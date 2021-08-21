Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta Meydana Gelen Yağışlar Hakkında - 10.00

BASIN DUYURUSU21. 08. 2021(10: 00 itibarıyla)11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir.

BASIN DUYURUSU

21. 08. 2021

(10: 00 itibarıyla)

11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır.

Yaşanan sel nedeniyle 81 vatandaşımız (70 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Kastamonu'da 10, Sinop'ta 6 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 16'dır.

Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya devam etmektedir.

Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, Belediyeler, İl Özel İdaresi, sivil toplum kuruluşları ve AFAD Gönüllülerinin personel ve araçları görev yapmaktadır.

İl bazında görev yapmakta olan personel ve araç sayıları;

Kastamonu'da; 6. 254 personel, 813 araç, 37 ambulans, 37 UMKE, 4 helikopter, 1 JİKU, 3 drone, 1 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 2 mobil mutfak tırı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil laboratuvar, 785 iş makinesi, 15 vidanjör, 1 mobil enerji aracı, 34 bobcat, 16 itfaiye aracı, 11 cenaze aracı, 34 bot ve 81 motopomp, 3 dalgıç pompa, 20 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfak, 1 haberleşme aracı, 1 sahil güvenlik botu, 1 mobil komuta aracı, 1 unimog, 1 hastane donanımı. Sinop'ta; 3. 055 personel ile 8 helikopter, 336 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 1 korvet, 39 ambulans, 16 UMKE, 354 iş makinası, 10 bobcat, 15 bot ve 17 motopomp, 8 dalgıç pompa, 4 arama köpeği, 1. 500 kişi kapasiteli sahra mutfak, 2 sahil güvenlik botu, 1 mobil komuta aracı, 3 itfaiye Bartın'da; 1. 294 personel, 132 araç, 7 ambulans, 1 UMKE, 178 iş makinası, 1 jeneratör, 2 motopomp, 1 bot, 1. 500 kişi kapasiteli sahra mutfak, 2 vidanjör, 1 bobcat Beslenme Çalışmaları

Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde toplam 382. 756 sıcak yemek, 62. 805 kumanya, 149. 579 ikramlık malzeme dağıtımı yapılmıştır.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Sinop'a 1 Mobil Mutfak TIR'ı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu'ya 1 Mobil Mutfak tırı sevk edilmiştir. Afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine devam etmektedir.

Tahliye Çalışmaları

Bartın; Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 359 afetzede güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Kastamonu; Toplamda 1. 480 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Sinop; Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 639 afetzede tahliye edilmiştir.

Toplamda 2. 478 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Barınma Çalışmaları

Kastamonu'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3. 707 kişilik kapasite ayrılmış olup, 769 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Abana Çadır Kenti'nde de 46 afetzedeye barınma hizmeti sunulmaktadır. Ankara İlinden Kastamonu'ya sevk edilen 24 adet WC konteyneri, 4 yaşam konteyneri bölgeye ulaşmıştır.

Sinop'ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2. 935 kişilik kapasite bulunmakta olup, 88 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır.

Bartın'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3. 000 kişilik kapasite ayrılmış olup 12 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır.

Kastamonu'daki olası barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere; 660 çadır, 2. 752 battaniye, 2. 492 yatak, 2. 752 nevresim seti, 54 mutfak seti bölgeye sevk edilmiştir. Toplamda 509 çadır kurulmuştur.

Sinop İline; 5 genel maksatlı çadır, 80 yatak, 180 battaniye, 80 nevresim seti, 20 mutfak seti, 6 adet WC-Duş konteyneri ve 20 yaşam konteyneri sevk edilmiştir.

Acil Yardım Ödeneği

AFAD tarafından; Kastamonu'ya 25 Milyon TL, Sinop'a 13 Milyon TL ve Bartın'a 2 Milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ise Kastamonu'ya 25 Milyon, Sinop'a 13 milyon ve Bartın'a 2 milyon ödenek gönderilmiştir. Bartın iline İller Bankası tarafından altyapı hasarının giderilmesi için 3 Milyon ? ödenek aktarılmıştır. Toplamda 83 milyon nakdi ödenek gönderilmiştir.

Enerji Çalışmaları

Bartın genelinde elektrik verilemeyen köy bulunmamaktadır. Kastamonu genelinde elektrik verilemeyen köy bulunmamaktadır.

Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edilmiştir. Kastamonu ilçelerinde 89 jeneratör çalışır durumdadır. Sinop genelinde elektrik verilmeyen köy bulunmamaktadır.

Sinop genelinde çeşitli ilçelerde 55 jeneratör montaj yapılarak kullanılmaya başlanmıştır. AFAD koordinatörlüğünde ihtiyaç olan yerlere kurulum yapılmaktadır. Ulaşım Altyapı

Kastamonu'da; Tarihi Küre İkiçay Köprüsü meydana gelen yağışlar nedeniyle yıkılmıştır. Servis yolu çalışması devam etmektedir. Şenpazarı-Ağlı arasında 5 bölgede göçmeler tespit edilmiş olup, 3 bölgede onarım çalışmaları tamamlanmış ve 2 bölgede onarım çalışmaları devam etmektedir. Yol trafiğe açılamamıştır.

· Bartın'da; yol hasarları onarılmış olup genel olarak ulaşım sağlanmaktadır. İller Bankası tarafından altyapı hasarının giderilmesi için 3 milyon ödenek aktarılmıştır.

· Sinop'ta; Ayancık-Sakız yolunun 8+000 km. sinde aşırı yağışlar sonucu oluşan selden dolayı hasar meydana gelmiş ve yolumuz trafiğe kapanmıştır. 2 km'lik kısım açılmış olup, 14. 08. 2021'de toplam 5 km'lik kısımda servis yolu hizmeti verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca Ayancık'ta portatif köprü için altyapı çalışmaları devam etmekte olup öğleden sonra portatif köprünün gelmesi ve gün içinde açılması planlanmaktadır. Ayancık'ta Kızılcakaya köy yoluna trafik verilmiştir. Davutlu, Fındıklı, Babaköy, Mestan, Bakırlı, Çaybaşı, Dibekli ve Sulusökü köy yollarını açmak için çalışmalar devam etmektedir.

Kastamonu ve Sinop Havalimanları, bölgedeki demiryolu hatları ile kıyı yapılarında ulaşımı etkileyen bir sorun bulunmamaktadır.

Altyapı

Kastamonu Azdavay ve Devrekani ilçelerine su verilmektedir. Devrekani'de terfi merkezi su altında kaldığından geçici olarak kaynaktan su verilmektedir. Bozkurt'da ilçenin tamamına içme suyu verilmektedir.

Bartın Abdipaşa'da tüm mahallelere su verilmektedir. Ulus ilçesinde içme suyuna ilişkin tu¨m arızalar giderilmiştir. Bartın iline İller Bankası tarafından altyapı hasatının giderilmesi için 3 Milyon ? ödenek aktarılmıştır.

Sinop Ayancık'ta atıl durumdaki kuyuların bakım onarımları yapılarak ilçeye su verilmiştir. İlçede 10 km'lik şehri besleyen içme suyu iletim hattı kullanılamaz duruma gelmiştir. Kanalizasyon, yağmur suyu ve atık su arıtma tesisi ile ilgili hasar tespit çalışmalarına başlanılmıştır. Erfelek'te içme suyu konusunda bir hasar bulunmamaktadır. Tu¨rkeli'nde içme suyu kısmi olarak verilmeye başlanmıştır. Türkeli Gökçealan 1 adet karasal mobil 3G, 4G aktif edilmiştir.

Haberleşme Çalışmaları

Bartın, Kastamonu ve Sinop sel felaketinde haberleşmede genel olarak kesinti bulunmamaktadır. Sel bölgesinde 24 adet mobil baz istasyonu ve 2 adet acil iletişim aracı kurulmuştur.

Psikososyal Destek

Sel felaketlerinde; Kastamonu İlinde 616 hanede 1. 398 kişiye; Sinop İlinde 622 hanede 1. 533 kişiye; Bartın İlinde 398 hanede 970 kişi olmak üzere toplam 1. 636 hanede 3. 901 kişiye psikososyal destek hizmeti sunulmuştur.

Ayni Bağış ve Depo Yönetimi

Mevcut durumda AYDES'e 1. 882. 925 kalem ürün (gıda kolisi, su, bebek bezi vb. ) girişi yapılmış olup kayıtlar devam etmektedir.

Gelişmeler takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Kaynak: Habermetre