Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde salgın sürecinde de robotik ameliyatlar yapıldı

Türk ve Japon iş birliği ile inşa edilen ve yaklaşık 1 yıl önce hizmete giren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de robotik ameliyatlar yapılmaya devam etti.

Türk ve Japon iş birliği ile inşa edilen ve yaklaşık 1 yıl önce hizmete giren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de robotik ameliyatlar yapılmaya devam etti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada üroloji alanında robotik ameliyatlar çok yaygın olarak yapılırken, özellikle de prostat kanserinde robot da Vinci ile yapılan ameliyatlar artık "altın standart" olarak kabul ediliyor.

Robotik prostat ameliyatlarında Türkiye'de kullanılan robotik perineal yöntemi tüm dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor.

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Japon Yokohama Üniversitesi iş birliği ile çevrim içi gerçekleştirilen "Üroloji Günleri"nde, perineal yöntemi de ele alınan konulardan biri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Robotik ve Rekonstrüktif Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdulmuttalip Şimşek, Türkiye'de robotik üroloji ameliyatlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirtti.

Özellikle prostat, mesane ve böbrek kanserinde robotik cerrahi ameliyatları yaptıklarını aktaran Şimşek, mesane boyu ve idrar yolu darlıklarında, retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu ameliyatlarında, ileri testis tümörü vakalarında robotik cerrahiyi başarı ile kullandıklarını kaydetti.

Prostat kanserinde kullanılan robotik perineal yöntemini uygulayan nadir merkezlerden biri olduklarını, Japon cerrahların da yönteme büyük ilgi gösterdiklerine dikkati çeken Şimşek, "Bu yöntem Japonya'da uygulanmıyor. Japonlar gelecek dönemde bizi ziyaret edecek ve onlara özel bir eğitim programı başlatacağız. Eğitimden sonra ilk vakalarında Japonya'da onlara eşlik edeceğiz. Amerika'da ve Türkiye'de robotik perineal prostat ameliyat yapılıyor. İtalya'da bu tekniğe yeni adapte oluyor." ifadelerini kullandı.

Robotik perineal yöntemin kullanıldığı alanlar

Prof. Dr. Şimşek, robotik perineal yöntemin, daha önce karın bölgesinden ameliyat olmuş, organ nakilli, obez ve genel anestezi alamayacak hastalarda başarıyla uygulandığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Prostat kanserinin erken safhalarında bu ameliyatı uyguluyoruz. Aynı zamanda, lenf bezlerine kanser sıçramamış hastalarda bu tekniği tercih ediyoruz. Bu teknik sinir koruyucu bir cerrahi yöntemidir, idrar tutan kaslara zarar vermediğimiz için bu hastalarda idrar kaçırma riski de oldukça düşük oluyor. Prostat kanserleri ameliyatlarında cinsel işlev bozukluğu bir diğer önemli konumuz. Perineal prostat ameliyatlarında bu problem çok daha az yaşanıyor."

Ana hedeflerinin hastaları kansersiz hale getirmek olduğunu, bu tekniğin diğer tekniklere göre hasta için büyük bir konfor yarattığını vurgulayan Şimsek, "Onkolojik sonuçları da oldukça başarılı. Kozmetik olarak da hiç ameliyat olmamış gibi bir sonuçla karşılaşıyoruz. Hasta 1-2 gün içerinde taburcu ediliyor. Ameliyatı karın içerisinden gerçekleştirmediğimiz için organ komplikasyonları oldukça azalıyor, bağırsak ve gaz problemleri gözlemlenmiyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şimşek, pandemi sürecinde onkolojik vakalara hiç ara vermeden devam ettiklerini, Çam ve Sakura Hastanesi kurulduğu günden beri düzenli olarak robotik ameliyatları gerçekleştirdiklerini aktararak, "Robotik prostat ameliyatı günlük ameliyat listelerinde en çok karşılaştığımız olgulardan biri. Pandemi dönemi ameliyat olmak isteyen hasta sayısı hiç azalmadı. Koronavirüs bulaş riskini en aza indirgeyen airseal ve da Vinci robotik cerrahi sistemleri sayesinde güvenli bir şekilde ameliyatlarımızı yapmaya devam ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu