevket Bülend Yahnici, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan, Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan, Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Hacı Bayram Veli Çalışma Grubu ve çok sayıda davetli katıldı.

AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ

Ankara Kent Konseyi bileşenlerinden Ankara Aksak Dans Tiyatrosu ve Çınar Kültür Sanat Kulübü dansçılarının hazırladığı tiyatro gösterisi ile başlayan panelde, Anadolu tarihinde önemli bir kültürel mirasa sahip olan ahilik kültür ve geleneği tüm yönleriyle ele alındı.

Moderatörlüğünü Ankara Kent Konseyi Kale Meclisi Sözcüsü Şevket Bülend Yahnici'nin yaptığı panelde Yazar Kazım Ceylan, Doç. Dr. İbrahim Ethem Arıoğlu ve Prof. Dr. Seyfettin Erşahin de ahilik geleneği ile ilgili konuşmalar yaptı.

"KÜLTÜREL MİRASIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Başkent'in kültürel miraslarına sahip çıkacaklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle Ankara'nın uluslararası alanda ve tarihinin tanıtılmasında, özelliklerinin ön plana çıkarılmasında bu panelin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ahilik, Ankara tarihinde çok önemli bir değere sahip. Hakikatten Anadolu'nun Türk Medeniyeti ve İslam Medeniyeti şeklinde yorumlanmasında Ahiliğin çok önemli bir yeri var. Bu yerin önemli bir kısmı da Ankara. Özellikle 1300'lü yıllarda bir çok bilim adamı tarafından ortaya çıkarılan Ahilik Cumhuriyeti ya da Bağımsız Ahilik Yönetimi bu değerlerin arasında öne çıkan hususlardan bir tanesi. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Başkent'in kültürel mirasını yaşatmak, yeni nesillere aktarmak için kardeşlik, insani değer gibi birçok özelliğe politikalarımızda yer veriyoruz. "

Ahilik Paneli'ne katılan Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş ise düşüncelerini, "Ankara'nın kültürel mirası konusunda çok ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor. Dayanışma kültürünün, liyakatın, üretimin önemini gördük bugün. Bütün bunlar Ankara'nın tüm Türkiye'ye hatta dünyaya örnek olması gereken değerleri ve bu değerlerin aydınlatılması için önemli bir panel oldu. Bundan sonra bu çalışmalara uygun olarak da biz Ankara'nın geleceğe taşınması için kültürel mirasını değerlendirip zenginleştirmeye devam edeceğiz" sözleriyle dile getirdi.

HEDEF: HOŞGÖRÜ VE KATILIMCILIĞIN BAŞKENTİNİ ANKARA YAPMAK

Ahilik değerlerinin şeffaflığın, katılımcılığın, hoşgörünün ve kamplaşmanın önüne geçecek bir kent iklimi oluşturduğuna dikkat çeken Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, bu kültürün gelişmesinde yoğun çaba harcadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Kentteki bütün sosyolojileri temsil eden Ankara Kent Konseyi olarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'yı tercih etmesindeki nedenlerinden biri olan 700 yıl önce kurulan Ahi Devleti'nin bu kent üzerindeki etkisini çok iyi biliyoruz. Ahilik kültürünün kentin bütün alanlarına sinmesi durumunda yargıdan sosyal hayata kadar hayatın her alanında iş yükümüzü azaltacağını da biliyoruz. Biz bugün 21'inci yüzyılda ombudsmanlık müessesesini tekrar kuruyoruz ama 700 yıl önce zaten vardı. Birbirimize tahammül etmek, kamplaştırmamak, vasatın liyakati yenmesinin önüne geçmek, kentin üzerine en vasıfsızların çökmesinin önüne geçmek, liyakatin önünü açmak, hoşgörünün, şeffaflığın, bütün güzelliklerin aynı iklimde buluştuğu dilin adıdır ahilik. "

Ankara Kent Konseyi Kale Meclisi Sözcüsü Şevket Bülend Yahnici de düşüncelerini, "Ankara tarihinde çok önemli iki kültür değerimiz, somut olmayan kültürel mirasımız var. Birisi seymenlik kültür geleneği diğeri de ahilik kültür geleneği. Bu geleneği yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmak isteyen Ankara sevdalılarıyız biz" sözleriyle paylaştı.

Panelde konuşma yapan Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özasalan ise şöyle konuştu:

"Ahiliğin en çok yoğunlaştığı şehir Ankara'mız. Ahilik, Ankara'nın ötesinde Anadolu'da tutunmamızı sağlayan bir sistem. Ahilik bizim bu coğrafyada temel karakteri olan bir sistem. Diğer akademik camiaları, kurumları da bu konuyu araştırmaya, tartışmaya davet edeceğiz. Ahilik bizim bu coğrafyada varlığımızı ve kendimizi tanımamız açısından çok önemli ama en başta Ahi Evran'ı doğru anlayarak işe başlamamız lazım. "

Kaynak: Habermetre