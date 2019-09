Bakan pakdemirli: verimliliği artırmak için, teknoloji tarımla birleştirilmeli

03.09.2019 19:36

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli , "Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerine göre bizim gibi bazı orta gelirli ülkelerde, büyüme oranları düşmeye başlamıştır. Bu noktada, bu düşüşü durdurmanın, gerilemeyi kırmanın anahtarı verimlilik artışıdır. Verimliliğin en önemli adımı ise, teknolojiyi tarımla birleştirmekten geçmektedir" dedi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı münasebetiyle Sivas'ta düzenlenen Orta Anadolu Ekonomik Forumu'na katıldı. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Mehmet Habip Soluk, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve çok sayıda iş adamı ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.Forumun 'Tarım ve Hayvancılıkta Atılım Modeli Nasıl Kurulacak?' konu başlıklı 4'üncü oturumunun açılış konuşmasını yapan Bakan Pakdemirli, Dünya tarımını etkileyen en önemli faktörlerin, iklim değişikliği, dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyara çıkacağı öngörüsüyle gıdaya olan erişimde yaşanacak zorluklar, gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar, su kaynakları üzerinde artan talebin oluşturduğu baskılar, iç ve dış göçlerden kaynaklanan nüfus hareketliliğinin neden olduğu büyük sorunlar, tarım arazileri üzerinde, tarım dışı faaliyetler için taleplerden doğan sıkıntılar ve doğal afetler olduğunu söyledi.'GIDAYI KONTROL EDEN, DÜNYAYI DA KONTROL EDECEKTİR'Dünyada, toplam toprak alanının 13 milyar hektar olduğunu ve bu alanın sadece 5 milyar hektarlık kısmının tarım alanı olduğuna dikkat çeken Pakdemirli, "Bu alanın da 1,5 milyar hektarlık bölümü, işlenen tarım alanı olarak kullanılmakta ve tarıma elverişli olan bu araziler hızla azalmaktadır. Geleceğin dünyasında, gıda ve tarım, bugünkünden çok daha önemli ve kritik bir noktada olacaktır. Bu sebeple tarımı çok önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, gıdayı kontrol eden, dünyayı da kontrol edecektir" dedi.Bakan Pakdemirli, gıda sorunlarıyla karşılaşmamak için gerekli tedbirlerin alınması, uygun politikaların üretilmesi ve bu kapsamda tarım sektörüne yatırım yapılıp, her türlü yenilik ve teknolojiye en üst düzeyde destek vermenin gerekli olduğunu belirterek, "Artık, özellikle tarıma elverişli topraklar, geleceğin gözde hedeflerini teşkil etmektedir. Tarımın en önemli girdilerinden biri olan ve de biri diğerinden ayrı düşünülemeyen iki unsurundan biri toprak ise, diğeri sudur. Bu iki hayati kaynağı, en uygun koşullarda ve en optimum şekilde kullanmak zorundayız. Su kaynaklarını ve havzalarımızı potansiyel olarak, kirlilikten ve yok olmaktan korumak, bir disipline tabi tutmak için elimizden gelen her türlü tedbiri alıyoruz. Su kanunu çalışmalarının da hızlandırılarak, yasal alt yapının güçlendirilmesi, önümüzdeki sürecin önemli kazanımlarından birisi olacaktır" diye konuştu.'2019 YILINDA VERİLEN TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ 16,1 MİLYAR TL'Tarımsal üretim, toprak, su kaynakları ve orman alanlarının korunması gibi her alanda kaliteyi artırmak adına çalışmaların devam ettiğini belirten Pakdemirli, "2002 yılında, 36,9 milyar TL olan tarımsal Gayri Safi Yurtiiçi Hasıla, 2018 yılında, yüzde 478,2 artarak, 213,4 milyar TL'ye ulaşmıştır. 2002 yılında, 3,8 milyar dolar olan tarım ürünleri ihracatımız, 2018 yılında yüzde 371 artarak 17,7 milyar dolara ulaşmıştır. Tarımsal Destek Ödemeleri kapsamında, 2002 yılında, 1,8 milyar TL tarımsal destek verilmiş iken, 2019 yılı sonunda, 16,1 milyar TL destekleme ödemesi yapılacak. 2003-2019 yıllarında, çiftçilerimize toplam, 136,2 milyar TL'nin üzerinde nakit tarımsal destek ödenmiş olacak" dedi.'11 MİLYON FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURACAĞIZ'Tarım alanları ve su kaynakları kadar orman varlığının da önemli olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, 'Daha Yeşil Bir Türkiye İçin' çalışmaların süreceğini de ifade ederek, "Son 17 yılda, orman varlığımız, 1,9 milyon hektar artırılmıştır. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında; 2003 - 2018 yılları arasında, 5,2 milyar hektar alanda çalışma yapılarak, 4,3 milyar adet fidan toprakla buluşturulmuştur. Bakanlık olarak, 'Daha Yeşil Bir Türkiye İçin' sloganıyla, 11 Kasım, saat 11.11'de, 81 ilde yapacağımız etkinlik ile 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız" dedi.'VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK İÇİN TEKNOLOJİ TARIMLA BİRLEŞTİRİLMELİ'Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerine göre Türkiye gibi orta gelirli ülkelerde büyüme oranlarının düşmeye başladığını söyleyen Pakdemirli, bu düşüşü durdurmanın, gerilemeyi kırmanın anahtarının verimlilik artışı olduğuna dikkat çekti. Verimliliğin en önemli adımının ise teknolojiyi tarımla birleştirmekten geçtiğini belirten Bakan Pakdemirli şöyle dedi:"Tahminlere göre, gıda talebi, 2050 yılına kadar, yüzde 70 oranında artacak. Bu talebi karşılamak için, her yıl ortalama en az 80 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı öngörülmektedir. Gelinen noktada, tarım finansmanında, finans kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesi, risk yönetim sistem ve süreçlerinin iyileştirilmesi, yeni ürünler tasarlanması kaçınılmaz hale gelmiştir. Sonuç olarak, Tarım 4.0 ile, tarımda teknoloji kullanılabildiği ölçüde verimlilik artırılıp, maliyetler azaltabilir ve kalite artırılabilir."'ŞURA İLE 25 YILLIK YOL HARİTASI BELİRLENECEK'Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin Tarım Orman vizyonunu oluşturacak ve 15 yılın ardından yeniden düzenlenecek 3'üncü Tarım Orman Şurası'nın önemine de değindi. Dünya genelinde Tarım Orman sektörünün talep ve ihtiyaçlarının farklılaşması yanında siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve teknolojik alanlardaki gelişmelerin yenilenmeyi zorunlu kıldığını belirten Pakdemirli şunları söyledi:"Şura ortak akıl, birlikte düşünü, birlikte hareket etme demektir. Tarım şürasında, ülkemizin bu alandaki tüm birikimi seferber edilerek, bakanlığımızın kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ile 25 yıllık yol haritasını belirleyeceğiz. Bu ülkenin tarım orman vizyonuna hep beraber değer katalım istiyoruz. Bu yüzden, şura boyunca, özellikle Tarım Orman konularında kimin fikri varsa bizlerle paylaşsın istedik."