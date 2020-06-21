Başkan Soyer kültür üreticileriyle bir araya geldi
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Başkan Soyer kültür üreticileriyle bir araya geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kültür sanat üreticileriyle bir araya gelerek onların önerilerini dinledi ve fikir alışverişi yaptı.

Başkan Soyer kültür üreticileriyle bir araya geldi
21.06.2020 10:53 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:56

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kültür sanat üreticileriyle bir araya gelerek onların önerilerini dinledi ve fikir alışverişi yaptı. İzmir Kültür Sanat Buluşması'nda konuşan Soyer, "Kültür sanat bir toplumun, bir kentin ruhudur. Eğer o ruh canlı, diri tutulamıyorsa bu tür küresel krizlerin sonuçları çok ağır olur. Kentin geleceğine dair sürdürülebilir modeller ortaya koymalıyız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kültür sanat alanındaki sanatçılar, akademisyenler, kültür kurumları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle geniş katılımlı bir toplantı yaptı. İzmir'i bir kültür sanat üretim merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Soyer, "Heyecan verici bir buluşma. 13 Mayıs'ta yaptığımız toplantıda daha uzun ve derinlemesine değerlendirmeler yapmaya ihtiyaç olduğuna karar vermiştik. Bugün o nedenle buradayız. Pandemi süreci bize dirençli bir kültür sanat yapısı oluşturmak için çok daha fazla kafa yormak ve sıkı örgütlenmek gerektiğini gösterdi. Aksi takdirde bu tür krizlerin etkilerini daha ağır hissedeceğiz. Bu nedenle bugün, İzmir'de kültür sanat üretimini nasıl daha dirençli hale getiririz konusunu konuşalım istedik. Çünkü kültür sanat bir toplumun, bir kentin ruhudur. Eğer o ruh canlı, diri tutulamıyorsa bu tür küresel krizlerin sonuçları çok ağır olur. Kentin geleceğine dair sürdürülebilir modeller ortaya koymalıyız" diye konuştu.

"Kültür Zirvesi'ne hazırlanmalıyız"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay'ın da katıldığı İzmir Kültür Sanat Buluşması'nda sinema, tiyatro ve sahne sanatları, plastik sanatlar, müzik, kitap ve yayıncılık, dans ve performans sanatlarında olmak üzere altı başlıkta öneriler dile getirildi. Sürdürülebilir ve dirençli kültür sanat yapılarının oluşması için dayanışma, işbirliği ve ortak üretim vurgusunun öne çıktığı toplantıda Başkan Soyer, şöyle konuştu: "Bu kentte hem kültür sanat üretimi yapan insanların önünü açmak hem bu üretimi kentin kılcallarına, arka sokaklarına ulaştırmak hem de bu şehirdeki kültür sanat üretiminin kalitesini daha yukarı çekmek istiyoruz. Aslında bu üç başlıkta da size destek olmak istiyoruz." 2021'de İzmir'in dünyanın en büyük kültür buluşmalarından biri olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kültür Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını da hatırlatan Soyer, "Kültür Zirvesi'ni bir kültür sanat fuarı olarak nitelendirebiliriz. Bu da İzmir'in tüm dünyanın kültür sanat üreticileri için bir buluşma platformu haline gelmesi anlamına geliyor. 2021'e kadar İzmir'de kültür sanat alanındaki modelimizi ve örgütlenmemizi ortaya koymalıyız. Bu başarı için kenetlenmeliyiz" dedi.

"Kültür sanat ve spor hayatının merkezi olabilir"

Toplantının tiyatro ile ilgili olan kısmında söz alan oyuncu Levent Üzümcü ise, "Sanatı bir ihtiyaç olarak görmeyen biri onunla ilgili bir girişimde de bulunmaz. Çocuk tiyatrosundan, çocuklar için kültür sanat etkinliklerinden bahsediyorum. Kültür ve sanata doğru yatırım yapılabilirse maddi getirisi de olur. İstanbul'da sinema piyasasının olmasının sebebi, İstanbul'un kültür sanat hayatı değil, İstanbul'un sermaye hayatıdır. Ama siz bu salon büyüklüğünde alanı bilgisayar ortamıyla dünyanın her yeri haline getirebiliyorsunuz. Böylesine bir sinema platosunu İzmir'in sessiz bir bölgesine kurduğunuzda, oraya yollar binalar yapmanıza gerek yok. Sadece bu sistemi kurmanız ve otelleriyle, restoranlarıyla bölgeyi çekim alanı haline getirmeniz yeterli. Bütün endüstriyi buraya çekebilirsiniz. İstanbul artık bunlarla uğraşmaktan çok uzakta. İzmir kültür sanat ve spor hayatının merkezi olabilir" yorumunda bulundu. Kültür sanat etkinliklerinin ilçelerde yaygınlaşmasına da vurgu yapan Üzümcü, çok amaçlı kültür merkezleri yerine sanat mabedi olarak nitelenebilecek mekanlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

100 Roman gence dans eğitimi

Tepecik Filarmoni Orkestrası Şefi Hamdi Akatay'ın dezavantajlı bölgelerdeki yetenekli gençlere fırsat tanınması gerektiğine ilişkin sözlerine yanıt veren Başkan Soyer, "1 Temmuz'dan itibaren 100 Roman gence profesyonel dans eğitimi vermeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı. Tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku ise, "Sanat kurumları kentlerin merkezinde olmalı. İzmir'in bir sahneye ihtiyacı var. İzmir'in bir şehir tiyatrosu olacaksa bunun özendirici bir yapısı olacaktır. İş insanlarından destek istenmeli. Çocuk tiyatrosu konusunda İzmir'de ciddi sorunlar var. Korsan tiyatrolara el konulması lazım. İzmir tiyatrolarının mekan sorunu da var. Fuardaki pavyonlar bu konuda kullanılabilir. Kamyon tiyatro, açık hava ve sokak tiyatrosu burada daha fazla geliştirilebilir" sözlerine yer verdi.

"Yerel yönetimler için kalıcı bir model olabilir"

Toplantının sonunda söz alan Kültür Eski Bakanı Suat Çağlayan, "Çok verimli bir toplantı oldu. Pratik sonuçları olabilecek bir seri öneri geldi. Çok teşekkürler" derken, CHP İzmir eski Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, "Yerel yönetim sanat konusunda bir irade ortaya koyuyor, bu yüzden çok heyecanlıyım. Sanattan güç alan bir belediye başkanının yönettiği bir kentte olduğum için çok mutluyum. Yerel yönetimler toplumun dönüşümünde etkili olabilir. İzmir öncülüğünde oluşturulan bir model, yerel yönetimler için kalıcı bir modele dönüşebilir" dedi.

"Finans konusu önem kazanıyor"

İzmir Milli Kütüphane Müdürü Ulvi Puğ ise, "Sanat kurulları ve konseylerinden söz ediliyor. Burada finans konusu önem kazanıyor. Bu konuda kamu yararına vakıf da düşünülebilir" diye konuştu. Prof. Dr. Melek Göregenli de ilçelere, kentin arka sokaklarına sanatı taşırken merkezin olanaklarını da götürmek gerektiğine vurgu yaparken, kentin arka sokaklarında üretilen sanatın da ihmal edilmemesi gerektiğine değindi. Prof. Dr. Ayşen Uysal ise kültür ve sanatın gündelik hayatın bir unsuru haline getirilmesinin öneminden söz etti.

Yol haritası ortaya çıkacak

Toplantının sonunda İzmir Büyükşehir Kültür Sanat Dairesi Başkanı Kadir Efe Oruç, kültür ve sanat yaşamını canlandıracak bir master platform olan İzmirART ile ilgili sunum yaptı. Turizm Daire Başkanı Gökçe Başkaya ise 2021 UCLG Kültür Zirvesi hakkında bilgi verdi. Kapanış konuşmasını yapan Başkan Tunç Soyer, "Bugün birbirinden değerli fikirler ve çözümler ortaya atıldı. Bunları derleyip toparlayacağız ve Büyükşehir olarak ne yapacağımıza dair yol haritasıyla birlikte sizinle paylaşacağız. Aynı çatı altında aynı heyecanı ve aynı umudu taşıyoruz" ifadelerine yer verdi. Toplantıda dirençli kültür sanat yapıları için finansal destek sağlanması amacıyla İzmir Kültür Sanat Destek Fonu'nun oluşturulması, sürdürülebilir planlamaların yapılabilmesi için İzmir Kültür Sanat takviminin belirlenmesi, sanat kurullarının veya Kent Sanat Konseyi'nin kurulması ve işleyişi konusunda görüşler ve öneriler dile getirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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