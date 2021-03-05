Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bitlis'te meydana gelen ve 11 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, "İlk bilgiler ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor" dedi.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesildi. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Aralarında 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu 11 askerin şehit olduğu 2 asker de yaralandı. Türkiye'nin yüreğini yakan kaza sonrası Elazığ'a giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşanan helikopter kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

"YARALI ASKERLERİN DURUMU İYİ"

Bakan Akar, burada yaptığı açıklamada, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait "Cougar" tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını belirtti. Kaza sonucu 11 personelin şehit olduğunu, 2 personelin ise yaralandığını aktaran Akar, "Yaralılarımızın hastanedeki tedavilerine devam edilmektedir. Durumları iyi." diye konuştu.

"İLK İNCELEME SONUÇLARI KAZANIN ANİ HAVA DEĞİŞİMİNDEN KAYNAKLANDIĞINI GÖSTERİYOR"

Akar, helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"İlk bilgilere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir. Kaza kırım ekibine ivedilikle gerekli talimat verilmiştir. İncelemelere bugün başlanacak. Bu elim olayın kesin nedeni, ayrıntılı inceleme sonucunda belirlenecektir. İlk andan itibaren gerek arama kurtarma çalışmaları gerekse şehit ve yaralılarımızın tahliyesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından kısa sürede tüm imkanlar seferber edilerek her türlü destek sağlanmıştır. Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz. Bizleri derin acıya ve üzüntüye sevk eden bu elim kazada şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, TSK'ya ve asil milletimize başsağlığı, sabır; yaralı personelimize acil şifalar diliyorum."



