Bakan Soylu, "Yarın Çok Genç Olacak Projesi" kapsamında gençlerle buluştu Açıklaması
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Bakan Soylu, "Yarın Çok Genç Olacak Projesi" kapsamında gençlerle buluştu Açıklaması

Bakan Soylu, 'Yarın Çok Genç Olacak Projesi' kapsamında gençlerle buluştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Medeniyetimizin ismi, iyilik medeniyetidir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Medeniyetimizin ismi, iyilik medeniyetidir. Biz de iyilik medeniyetinin çocuklarıyız ama dünyadaki haksızlıkları da ortadan kaldırabilmek için bu iyilik medeniyetinin evlatlarının çok çalışması, başarılı olması gereklidir." dedi.

Bakan Soylu, "Yarın Çok Genç Olacak Projesi" kapsamında, Türkiye'nin çeşitli illerinden Ankara'ya gelen gençlerle İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) bir araya geldi.

Gençlerle sohbet eden Soylu, ardından yaptığı konuşmada, salonda İstanbul, Uşak, İzmir, Aydın ve Sakarya'dan 100 genç ve 10 öğretmenin bulunduğunu dile getirdi. Geçen yıl başlayan bu projenin salgın nedeniyle durma aşamasına geldiğini söyleyen Soylu, daha önce hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz" projesiyle Türkiye'nin doğu illerindeki 60 bin gencin batıdaki illeri ziyaret ettiğini anımsattı.

Bakan Soylu, "Yarın Çok Genç Olacak Projesi" ile gençlerin gezdiği iller aracılığıyla ufkunun açılması, illeri ve kültürlerini tanımasının amaçlandığını vurgulayarak, farklı kültürleri tanımanın yarattığı kazanımlara işaret etti.

Türkiye'nin sahip olduğu kültürel ve coğrafi zenginliklere dikkati çeken Soylu, gençlerin de bu zenginlikleri görmesini istediklerini belirtti.

"Bu memleket bize Allah'ın bir lütfu"

Bakan Soylu, projeyle gençler için batı illerinden doğu illerine bir gezi programının oluşturulduğunu anlatarak, "Çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz, bu memleket bize Allah'ın bir lütfu. Ecdadımız bu toprakların özgür, hür olması için çok büyük uğraşlar verdi, bedeller ödedi, gazi, şehit oldular. En nihayetinde bizim bu topraklarda hür ve özgür bir şekilde yaşayabilmemiz için de bize imkan sundular." ifadesini kullandı.

Gençlere kendilerini devamlı geliştirme, işlerini en iyi şekilde yapma, gelişmiş dünya ülkelerindeki yetişmiş insanlarla rekabet etme tavsiyelerinde bulunan Soylu, tüm bunları yaparken insani, kültürel değerlerini kaybetmemenin önemine vurgu yaptı.

"İyilik medeniyetinin evlatlarının çok çalışması, başarılı olması gereklidir"

Konuşmasında Suriye'de, Kudüs'te insanların yaşadığı zorluklara değinen Soylu, "Biz, çok güçlü bir medeniyetin evlatlarıyız. Bizim gelecek nesillerimizden beklediğimiz, büyüğünü, küçüğünü, tarihini, geçmişini bilen, komşusu zordayken elini uzatan iyi bir milletiz. Bizim medeniyetimizin ismi, iyilik medeniyetidir. Biz de iyilik medeniyetinin çocuklarıyız ama dünyadaki haksızlıkları da ortadan kaldırabilmek için bu iyilik medeniyetinin evlatlarının çok çalışması, başarılı olması gereklidir." dedi.

Türkiye'nin güçlü, zengin ve büyük bir ülke olmasının önemine de vurgu yapan Soylu, gençlerden ümitlerinin büyük olduğunu dile getirdi.

İslam dininin de iyilik ve güzellikleri anlatmak üzere insanları tembihlediğini aktaran Soylu, Türk milletinin de geleneklerine bağlı, asaletli, adaletli, hakkaniyetli, çalışkan ve vefakar bir millet olduğunu kaydetti.

Bakan Soylu, "Bize emanet edilen Türkiye, Anadolu toprakları her yoğrulmasında büyük bir zenginlik oluşturmuş. O zenginliğin daha fazla artması ve ondan sonra sizin bunu dünyaya nakşeder gibi nakşetmeniz lazım. Bizim sizden beklediğimiz bu. Hepimiz dünyanın iyi olmasını istiyor muyuz ama kötüler de var. Kötülere fırsat vermemek için iyilerin çok çalışması, ayakta ve güçlü olması lazım. Sizleri çok seviyoruz, sizden büyük ümidimiz var. Her biriniz geleceğimizin aydınlıklarısınız, ışıltılarısınız." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşmalarının ardından gençlere GAMER'in işleyişi hakkında bilgi verildi, projeye ilişkin ve deprem farkındalığı konusunda videolar gösterildi. GAMER'in tanıtımı esnasında elektronik kelepçe uygulamasına da değinen Soylu, eşine şiddet uygulayan yaklaşık 200 kişinin bu merkezden izlendiğini anlattı. Soylu, merkezden yürütülen diğer çalışmalar hakkında gençlerle bilgi paylaşımında bulundu.

Bakan Soylu, ayrıca Şırnak'ta Cudi Dağı'nın zirvesinde bulunan Nuh Peygamber Üs Bölgesi, İstanbul Rumeli Kavağı'nda önleyici kolluk görevi yapan sahil güvenlik TCSG 106 botu, İzmir'in Konak bölgesinde bulunan emniyet helikopteri ile Hakkari Depin Polis Kontrol Noktası'nda bulunan jandarma ve emniyet yetkilileriyle canlı bağlantı gerçekleştirdi. Gençler de merak ettikleri konularda yetkililere sorularını iletti.

Gençlerin de kendilerini tanıttığı toplantıda, İstanbul'dan gelen Ceydanur Sarraç isimli genç, İçişleri Bakanı Soylu ve kız kardeşinin birlikte çekilmiş fotoğrafını suluboya tabloya dönüştürdüğü eserini Bakan Soylu'ya hediye etti.

"Yarın Çok Genç Olacak Projesi" ile gençler Türkiye'yi tanıma imkanını yakalıyor

Türkiye'nin her bölgesinden 15-18 yaş aralığındaki gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen "Yarın Çok Genç Olacak Projesi" ile ev sahibi illerde kurulacak atölyeler aracılığıyla katılımcıların bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında yapılacak faaliyetlerde bir arada bulunmalarına imkan tanınıyor. Projeyle milli ve manevi değerlere sahip çıkan, ülkesinin kalkınmasına katkıda bulunacak nesillerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında İstanbul, Sakarya, Aydın, İzmir ve Uşak'tan gelen 100 öğrenci, 24-28 Mayıs'ta Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep ve Ankara'yı ziyaret etti. Projeyle 2021 yılı boyunca İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 2 bin 560 gencin çeşitli illere götürülerek programın uygulanması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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