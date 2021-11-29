Başkan Baltacı'dan Miniklere Büyük Hediye

Arnavutköy Belediyesi, çocuklara yönelik eğitim verecek Çocuk Atölyesi'ni hayata geçirdi. 4-12 yaş arası çocukların eğitim alacağı atölyede, ücretsiz eğitimler verilecek.

Arnavutköy Belediyesi ilçe vatandaşlarına yönelik faaliyete geçirdiği çalışmalarına bir yenisini ekledi. Yetişkinlere, gençlere ve kadınlara yönelik birçok alanda hizmet veren Arnavutköy Belediyesi son olarak çocuklara özel faaliyetlerin olacağı Çocuk Atölyesi'ni hizmete aldı.

Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı'nın seçim beyannamesin de yer alan çocuk atölyesi, pandemi döneminde çalışmaları yapılarak tamamladı. Seçim vaatlerini bir bir yerine getiren Başkan Baltacı, kısa sürede tamamlanan çocuk atölyesini miniklere armağan etti.

"Çocuklar Eğlenerek Öğrenecek"

Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı: "Atölyemiz çocuklarımıza aileleriyle farklı branşlarda etkinlik yapma imkanı sunuyor. Çocukların eğlenerek öğrenmelerini aynı zamanda dinlenmelerini hedefliyoruz. Şehir hayatında anne ve baba çocuklarıyla etkin bir şekilde vakit geçiremeyebiliyor, burada kaliteli vakit geçirsinler istedik. Atölyede çocukların severek faydalanacağı birçok oyun ve etkinlik var. Çocuklarımızın gelecek hayatında becerilerini geliştirecek daha verimli hale getirecek, keşfedemedikleri yönlerini ortaya çıkaracak birçok alanda atölye çalışmamız olacak, çocuklarımıza hayırlı olsun" dedi.

"Çocukların Maddi ve Manevi Gelişimine Katkı Sağlayacak"

Teknoloji çağı ve çocukların dijital ortamlarda çok fazla zaman geçirmekle birlikte çocuklarda dikkat dağınıklığı, algısal bozukluk ve farklı alışkanlıklara yönelme çocuğu gerçek dünyasından alıkoyarak içine kapanık bir kişiliğe bürünmesi gibi ciddi sorunlar ortaya çıkmasıyla harekete geçen Arnavutköy Belediyesi; çocukların maddi ve manevi gelişimine katkı sağlamak için Çocuk Atölyesi'ni kurdu.

"atölye, 4-12 yaş aralığındaki tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek"

AVLU34 alışveriş merkezi içerisinde bulunan Çocuk Atölyesi vereceği eğitimlerle çocukların teknolojinin zararlı alışkanlıklarından uzak durmasını, kendine güvenen, paylaşmayı bilen, takım ruhu gelişen, hayal gücü ve iletişim becerisi kazanan, sorumluluk sahibi kendisine ve çevresine saygılı bireyler yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Çocuklar için, Sanatsal, bilişsel, ruhsal, fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayarak, kişisel beceriler kazandırma amacı ile planlanan atölye 4-12 yaş aralığındaki tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek.

"ebeveyn-çocuk atölyeleri kursun vazgeçilmezi olacak"

Atölyede, çocuklar ilgi ve yeteneklerini keşfedecekler. Aynı zamanda bilgiyi, düşünceyi ve hayali doğru şekilde organize ederek hem eğlenceli hem de kaliteli vakit geçirebilecekler. Çocukların ebeveynleri ile birlikte zaman geçirebilmeleri için "Ebeveyn-Çocuk" Atölyelerine ağırlıklı olarak yer verilecek. Bu sayede çocuk ve aile arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi amaçlanacak. Bununla birlikte çocuklar ve aileleri için belirli zamanlarda psikologlarımız tarafından psikolojik danışmanlık hizmeti de verilecek.

Atölyeler:

1. Zeka Oyunları Atölyesi

2. Ahşap Atölyesi

3. Geri Dönüşüm Atölyesi

4. Origami Atölyesi

5. Resim Atölyesi

6. Ebru Atölyesi

7. Drama Atölyesi

8. Ritim Atölyesi

9. Mutfak Atölyesi

10. Bahçe Atölyesi

11. Seramik Biçimlendirme Atölyesi

12. Serbest Zaman Etkinlik Atölyesi

13. Düşünce Becerileri (Hikaye) Atölyesi

1. AKIL VE ZEKA OYUNLARI ATÖLYESİ

Çocukları akıl ve zeka oyunları tanıştırarak ezberci yaklaşımdan uzak, strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme, sıra dışı düşünme, sözel ve mantıksal algısını geliştirme, odaklanma ve hafıza alanlarında gelişimine imkan sunacaktır. Oyunlar aynı zamanda, sabır, disiplin, karar verme, rekabet, yenilgi, liderlik gibi duygu davranışlarını da geliştirecektir. Oynarken çok zevk alacakları atölyemizde takım çalışması ile sosyalleşebilecekler.

2. AHŞAP ATÖLYESİ

Çocuklar, eğitmenlerimiz eşliğinde çeşitli oyuncaklar yaparak, boyama, zımparalama, yapıştırma ve ahşap tekniklerini atölyemizde öğrenerek, ahşabın doğal dokusu ile kendi hayal ettikleri oyuncakları tasarlayabilecekler . El ve göz koordinasyonunu sağlama, odaklanma, takım çalışması gibi olumlu davranışlar kazanacaklar.

3. GERİ DÖNÜŞÜM ATÖLYESİ

Çocuklarımızın tüketen değil üreten bir birey olmaları amacıyla atölyemizde çocuklar aslında birçok plastik, kağıt, metal veya cam maddenin çöp olmadığını ve nasıl sanata dönüştürebileceklerini öğrenerek, çevrenin korunmasına ve kaynakların israf edilmemesi konusunda bilinçlendirilecek. Aynı zamanda atık Geri Dönüşüm kutuları hakkında bilgi kazanacaklar.

4. ORİGAMİ ATÖLYESİ

Rengarenk Kağıttan Oyuncaklar…

Origami, makas ve yapıştırıcı kullanmadan kağıdı katlayarak şekil verme sanatıdır. Çocukların zevkle yaptığı eğlenceli ve etkili bir sanattır. Bu sanat ile birlikte çocuklar küçük kas becerilerini geliştirmekte, matemaktiksel ve geometrik kavramları öğrenme, görsel algı ve bir işi tamamlama becerileri geliştirmesine yardımcı olan bir sanat dalıdır.

5. RESİM ATÖLYESİ

Çocuklar sanatın incelikleri ve zarafeti ile buluşacaklar.

Atölyemizde, temel resim teknikleri, çizgi ve renklerin kullanımı ile tonlama çalışmaları yaparak hayal gücünü kullanarak farklı bakış açısı geliştirebilecekler.

6. EBRU SANATI

Ebru sanatı, özel olarak hazırlanmış yoğun kıvamlı suyun yüzeyine, boyaların yayılması ile oluşacak desen kağıda aktarılma sanatıdır. Çocuklar, renklerin suyla nasıl dans ettiğini, sanatın sırlarını ve renkleri kullanmayı öğrenecekler. Renkleri su yüzene çıkararak Kendi desenlerini oluşturabilecekler.

7. DRAMA ATÖLYESİ

Çocuklar oyun yoluyla; dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma, birlikte davranabilme, empati kurma, güven duygusu ve sosyalleşme gibi alışkanlıkları kazandırmayı hedefliyor.

8. RİTİM ATÖLYESİ

Ritim Tutan Minik Eller…

Oyunlarla yapılan Ritim eğitimde çocukların ritim yetenekleri, oturuş pozisyonu, elleri doğru kullanma, sosyalleşme, konsantrasyon süresi, zamanlama, birlikte hareket edebilme, dinlemeyi öğrenme, özgüven gelişiminde ve paylaşmayı öğrenmede büyük önem taşımaktadır. Ritim eğitimi müzik eğitimine temel oluşturmaktadır.

9. MUTFAK ATÖLYESİ

Minik Şefler İşbaşında…

Çocuklar, arkadaşları ve aileleri ile katılabilecekleri atölye ortamımızda yiyeceklerini yapmanın mutluluğunu yaşayacaklar. Atölye çalışmalarında, eğitmenlerimiz eşliğnde kek, börek, pasta, salata gibi ürünler yaparak ince motor becerileri gelişerek, mutfakta neler yapabilir, yemek yaparken nelere dikkat edilmeli ve sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirilir. Çocuklarımız kendi yetenek ve zevklerini keşfederek yeni tatları denerken çok eğlenecekler.

10. BAHÇE ATÖLYESİ

Elektronik çağda çocukları toprakla buluşarak doğa ile bağ kurmaları sağlamak adına önemli bir alandır. Doğayı sevmeyi ve ona saygı duymayı ve aynı zamanda gerektiğinde kendilerine yetebilmeyi öğretir. Çocuklar bahçe atölyesinde tohumların ekim, dikim, sulama ve bakımı hakkında teknik bilgiler verilecektir.

11. SERAMİK BİÇİMLENDİRME ATÖLYESİ

Seramik Çalışması, el- vücut koordinasyonun sağlanmasında, çamuru avuç içinde kavrayarak motor-kas gelişimine, duyduğunu algılama ve uygulanma, konsantrasyon yeteneğinin gelişimine katkı sağlar. Kendi ürettikleri ile verdiği çabanın farkına vararak ne kadar değerli olduğunu hisseder. Ben yapabilirim öz güveni kazandırır.

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