Bakan Canikli Balıkesirli Gençlerle Buluştu (1)

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 24 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimiyle ilgili muhalefet partilerinin temsilcilerinin söylemlerine ilişkin, "Dün çıktılar 'Erken seçim zaten istiyoruz, hodri meydan' dediler ama bugün hepsi sabahtan beri neler söylüyorlar neler." dedi.

Canikli, Balıkesir'de Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezi'nde "Gençlerle Buluşma" programında yaptığı konuşmada, uzun süredir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefetin, hemen hemen her platformda, her ortamda "2019 Kasım ayına daha çok var. 17-18 ay var. Bu çok uzun bir süre. Toplum bunu beklemez, bekleyemez, onun için bir an önce erken seçime gidelim" diye sayısız söylemleri olduğunu anımsattı.

Kılıçdaroğlu'nun, ana muhalefet partisi başkanlığı görevinden dolayı ciddiye almaları gereken bir kişi olduğunu belirten Canikli, şöyle konuştu:

"Sürekli kendisi, adamları 'erken seçime gidelim' dediler. Tabii bu erken seçim meselesi tüpten çıkan macuna benzer. Çıktığı zaman bir daha yerine koyamazsınız. Ondan sonra yavaş yavaş seçime götürür gerçekten. Madem Kılıçdaroğlu bu kadar çok istiyor erken seçimi, 'tamam gidelim' dedik. Sorun yok, madem bu kadar çok istiyor Kılıçdaroğlu, sonuçta çok muhabbetimiz yok ama ana muhalefet partisi genel başkanı yani. Kararı aldık."

Canikli, süreçte önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla erken seçim kararının 24 Haziran olarak alındığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız açıklama yaptığı gün ben de Meclisteydim. OHAL'in uzatılmasıyla ilgili görüşmeler vardı. Hatta cep telefonundan izledik Cumhurbaşkanımızın konuşmasını. Diğer siyasi partiler de oradan dinledi. Hepsi 'Tamam, hodri meydan, biz zaten erken seçim istiyoruz, sorun yok' dediler. Buraya kadar her şey güzeldi fakat ertesin gün başladılar. Kurşun yarası, kurşun girdiğinde hemen acımaz. Sıcaktan insan acıyı hissetmez kurşun girdiğinde. Soğuduktan sonra acımaya başlar kurşun yarasının acısı. Bunların herhalde böyle oldu. Dün çıktılar 'Erken seçim zaten istiyoruz, hodri meydan' dediler ama bugün hepsi sabahtan beri neler söylüyorlar neler. İçler acısı. Aylardan beri seçim istiyorsun, 'Erken seçime gidelim' diyorsun. Biz de sana inanıyoruz, güveniyoruz, itibar ediyoruz ama erkesi gün çark ediyorsun. Böyle bir şey olmaz."

-"Her konuşması bize puan kazandırıyor"

Türkiye'nin ana muhalefet başkanıyla ilgili problemi olduğunu vurgulayan Canikli, "Türkiye'nin problemi. Bu problem bizim problemimiz değil." dedi.

Canikli, Kılıçdaroğlu'nun muhalefetinden siyasi olarak memnun bulunduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu'nun söylediği her söz, attığı her adım, yaptığı her icraat bize yazıyor, bize kazandırıyor. O kadar gaf içinde oluyor ki aynı konuşma içinde, bir saatlik konuşma yapıyor diyelim, başında kurduğu cümle ile sonunda kurduğu cümle arasında yüzde 100 fark var. Sonunda baştaki cümlesini kendisi yalanlıyor. O kadar örnekleri var ki, bu açından bakıldığında Kılıçdaroğlu siyasi açından bizim için son derece faydalı. Millet güvenmiyor, millete güven vermiyor. Dengeli bir politikası yok. Her konuşması bize puan kazandırıyor."

Canikli, 2011 seçimleri öncesinde Kılıçdaroğlu'nun, önüne kim gelirse, herkese her istediği sözü vermeye hazır durumda olduğunu anlatarak, "Muhtarlar geliyor, sorunları var, tamam. Öğretmenler geliyor, tamam. Herkese hiç 'hayır' demiyor. Hatta önce 'evet' diyor sonra talepleri alıyor. Hatta Diyarbakır'a gittiğinde biri sesleniyor, 'İşimiz yok iş istiyoruz, fabrika istiyoruz.' 'Tamam size fabrika kuracağım' diyor." ifadesini kullandı.

"En desteksiz atış nobel ödülünü vermek lazım"

Verdiği sözlerinin mali portresini çıkardıklarına dikkati çeken Canikli, şöyle devam etti:

"Gittiği yerde verdiği sözlerini yerine getirmek için ne kadar paraya ihtiyaç var? O zaman bir hesap çıkardık, 220-230 milyar lira sözlerini yerine getirmesi için kaynağa ihtiyacı var. Para nerede? Bütçe belli. Kaynak nerede? Kaynak yok. Biz dedik ki 'Böyle olmaz her gelene söz veriyorsun. Söz verdiğin zaman o verdiğin sözün maliyetini, finansmanın nasıl sağlayacağını söylemen gerekir?' Sıkışınca dedi ki, 'Benim adım Kemal ben bulurum.' Binlerce yıldan beri namlı, şanlı iktisatçıların çözemediği kaynak meselesini Kılıçdaroğlu dedi ki 'Benim adım Kemal ben çözerim.' Biz de bunun üzerine, 'Sen eğer yüzyılladır insanların çözemediği, nobel ödüllü iktisatçıların çözemediği bu meseleyi çözersen sana ölene kadar her sene nobel ekonomi ödülü verilmesi lazım. Hatta öldükten sonra da verilmesi lazım. Bunu hak ediyorsun. Ama ya atıyorsan, ya çözemezsen.' Çözmesi mümkün değil. O zaman ölene kadar en desteksiz atış nobel ödülünü vermek lazım Kılıçdaroğlu'na. Problem böyle bir problem. Tabii hiçbir zaman bunlar ne çözecek yöntemleri ortaya koydular ne de kaynakları ortaya koydular."

Bakan Canikli, 2018'de özellikle yaşanan hadiselerin de etkisiyle savunma hizmetleri için ilave paraya ihtiyacın ortaya çıktığını dile getirerek, bu yılın bakanlık bütçesine ilave olarak normal artış oranın ötesinde 10 milyar lira ilave ödenek konulduğunun altını çizdi.

Bunun yanı sıra 7 milyar lira da savunma sanayi bütçesine ilave ödenek konulduğunu aktaran Canikli, şunları kaydetti:

"Bir kalemde 17 milyar sadece ilave ek savunma ihtiyacı, güvenlik için çünkü bu mücadele yürütülürken silaha ihtiyaç var, uçağa ihtiyaç var. Bunların karşılanması, sağlanması gerekir. Fırat Kalkanı Operasyonu'nda kullanılan uçaklarımızdan atılan akıllı mühimmat var. Bir tanesinin maliyeti 600 bin dolar. Bu İHA'lardan atılan hani o teröristin kafasına isabet eden bombaların maliyeti de 80 bin dolar. Bir tanesi 80 bin dolar. Bazen tek bir terörist için bile atılabiliyor. Tabii tüm bunlar için paraya ihtiyaç var. 2018 yılında 17 milyar lira ilave normal artış oranının üzerinde ödenek aktarıldı. Silah sistemleri, modernizasyonun temini için."

(Sürecek)