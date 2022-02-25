Başak Cengiz'in annesinden hakime: Başak Cengiz'i evladınız gibi görün

ATAŞEHİR'de Başak Cengiz'i (28) yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz (27) ilk kez çıktığı mahkemede, şizofren olduğunu ve şeytanın kendisinden birini öldürmesini istediğini söyledi.

Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz ise "Hiç acımadan tanımadığı birinin zalimce, sırf zevk için canını alan birine en ağır cezayı talep ediyorum" diyerek mahkeme başkanına " Başak Cengiz'i evladınız gibi görün" dedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

"ŞİZOFREN HASTASIYIM"

'YAKLAŞMA SANA DA SAPLARIM DEDİ'

SADECE BAŞAK'I DEĞİL GELECEĞİMİZİ DE KATLETTİ

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Can Göktuğ Boz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel