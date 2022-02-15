Gülben Ergen'den "Bakirelik önemli mi?" sorusuna kaçamak yanıt - Haberler
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Gülben Ergen'den "Bakirelik önemli mi?" sorusuna kaçamak yanıt

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Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Gülben Ergen'e bir hayranı "Bakirelik önemli mi?" sorusunu yöneltti. Bu soruya kaçamak bir yanıt vermeyi tercih eden ünlü şarkıcı, "İyi insan olmak önemli" diyerek topu taca attı.

Sosyal medyada 5 milyona yakın takipçisi olan Gülben Ergen, bu kez bir hayranı tarafından kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıtla adından söz ettirdi.

Diğer ünlü isimlerin aksine takipçisine yanıt vermeyi tercih eden Gülben Ergen'e "Bakirelik önemli mi?" sorusu yöneltildi. Ünlü şarkıcı, bu soruya kesin bir ifadeyle yanıt vermek yerine "İyi insan olmak önemli" karşılığını vererek topu taca attı.

İşte Gülben Ergen ve hayranı arasında geçen o diyalog;

'Bakirelik' sorusuna maruz kalan Gülben Ergen, kaçamak bir yanıt verdi

SAHNE KIYAFETLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

49 yaşındaki Gülben Ergen, son zamanlarda sahnelerinde giydiği kıyafetlerle de adından söz ettiriyor. 3 çocuk annesi Gülben Ergen, son sahnelerinde taş ve pul detaylı cesur kıyafetler tercih ediyor.

Gülben Ergen'den 'Bakirelik önemli mi?' sorusuna kaçamak yanıt

Gülben Ergen'den 'Bakirelik önemli mi?' sorusuna kaçamak yanıt

Gülben Ergen'den 'Bakirelik önemli mi?' sorusuna kaçamak yanıt

Gülben Ergen'den 'Bakirelik önemli mi?' sorusuna kaçamak yanıt

Gülben Ergen'den 'Bakirelik önemli mi?' sorusuna kaçamak yanıt

Haberler.com - Magazin

Gülben Ergen, Magazin, Haberler

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