Başkan Soyer: "Türkiye'de bu kadar başarılı bütçe yapan belediye yok"

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022 bütçesi ve izleyen yıllar bütçesi ile performans programı belediye meclisinde yapılan görüşmelerin ardından oy çokluğuyla kabul edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in merkezi bütçeye sağladığı katkının 40'da biri oranında yatırım aldığına dikkat çekerek "Belediye açısından değil elbette ama İzmir'in merkezi hükümetten alması gereken yatırımın hiç olmazsa buna yakın olması gerekiyor" dedi. Bütçeyi başarılı bulduğunu aktaran Soyer, "3 senedir ortaya koyduğumuz bütçe rakamları ve gerçekleşme oranları son derece başarılı. Eminim ki Türkiye'de bu kadar başarılı bütçe yapan başka bir belediye yok" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayı olağan meclis toplantısının 6'ncı oturumu Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yönetiminde yapıldı. Mecliste, İzmir Büyükşehir Belediye'nin 2022 bütçesi ve izleyen yıllar bütçesi ile performans programı görüşüldü. Gelecek yıl yatırımlarını Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik krize ve pandeminin ağırlaştırdığı maddi koşullara rağmen sürdürmeye kararlı olan Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı bütçesini 12. 5 milyar lira olarak belirledi. 12. 5 milyar liralık bütçenin 5 milyar TL'lik kısmını (yüzde 40) yatırımlara ayıran Büyükşehir; raylı sistem, ulaşım, altyapı gibi alanlarda çalışmalarını aralıksız sürdürme kararı aldı. 2022 yılı performans programı ile 2022 yılı bütçesi ve izleyen yıllar bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi. Bütçe görüşmelerinin gerçekleştiği meclis toplantısına ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de katıldı.

Umarım dolar ve euro dalgalanmaları son bulur

Gündem maddelerine geçildikten sonra ve bütçe görüşmelerinden önce kısa bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı ve son günlerde döviz kurunda yaşanan dalgalanmalara değindi. Belediye Başkanı Soyer, "Umarım dolar ve euro ile ilgili dalgalanmalar son bulur ve revize ihtiyacı duymayacağımız bir dönem yaşarız" ifadelerini kullandı.

Komisyon Başkanı Sözüpek yapılanları ve yapılacakları tek tek anlattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Bülent Sözüpek, hazırlanan bütçe programına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözüpek ayrıca 2021 yılı içinde yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bir sunum yaptı. Yapılan hizmetlerin İzmir için olduğunu vurgulayan Sözüpek, "İzmir gözümüzün bebeği, Türkiye'nin parlayan yıldızıdır. İzmir vizyonumuzla gurur duyuyoruz. Bütçemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.

Büyükşehir Belediyesi doğru bütçe yönetimi nasıl icra edilir dersi vermiştir

Birleşimde ayrıca siyasi partilerin grup başkan vekillerine de söz hakkı verildi. CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "Bütçe aslında rakam değil yaşamın ta kendisidir. Bugün iyi yönetilmeyen ve pandeminin etkisiyle gittikçe yoksullaşan bir Türkiye fotoğrafıyla karşı karşıyayız. İktidarı ve muhalefetiyle hepimiz bu fotoğrafa iyi bakmalıyız. Çok şükür İzmir Büyükşehir Belediyemiz finans sağlayabiliyor. Zor bir yıl geçirdiğimiz kesin. Daha zor bir yılı göğüslemek için kılı kırk yararak bütçe hazırladı Başkan Tunç Soyer ve arkadaşları. Biliyoruz üzerimize gelen yükün ağırlığını. Artan maliyetlere rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi dengeli, akılcı, gerçekçi, doğru bütçe yönetimi nasıl icra edilir dersini vermiştir. Buradan İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına teşekkürü borç biliyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin finansal sıkıntı ve ödeme güçlüğü açısından geciktirmeye uğramış, yarıda kalmış tek bir projesi yoktur. Bu gurur hepimizin" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi borç batağında değildir

İzmir'in vergi vermede 3'üncü, hizmet almada ise 76'ncı sırada olduğunu söyleyen Özuslu, "Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kaynaklarımızı İzmir için seferber ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir eylemimiz yoktur. İzmir kendisine uygulanan bu haksız muamelenin hesabını sormalıdır" dedi.

İzmir'e hayırlı olsun

CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç ise Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krize değinerek merkezi hükümeti eleştirdi. Hazırlanan bütçe özelinde açıklama yapan Kökkılınç, "İzmir halkına sahip olduğumuz bütçeyi en iyi şekilde yansıtıyoruz. İzmir ülkemize kazandırdığı vergi gelirlerinden ne yazık ki çok azını alıyor. 2022 yılı bütçesi İzmirlilere ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne hayırlı olsun" dedi.

Meclis sığ siyasetin yapılmadığını gösterdi

Oturumun sonunda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bütçe görüşmelerinin atmosferinden memnun olduğunu dile getirerek, "Son derece medeni bir müzakere gerçekleşti. Her konuşan arkadaşımız ciddi dersini çalışmış. Bu da son derece önemliydi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi egolarına yenilmiş insanların birbirini kırıp döktüğü, sığ siyasetin yapıldığı bir meclis olmadığını İzmir'e gösterdi. Bu son derece kıymetli… Burada söylenen her şeyden belki daha fazla kıymetli... O nedenle öncelikle buna teşekkür etmek istiyorum" dedi.

İzmir 40 vermiş; 1 almış

Soyer, konuşmasında merkezi hükümetten belediyeye aktarılan rakamlara da değindi. Soyer, "Merkezi hükümetten geliyor kaynağımız ama İzmir'in ödediği vergilerin İzmir'e ne kadarlık bir yatırım olarak döndüğünün hesabını sormamamız anlamına gelmez. Hepimizin bunun hesabını sorması lazım. Bunun da siyaseti olmaz. Bunu da beraber yapmamız lazım. 3 yıllık döküme bakarsak; 2019'da 84 buçuk milyar, 2020'de 95 buçuk milyar, 2021'in ilk 9 ayında 91. 7 milyar, toplam 271. 8 milyar TL İzmir vergi ödemiş. Bunun karşılığında yatırım harcaması olarak aldığımızın toplamı 5. 61 milyar TL. Yani kısacası İzmir 40 vermiş; 1 almış! Belediye açısından değil elbette ama İzmir'in merkezi hükümetten alması gereken yatırımın hiç olmazsa buna yakın olması gerekiyor. Arkadaşlarımızın ısrarla 81 kent arasından 76'ncı sıradayız demesi hafife alınacak bir şey değil. Bu çok vahim bir tablo. Bizim sosyal demokrat olmamızla da çelişmez bunu talep etmemiz, hakkaniyet açısından da bunun gereğini beklememiz en doğal hakkımız" ifadelerini kullandı.

Eminim Türkiye'de bu kadar başarılı bütçe yapabilen başka belediye yok

Soyer ayrıca mecliste alınan kararlara ilişkin de, "Kararlarımızın yüzde 98'ini ortak geçirmiştik. Biz ortak bir irade ortaya koyarak bugüne geldik. Bütçe başarılı. Neden? Bütçenin başarısını ölçen şey gerçekleşme oranıdır. Bir bütçe için başarılı diyebilmenin tek bir açıklaması var; gerçekleşme oranı. Mali Hizmetlerde çalışan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. 3 senedir ortaya koyduğumuz bütçe rakamları ve gerçekleşme oranları son derece başarılı. Eminim ki Türkiye'de bu kadar başarılı bütçe yapan başka bir belediye yok" dedi.

Türkiye yangın yeri

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krize değinen Soyer, "Türkiye bir yangın yeri. Bunu görmemek mümkün değil. Biz tartışmalara devam ederken ekmek 2. 5 TL oldu. Arkadaşlarımla da konuşacağım. Ocak sonuna kadar biz Halk Ekmek'e zam yapmayalım. Mümkün olduğu kadar uzatmaya çalışalım. Ama bir şey en çok içimi acıtıyor. Yüzde 50'den fazla genç bu ülkeyi bırakıp gitmek istiyor arkadaşlar. Eğer bir ülke bu noktaya gelmişse onun İMF'de en fazla büyüyen ülke olarak tarif edilmiş olmasının veya GSMH'nı nereye çıkarmış olmasının ne kıymeti olabilir! Ne manası olabilir! Çocuklarımız eğer bu ülkeyi terk etmek istiyorsa orada durmak lazım. Bu olabilecek en ağır faturadır. Bunu gidermek mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

Bu dalgalanma 15 gün daha sürerse…

Soyer son olarak, "Bir orman yanıyorsa bir grup ağacın kendini kurtarması mümkün değil. O orman hepimizin ormanı ve hepimiz beraber söndürmek zorundayız. İzmir'den de el ele vererek bu yangını beraber söndürmek zorundayız. Gücümüz ne kadarına yeterse. Bu yangın çünkü sadece bir grup ağacı bırakmaz. Hepimizi yakar. Allah korusun Türkiye'deki bu dalgalanma 10-15 gün daha devam ederse çok daha ağır sonuçları olur memlekete. Hepimizin sağduyumuzu koruyarak bu yangını söndürmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Bütçede neler öne çıktı?

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı bütçesinde yatırım ve hizmet miktarı ile önce çıkan 19 ana başlık ise şöyle;

• Ulaşım yollarında asfalt kaplama, bakım, onarım ve düzenleme yapılması için 1 milyar 100 milyon TL,

• Hafif Raylı Sistem Projesi kapsamında Buca Metrosu için 510 milyon TL,

• Tramvay hatları yapımı için 301 milyon TL,

• Hafif Raylı Sistem Projesi kapsamında Fahrettin Altay-Narlıdere Kaymakamlık Metrosu yapımı için 250 milyon TL,

•Kamulaştırma çalışmaları için 201 milyon TL,

•Buca-Bornova arası sanat yapıları, tünel ve bağlantı yolları yapılması için 190 milyon TL,

•İzmir Opera Binası için 170 milyon TL,

•Kemeraltı ve çevresi yenileme alanı proje ve programları için 156 milyon TL,

•İzmir Hafif Raylı Sistemi araç depolama tesisleri yapım işi için 150 milyon TL,

•Süt Kuzusu Projesi için 117 milyon 500 bin TL,

•İhtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardım için 100 milyon 10 bin TL,

•Modern, yenilikçi, temalı yeşil alanlar projesi için 100 milyon TL,

•Haşerelerin üreme alanlarını periyodik olarak kontrol etmek ve ilaçlama yapmak için 97 milyon 680 bin TL,

•Akıllı trafik yönetim sisteminin geliştirilmesi için 96 milyon 800 bin TL,

•Araç ve iş makinesi alımları hizmeti için 80 milyon TL,

•Ulaşım yollarında alt ve üst geçit çalışmaları için 66 milyon TL,

•Belediye hizmet tesisleri, binaları ve depolarının yapımı, bakımı ve güçlendirilmesi 60 milyon TL,

•Yollardaki yağmur sularının uzaklaştırılması ve dere ıslahı yapılması için 50 milyon TL

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