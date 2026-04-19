Şanlıurfa'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Halid Aydın (70) ile yanındaki Bekir Çıplak (92) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Adıyaman kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Çelik'in (29) kullandığı 63 EU 063 plakalı tır ile Halid Aydın'ın kullandığı 65 NZ 024 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Aydın ve yanındaki Bekir Çıplak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan tır şoförü Çelik ise ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

