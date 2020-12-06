Bakan Soylu'dan gazeteci Kübra Par'a sert yanıt: Ben kendimi ortaya koyuyorum, ya iftira sahipleri?

CHP lideri Kılıçdaroğlu kendisi ve ailesinin dinlendiğini aktarırken, Bakan Soylu bu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtmişti. Kılıçdaroğlu'na destek olan gazeteci Kübra Par'a da tepki gösteren Soylu, "Batıya hayranlık duyup kendi devletine kem bakmak... Ben kendimi ortaya koyuyorum, ya iftira sahipleri?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçen gün gazeteci Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı ve önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu kendisi ve ailesinin dinlendiğini aktarırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtmişti.

"AİLESİNİN TEDİRGİN OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ"

Konuyla ilgili olarak "Kılıçdaroğlu'nun dinlenmediğine kimse inanmaz" başlıklı bir yazı kaleme alan gazeteci Kübra Par, "CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, T24'te Murat Sabuncu'ya yaptığı açıklamada, kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiğini, bu yüzden ailesinin tedirgin olduğunu söylemiş" dedi.

"ORTAYA KOYULAN TÜM MÜCADELEYE İFTİRADIR"

Yazısında Bakan Soylu'nun açıklamalarını da değerlendiren Par, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya koyulan tüm mücadeleye iftiradır' diye yanıt vermiş" ifadelerine yer verdi.

Kübra Par

"KALIBIMI BASARIM EN AZ YARISI KENDİSİNİN DİNLENDİĞİNİ İDDİA EDER"

Par yazısının devamında, "Ardından da eklemiş: 'İstihbarat birimlerimiz yılda 4 ayrı birim tarafından en az 4 kez denetlenmektedir.' İnşallah öyledir ama şimdi sokağa çıkıp yoldan geçen 100 kişiye 'Sizce CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun telefonu dinleniyor mudur?' diye sorsak, 100'ü de 'Tabii ki dinleniyordur' der. Hatta üstüne 'Peki sizin telefonunuz dinleniyor mudur?' diye sorsak kalıbımı basarım en az yarısı kendisinin de dinlendiğini iddia eder" dedi.

"HUKUKUN İZİN VERMEDİĞİ KİMSE DİNLENEMEZ"

Par yazısını sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gazeteciyi yorum yaparak eleştirdi. Soylu paylaşımın altına, "Kübra Hanım, yazık üzüldüm adınıza. Hukukun izin vermediği kimse dinlenemez, ağır suçtur. Batının aparatlarının devletimizi itibarsızlaştırmak için halkın endişe ve korkusunda faydalanma kurgusuna teslim olmuşsunuz" dedi.

"BUNUN İDDİASI KORKUNÇ BİR İFTİRADIR"

Soylu yorumunun devamında, "Batıya hayranlık duyup kendi devletine kem bakmak! Ben kendimi ortaya koyuyorum, ya iftira sahipleri? Ana muhalefet başkanının dinlenmesi de devlet sapıklığıdır. Bunun iddiası da korkunç bir iftiradır" ifadelerini kullandı.