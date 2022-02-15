Gülben Ergen'den 'Bakirelik önemli mi?' sorusuna kaçamak yanıt

Sosyal medyada 5 milyona yakın takipçisi olan Gülben Ergen, bu kez bir hayranı tarafından kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıtla adından söz ettirdi.

Diğer ünlü isimlerin aksine takipçisine yanıt vermeyi tercih eden Gülben Ergen'e "Bakirelik önemli mi?" sorusu yöneltildi. Ünlü şarkıcı, bu soruya kesin bir ifadeyle yanıt vermek yerine "İyi insan olmak önemli" karşılığını vererek topu taca attı.

İşte Gülben Ergen ve hayranı arasında geçen o diyalog;

SAHNE KIYAFETLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

49 yaşındaki Gülben Ergen, son zamanlarda sahnelerinde giydiği kıyafetlerle de adından söz ettiriyor. 3 çocuk annesi Gülben Ergen, son sahnelerinde taş ve pul detaylı cesur kıyafetler tercih ediyor.

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