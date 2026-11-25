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İsrail Meclisi, aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nin sunduğu ezan sesinin susturulmasını amaçlayan tartışmalı yasa tasarısını reddetti.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Mecliste yapılan oylamada tartışmalı yasa tasarısı için 63 ret, 45 kabul oyu kullanıldı.

Hükümet kurmakla yetkilendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, tasarının aleyhine oy kullanırken son yıllarda benzer tasarıların çıkarılmasına karşı olan Ultra-Ortodoks (Haredi) milletvekillerinin büyük çoğunluğu ise oylamaya katılmadı.

Ben-Gvir genel kurul salonundan çıkarıldı

Tasarıyı sunan partinin lideri Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, oylama öncesi İsrail Meclisinde yaşanan tartışmalar sırasında Filistin asıllı milletvekillerine sert söylemlerde bulundu.

Ben-Gvir, Filistin asıllı milletvekillerine "Defolun, aileleriniz defolsun gitsin, terör destekçileri defolun" diye bağırarak hakaret etti.

Siyonist muhalefet bloğu partilerinden Beyahad milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Eitan Ginzburg'un araya girmesi üzerine ona da "aptal" ifadeleriyle hakaret eden Ben-Gvir'in genel kurul salonundan çıkarılmasına karar verildi.

Tasarıyı sunan partiden tepki açıklaması

Tasarıyı sunan Yahudi Gücü Partisi, oylamanın ardından İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste ve Raam Partisi'yle birlikte hareket ederek tasarıya aleyhte oy kullanan Yahudi muhalefet partileri eleştirdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, bir önceki yasama döneminde aynı tasarıya desteğini açıklayan ancak bugün yapılan oturumda ret oyu kullanan Evimiz İsrail Partisi ve lideri Avigdor Liberman "iki yüzlülükle" itham edildi.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi'nden milletvekillerinin hazırladığı yasa tasarısı, camilerin hoparlör kullanabilmesi için Çevre Koruma Bakanlığı'ndan izin almasını zorunlu kılarken İsrail polisine camilerin ses sistemlerini kapatma ve ekipmanlara el koyma yetkisi veriyordu.

Tasarıda ayrıca ihlal durumunda 50 bin İsrail şekeli (yaklaşık 15 bin dolar) para cezası da öngörülüyordu.

İsrail vatandaşı Filistinli milletvekilleri tasarının, Ben-Gvir'in ülkedeki Filistinliler üzerinde baskı kurma girişiminden ibaret olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA