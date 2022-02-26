Bakan Kasapoğlu, Bursa'daki Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni'nde konuştu Açıklaması

BURSA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bizler el ele verdikçe, bizler birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden taviz vermeden yarınlara yürüdükçe, inşallah birer birer hedeflerimizi gerçekleştireceğimiz gibi bu hedefleri daha yükseklere taşıyacağız." dedi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni'nde konuşma yapan Kasapoğlu, bir spor şehri olan Bursa'da 265 bin lisanslı sporcunun bulunduğunu bildirdi.

Bursa'yı yarınlara daha güçlü şekilde hazırlanmanın boyunlarının borcu olduğunu anlatan Kasapoğlu, "O yüzden bugün el ele verip, birlikte büyüttüğümüz, birlikte yeşerttiğimiz umutlarımızı, sevinçlerimizi daha üst noktalara taşımak adına yeni bir protokolü imzalayacağız. Bu protokol, bu birliğin, bu beraberliğin, el ele vermenin vücut bulmuş şekli. Bizler el ele verdikçe, bizler birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden taviz vermeden yarınlara yürüdükçe, inşallah birer birer hedeflerimizi gerçekleştireceğimiz gibi bu hedefleri daha yükseklere taşıyacağız. Bu gençlerimiz, tıpkı Hatice Kübra gibi bizleri gururlandırmaya, bu aziz milleti dünyanın dört bir yanında gururla temsil etmeye devam edecek." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Osmangazi'den Harmancık'a kadar Bursa'nın her bir ilçesine çok önemli ve farklı anlamda hizmet kazandıracakları tesislerin protokolünü gerçekleştireceklerini vurguladı.

Türkiye'nin dört bir yanında 400'e yakın Gençlik Merkezi inşa ettiklerini, anımsatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"300'e yakın Genç Ofis açtık. Bursa'da Gençlik Merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak. Önümüzdeki günlerde Yıldırım ilçemizde Türkiye'nin en mükemmel, en modern gençlik merkezlerinden bir tanesini Bursa'mızla buluşturacağız. Bursa'da en son Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'mizi hizmete açmıştık. Osmangazi ilçemize Türkiye'nin uluslararası anlamdaki en nitelikle tesislerinden birini, atletizm salonunu kazandırdık. Kestel ilçemizdeki buz hokeyi salonumuz... Yine Olimpik Kamp Eğitim Merkezi'miz, Olimpiyat Hazırlık Merkezi'miz... Bursa'nın bugünleri, yarınları adına bizlere umut aşılayan, bizleri heyecanlandıran yatırımlar, yeni Hatice Kübralar için. İnanıyorum ki basketboldan futbola, yüzmeden güreşe, okçuluğa kadar her branşta Bursa'nın birbirinden yetenekli evlatları, burada işi tesadüfe bırakmadan, titizlikle, hassasiyetle ve yoğun iş birliğiyle yetişecekler. Onlar ülkemizin spor çıtasını çok daha yukarılara taşıyacak."

" Bursa'da yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğreteceğiz"

Kasapoğlu, Bursa'daki yeni yatırımlar hakkında bilgi vererek, bin seyirci kapasiteli spor salonu, kültür ve gençlik merkezi, kamp merkezi, 2 gençlik kampı ile yarı olimpik 3 yeni yüzme havuzunu şehre kazandırdıklarını aktırdı.

"Yüzme bilmeyen kalmasın diyoruz ya, Bursa'da yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğreteceğiz." diyen Kasapoğlu, "Havuz olmayan ilçelerimizde portatif havuzlarımız da var. Okçuluk... Biliyorsunuz, olimpiyatlarda bir tarih yazdı Mete (Gazoz). Yeni okçular yetişecek Bursa'dan, ilçelerinden. Okçuluk hazırlık merkezlerimizden birini Bursa'ya kazandırıyoruz. Atletizm salonumuz, spor komplekslerimiz, yeni gençlik merkezlerimiz, 10 adet butik spor salonumuz... Gençlik Merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak."

Sporun ana aktörünün amatör kulüpler olduğunu, amatörlerin kendileri için en büyük umut olduğunu belirten Kasapoğlu, "O yüzden amatörlerimiz için bugün 4 nizami futbol sahasının protokolünü gerçekleştireceğiz. Mahalle bazlı tesislerimiz, mahallelerde gençlerimize, milletimize hizmet edecek. 28 adet mahalle spor tesisi, futbol sahası, basketbol alanlarımız, Bursa genelinde 100 adet yeni basketbol alanı hayırlı, uğurlu olsun. Tenis kortlarıyla, voleybol alanlarıyla sporun her branşına hitap edecek, gençlerimizi bedenen, ruhen ve sosyal anlamda destekleyecek tüm bu tesislerimizin Bursa'mız için, Bursa'mızın birbirinden kıymetli evlatları için, bugünlerimiz, yarınlarımız için hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın birer konuşma yaptığı programda, gençlik ve spor yatırımları protokolü imzalandı.

İmza töreninin ardından Bakan Kasapoğlu ile beraberindeki Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Osman Mesten, Atilla Ödünç, Emine Yavuz Gözgeç, Ahmet Kılıç, Mustafa Esgin ve Refik Özen ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, büyükşehir belediyesinin Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Programı'na katıldı.