Başbakan Yıldırım: "Akdeniz, Ege Suları Üzerinde Egemenlik Hakkımızı İhlal Eden Çevrelere Asla...

Başbakan Binali Yıldırım, "Akdeniz, Ege suları üzerinde egemenlik hakkımızı ihlal eden çevrelere asla müsamaha göstermeyeceğiz. Ege sularında korsan hayatlar kuranlar 9 Eylül 1922 tarihini akıllarından çıkarmasınlar" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Ödemiş Devlet Hastanesi'nin açılış töreni ve AK Parti Ödemiş 6. Olağan Kongresi'nin ardından Mustafa Selman İçelli'nin aday olduğu AK Parti Tire 6. Olağan Kongresi'nde partililere seslendi. Türkiye'nin, Avrupa'nın bir parçası olduğunu, Avrupa Birliği üyeliği hedefinin de devam ettiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, "Bunun için gayret gösteriyoruz ama aynı samimi yaklaşımı Avrupalı dostlarımızdan ne yazık ki göremiyoruz. Türkiye'ye savaş açmış teröristin yapıların dili işle Türkiye'yi zan altında tutmaya gayret etmek dostluğa hiç sığmıyor. Türkiye'nin özellikle sınırları ötesinde gerçekleştirdiği terörle mücadelesini sulandırmaya çalışanlara sesleniyorum; Ege ve Kıbrıs'ta boş hayaller peşinde koşmayın. Daha önce Ege için, Kıbrıs için boş hayaller kuranların akıbetini tarih kitapları yazıyor. Türkiye, ihtiraslı dış politikalar güdenlerin kışkırtmalarına 'eyvallah' diyecek pabuç bırakacak bir ülke değil. Akdeniz, Ege suları üzerinde egemenlik hakkımızı ihlal eden çevrelere asla müsamaha göstermeyeceğiz. Ege sularında korsan hayatlar kuranlar 9 Eylül 1922 tarihini akıllarından çıkarmasınlar" diye konuştu.

"Suriyeli kardeşlerimiz için vaat ettikleri sorumluluğu yerine getirmekte sınıfta kaldılar"

Türkiye'nin 16 yıldır dünya çapında itibarını en çok yükselten ülke olduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, küresel kriz devam ederken 10 yıl içinde yapılan 10 büyük projenin 6'sının Türkiye'de gerçekleşmesinin bir tesadüf olmadığını söyledi. Bunun milletin ve milletin desteklediği AK Parti'nin başarısı olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"İçeriden ve dışarıdan bazı çevreleri rahatsız oluyor. Yalan dolanlarla Türkiye'nin önüne engel çıkarmaya çalışıyorlar ama Fırat Kalkanı ile başlattığımız barış operasyonu, Zeytin Dalı Harekatı ile başarılı şekilde devam ediyor. Bu bölgelerin tamamını oradaki teröristlerden temizledik ve daha önce oralarda yaşayan insanlara teslim ettik. Bugün 100 binlerce insan evine, yurduna döndü. Bölgemizi, sınırlarımızı terörden temizledik. Her iki harekatta da Avtrupa'nın bazı ülkelerinden çatlak sesler çıkmaya devam etti. Bu anlayışla mazlumlara kol kanat germeye devam ediyoruz. Savaş mağduru mülteciler konusunda Avrupa Birliği ile yaptığımız anlaşmalar maalesef unutuldu. Biz bütün sorumluluklarımızı yerine getirdik. Avrupa Birliği'nden den ses seda var mı, yok. Ülkemizde yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz için vaat ettikleri sorumluluğu yerine getirmekte maalesef sınıfta kaldılar. 15 Temmuz yaşanırken Avrupalı dostlarımız, cılız bir sez çıkardılar ama sınırımıza yerleşmeye çalışan terör örgütlerine karşı başlatılan temizlik operasyonlarında Avrupa'nın sesi gür çıkmaya başladı. Hiç kusura bakmasınlar biz sınır boylarımızda, ülkemizde, ülkemizin dışında teröristlerin cirit atmasına asla izin vermeyiz. Türkiye'nin güvenliğine yönelik hiçbir şer yapılanmasına müsaade edemeyiz. Söz konusu vatansa, milletse, gerisi teferruattır."

"Türkiye'yi böldürtmeyiz"

AK Parti'nin bir zümrenin partisi değil, milletin partisi olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, "AK Parti, özgürlüklerin, demokrasinin, adaletin partidir. AK Parti, Türkiye'nin yarınıdır, geleceğidir. Türkiye 16 yıldır AK Parti ile büyüyor, kalkınıyor. İhracatımızı 5 kat, milli gelirimizi 3 kat artırdık. Ülkemizi dünyanın 17., Avrupa'nın 6. ülkesi haline getirdik. 2017'de Türkiye rekor bir büyümeye imza attı. Ekonomimiz yüzde 7.4 oranında büyüdü. Bu büyüme Avrupa Birliği'nin tam 3 katı. Hindistan'ı da, Çin'i de geride bıraktık. Türkiye'yi yeni havaalanları, üniversiteler, şehir hastaneleri, hızlı trenler, bölünmüş yollarla donattık. Sevgili İzmirliler yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz" ifadelerini kullandı.

"Hükümetimizi hedef aldılar"

AK Parti olarak özgürlükler önündeki engelleri bir bir kaldırdıklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ay yıldızlı bayrağın altında yaşayan herkesi kardeş bildik. Çünkü AK Parti adaletin, kalkınmanın adıdır. AK Parti, büyük ve güçlü Türkiye'nin yüz akıdır. Bu sebeple Hükümetimizi hedef aldılar. Partimizi kapatmak istediler. Cumhurbaşkanımıza siyasi yasak getirmek istediler. Bu vesayetçi kafalar, elektrik muhtıra ile bizi yıldırmaya çalıştılar. 17/25 Aralık'ta devlete alçakla kumpas kurdular. Bu da yetmedi, 15 Temmuz hain, kanlı darbe girişiminde bulundular. Biz milletimizle bütünleşmiş bir siyasi hareketiz. Milletimizle kenetlendik, bu hain girişimlerin hiçbirine boyun etmedik. Türkiye'ye ihanet edenler, şimdi sığınacak delik arıyorlar. Bu örgütleri İslam ülkelerini dize getirmek, İslam'ı çökertmek için kullananlar karanlık emellerine Allah'ın izni ile asla ulaşamayacaklar. Çünkü bu milletin bağrından çıkaran yiğit Cumhurbaşkanı ve dik duran Hükümet var. Türkiye'yi bu hainlere teslim etmedik, etmeyeceğiz. Şehitlerimize sözümüz var. Bu mukaddes vatanın tek bir çakıl taşını haine, alçağa, kalleşe çiğnetmedik; asla çiğnetmeyeceğiz."

"Ülkeye sevdayla bağlı olan herkesle bizim ittifakımız var"

Konuşmasında 2019 yerel seçimleri için salonu dolduranlardan sıkı bir çalışma yapmalarını isteyen Başbakan Yıldırım, "Türkiye'yi dünyaya şikayet eden, sırtını terör örgütlerine dayayanlara karşı milli mutabakatla inşallah cumhurbaşkanını da seçeceğiz. Bu ülkeye sevdayla bağlı olan herkesle bizim ittifakımız var, beraberliğimiz var. AK Parti olarak yeni bir zafere imza atara inşallah bunu milletimize armağan edeceğiz" dedi.

"Hesaba katmadılar"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da şunları söyledi:

"Dünya neden Türkiye'yi, Cumhurbaşkanımızı, Başbakanımızı çekemiyor? Bu coğrafyada istedikleri gibi at oynatıyorlardı. Bize rol biçiyorlardı, biz onların emellerine hizmet ediyorduk. Artık o Türkiye geride kaldı. 15 yıldır 'benim milletimin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yaparım' diyen lider ve iktidar var. Bu ülke milletinin menfaatine göre davranınca birileri kuduruyor ama hesaba diline, dinine, etnik yapısına, mezhebine bakmadan bu milletin millet olma şuuruyla 15 Temmuz'da meydanlara ineceğini hesaba katmadılar."

Kongreye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnciöz, AK Parti İzmir milletvekilleri ve çok sayıda parti yönetici ile partililer katıldı. - İZMİR