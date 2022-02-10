Barbaroslar canlı izle! TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 19. bölüm canlı izle! Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümde neler olacak?

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BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI CANLI İZLE!

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NE?

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Pietro'nun taarruz emriyle Midilli'de büyük bir katliam gerçekleştiren Rodos Şövalyeleri, ele geçirdikleri Müslüman ahaliyi Hristiyan olmaya zorlamışlardı. Kurdukları planla Midilli'ye girmeyi başaran Oruç Reis ve leventleri, Gladyus ile Leonardo'nun işkencelerine direnen Müslüman ahaliyi ve Midilli'yi kurtarabilecek midir? Midilli'yi almak isteyen Pietro'nun planı ne olacaktır? Manevi ailesini ve davasını terk etmemekte kararlı olan Meryem, Pietro'nun emriyle Kalimnos'a kaçırılmıştı. Meryem'e duyduğu güveni yitiren Hızır onun kaybolması ardından ne yapacaktır? Pietro tarafından ele geçirilen Meryem'in başına neler gelecektir? Hızır ve Meryem artık düşman saflarında mı yer alacaklardır?

Oruç ve Hızır Hristiyan birliği temsilcilerini İskenderiye'de öldürmüştü. Topraklarında işlenen bu cinayetin ardından Karabay ne yapacaktır? Oruç ve ailesinden intikamını nasıl alacaktır? Oruç kendisini öldürmek için atılan pusuda Şahbaz'ın parmağının olduğunu anlamış ve silahını onu öldürmek için doğrultmuştu. Fakat kardeşine kavuşmak için Şahbaz'a ihtiyaç duyan Isabel Oruç'u durdurmuştu. Oruç Şahbaz'dan intikamını nasıl alacaktır? Oruç, söz verdiği gibi Isabel'in kardeşini kendisi mi bulacaktır? Osmanlı'dan Hüma'ya bir gemi geleceğini öğrenen Firuze, Şahbaz'dan bu gemiyi patlatmasını istemişti. Fakat ağabeyinin yaptığı bu anlaşmadan haberi olmayan Şahsenem İskenderiye'ye gelirken Osmanlı gemisini kurtarmıştı. Şahbaz gemisinin Şahsenem tarafından yerle bir edildiğini öğrendiğinde ne yapacaktır? Planları suya düşen Firuze şimdi ne yapacaktır?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hristiyan Birliği temsilcilerini öldürmek suçuyla İskenderiye'ye girmesi yasaklanan Oruç Reis, düşmanla bir olup Alem-i İslam'a ihanet eden Karabay'ı asmıştı. İlyas ve leventler ise Pietro'ya gönderilmek üzere yola çıkarılan Hüma ile Esma'yı son anda kurtarmayı başarmışlardı. Yurtsuz kalan Oruç Reis ve ailesi şimdi ne yapacaktır? Oruç Reis, Karabay'ı öldürmenin cezasını nasıl ödeyecektir? Karabay'ın cesediyle karşı karşıya kalan Firuze intikamını nasıl alacaktır?

Kardeşi Martin'in Şahbaz tarafından gizli mahzenlerde tutulduğunu öğrenen Isabel, Oruç ile birlikte kardeşini kurtarmak için harekete geçmişti. Oruç ve Isabel, Martin'i kurtarabilecek midir? Onlara engel olmak isteyen Şahbaz ne yapacaktır?

Pietro tarafından şuuru zehirlenerek ailesini katledenin Hızır olduğuna inandırılan Meryem, kendisini kurtarmaya gelen Hızır'ı hançerlemişti. Hızır kaledeki bu ölüm kıskacından kurtulabilecek midir? Meryem zehirden kurtulup kaleden çıkmayı başaracak mıdır?

Piri Reis kale zindanlarında Amiral Salvator tarafından işkenceye alınan Osmanlı casuslarını kurtarabilecek midir? Pietro, adım adım Kalimnos fethine hazırlanan Oruç ve Hızır Reis'i engellemek için neler yapacaktır?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis

Ulaş Tuna Astepe : Barbaros Hayreddin Paşa

Yetkin Dikinciler : İshak Reis

Caner Topçu : İlyas Reis

Bahadır Yenişehirlioğlu : Yakup Ağa

Pelin Akil Altan : Izabel

Yiğit Özşener

Devrim Evin

Tolga Akkaya

Cem Bender

Gülcan Arslan

Melis Babadağ

İsmail Filiz : Kurdoğlu Muslihiddin Reis

Miraç Sözer

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