Başkan Seçer, Gülnar ve Silifke'de vatandaşlarla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gülnar ve Silifke ilçelerinde halkla bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gülnar ve Silifke ilçelerinde halkla bir araya geldi. Yaptığı ziyaretlerde ve pazar yeri gezilerinde esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Seçer, "Adalet dağıtacağız, pozitif ayrımcılık yapacağız, biz halktan tarafız" dedi.

Başkan Seçer, Gülnar ziyaretine pazar yerinde başladı ve esnafa 'hayırlı işler' diledi. Ardından esnaf gezisi de yapan Seçer, daha sonra Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar'ı makamında ziyaret etti. Gülnar Kültür Merkezi'nde muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya gelen Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan proje ve çalışmalar hakkında bilgi verip, sorun ve talepleri dinledi. Gülnar'da inşaatı devam eden Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ve Konukevi ile Gülnar Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'ni ziyaret eden Seçer, kurs merkezi öğretmenleri ile sohbet etti. Ziyaret, CHP Gülnar İlçe Başkanlığı'nda partililer ile bir araya gelinip uygulama ve projelerin anlatılması ile sürdü. Gülnar ilçe ziyaretini tamamladıktan sonra Silifke'ye geçen Seçer, orada da vatandaş ve esnaf ile bir araya gelip, sıkıntılarını dinledi, taleplerini aldı. CHP Silifke İlçe Başkanlığı ziyareti ile başlayan Silifke ziyaretleri, pazar yeri ziyareti ile noktalandı.

"Vatandaşın içinde olduğum zaman mutlu olan bir siyasetçiyim"

Seçer, Gülnar'da gerçekleştirdiği muhtarlar ve STK temsilcileri ile buluşmasında, pandeminin bu tarz etkinliklerin önüne engel koyduğundan bahsederek, "Vatandaşlarımıza yakın olmak istiyoruz. Vatandaşın içinde olduğum zaman mutlu olan bir siyasetçiyim" dedi.

Pazar yerinde vatandaşlarla yaptığı sohbetten büyük keyif aldığını dile getiren Seçer, "Çünkü insanlar doğal haliyle, temiz duygularıyla, sadece bizlerden daha iyi yönetici olmamızı, daha iyi hizmet yapmamızı, kendilerini mutlu ve memnun etmemizi istiyorlar, bekliyorlar" diye konuştu.

Seçer, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ'ye bağlı toplam 159 personelle Gülnar'ın 50 mahallesine hizmet verdiklerini söyleyerek, Gülnar'daki toplam yol ağlarının 418 kilometre olduğunu belirtti. Kendilerine en çok yol konusunda talep geldiğini söyleyen Seçer, "Biz Gülnar'da göreve geldiğimiz günden bu yana yaklaşık 7 bin ton sıcak asfalt kullanmışız. 26 kilometre yolda da sathi asfalt kaplama çalışmamız olmuş. Bu yıl içerisinde toplam 26 bin 500 ton planladığımız sıcak asfalt çalışmamız var ve 105 kilometre de sathi kaplama. Bunun da programı belli, program içerisinde sıcak asfalt kaplama programımız. Biz program çerçevesinde çalışan bir belediyeyiz. Günübirlik karar değiştiren, muhtar dedi diye makineleri bir yerden bir yere taşıyan ya da siyasi bir telefon geldi ya da arkadaşımız aradı gibi birtakım taleplerle iş makinelerini bir yerden alıp bir yere götüren bir yönetim değiliz. Böyle bir şikayetiniz olursa bunu direkt bana yapmanızı istiyorum. Belirli bir program çerçevesinde özellikle ilçelerde, merkezden uzak olan yerlerde kontrol açısından zorlandığımız yerlerde bu programa uygun çalışmak zorundalar. Bizim daha aklı başında, daha etkin iş yapabilmemiz için program çerçevesinde çalışmamız lazım. Yoksa kontrol altında olmaktan çıkıyor" dedi.

"Belediye devletin en önemli halkla iç içe olan kurumudur"

Muhtarlar ile STK temsilcilerine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında tek tek bilgi veren Seçer, "Sosyal hizmetler konusunda sadece Gülnar değil, Mersin'in her noktasına adaletli, eşit yaklaşmak istiyoruz. Fakirin çocuğu da okuma imkanına sahip olmalı. Buna hakkı var. Geliri yüksek bir ailenin çocuğu buna ulaşabiliyorsa, geliri düşük bir ailenin çocuğunun da ulaşması lazım. Ama ailenin yeterli parası yok ama devlet var. Devlet belediyedir, devlet diğer kurumlardır ama belediye de devletin en önemli halkla iç içe olan kurumudur" diye konuştu.

Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinin çalışmaları hakkında da bilgiler veren Seçer, "Biz Atatürkçü, çağdaş insanlarız. Bunun ötesi bizim için teferruat. Bizim için bayrak kutsaldır, bizim için vatan kutsaldır, bizim için Atatürk değerlidir. Çünkü bizim önderimizdir. Bizim temel ideolojimiz, çizgilerimiz bunlardır. Bunun dışı bizim için teferruattır. Ben çocuklarımızın eğitim almasından yanayım, müspet ilimden yanayım. Ben dünya ile rekabet edebilmem için bir yönetici olarak çocuklarımın, ülkemin rekabet edebilmesi için çocuklarımızı eğitmemiz gerektiğini görüyorum, biliyorum" şeklinde konuştu.

"Gülnar için toplamda yaptığımız, yapacağımız yatırımların yekünu 152 milyon lira"

Yaptıkları önemli projelerden birinin de Ilısu Projesi olduğunu kaydeden Seçer, "Temiz içme suyu. Bu 30 milyon civarındaydı. Tabi iş devam ediyor, revize etmesi gerekiyor İller Bankası'nın. Çünkü fiyatlar değişti. Şu anda oranın bize maliyeti 45 milyon liraya çıktı. Biz orayı da devam ettiriyoruz. Ekonomik dalgalanmalar kamu yatırımlarını da etkiliyor. Son 1 yılda meydana gelen döviz kurlarındaki, inşaat malzemelerindeki oynamalar zaten halk kitlelerini vurdu, herkesi etkiledi ama kamu kurumlarının yatırımlarını da çok etkiledi. Bizim toplamda yaptığımız, yapacağımız yatırımların yekünu; ilk dönemimizde, revize edilebilir, bu artabilir, 152 milyon lira, Gülnar için yapılan, yapımı devam eden projelerimiz, çalışmalarımız" ifadelerini kullandı.

Belediyenin avantadan maaş, avantadan ihale alma ve tanıdıkların kesesini doldurma yeri olmadığını söyleyen Seçer, "Belediye vatandaşa hizmet yeri. Türkiye'nin en zor Belediye Başkanlığı yapılan yeri neresi biliyor musunuz? Mersin. Anamur başka, Tarsus başka, Çamlıyayla nere, Aydıncık nere? 16 bin kilometrekare alan. 1 milyon 900 bine yaklaşık yerli nüfus, 400 bini geçti Suriyeli nüfus. Gelen para 1 milyon 900 bin nüfusa göre. Dertler 2 milyon 300 bin insanın derdine deva olmak. Kolay bir yerde Belediye Başkanlığı yapılmıyor. Ama çok şükür biz her zaman söyledik 'bizim kadrolarımız iyi' dedik. Milletvekilliği dönemimden hatırlayanlar bilir. 'Bize de şans verin' diyorduk. Ben de diyordum. 'Biz de iyi çocuklarız' diyorduk, bizim de birikimiz var, bizler namuslu insanlarız, bizler vatanı, milleti bilen, bayrağı bilen, Atatürk'ü bilen insanlarız. Ne derece doğru söylediğimiz ortaya çıktı" dedi.

Önlerine konulan engellerin onları bezdirmeyeceğini, yıldırmayacağını, aksine azim ve şevklerini artırdığını ifade eden Seçer, "Biz bu ülke için çalışıyoruz. Biz aklımızın arkasında hiçbir şeytanlık olmadan, bu ülke için çalışmaya yemin etmişiz, ant içmişiz. Onun için çalışıyoruz. Bu bölgede her noktada, yukarıda aşağıda, ovada dağda, doğuda, batıda, hangi bölge olursa olsun adaletli hizmet. Adalet dağıtacağız. Adaleti eleştiriyoruz, adaletsiz olamayız. Pozitif ayrımcılık yapacağız. Bizim tarafımız belli. Biz halktan tarafız. Biz mağdurdan tarafız. Biz kadından tarafız, biz çocuktan tarafız, biz engelli yurttaşımızdan tarafız. 16 bin kilometrekare alanda hiçbir siyasal ayrım yapmadık. Biz doğru iş yapalım, adaletli iş yapalım. Bir gün herkes bizim doğru işler yaptığımızı görecek. Herkes bizim doğru tercihler olduğumuzu görecek. Herkes diyecek ki 'bu insanlar bu ülkeyi yönetiyor'" diye konuştu.

"Mersin güçlü bir kent"

Hizmetlerin artarak devam edeceğini de kaydeden Seçer, "Herkes bizim kardeşimiz. Bize oy veren vermeyen, bizi destekleyen desteklemeyen. Herhangi bir mezhepsel ayrım, herhangi bir bölgesel ayrımı kesinlikle reddediyoruz. Mersin güçlü bir kent. Mersin Büyükşehir Belediyesi de güçlü bir belediye. Hiçbir zaman engellemeleri şikayet ettikten sonra, ben hizmetlere param yok, bütçem yok, makinem yok, malzemem yok, bunu yapamam demedim. Bunu muhtarlarım da ağzımdan duymamıştır" şeklinde konuştu.

Gelecek hafta Silifke'de Gazi Çiftliği'nin açılışını yapacaklarını kaydeden Seçer, "İnşallah önümüzdeki günlerde çok daha güzel projeler sadece Silifke'de değil, tüm Mersin sathında hayata geçecek. Bizler de sizlerin memnun olduğunu gördükçe, sizlerin mutlu olduğunu gördükçe, hizmetlerimizin geri dönüşünün bize dua olarak, teşekkür olarak döndüğünü gördükçe, çok daha fazla bir azimle, gayretle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı