BAİBÜ'de 2020-2021 Akademik Yılı Mezuniyet ve Ödül Töreni Düzenlendi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) 2020-2021 Akademik Yılı Mezuniyet ve Ödül Töreni düzenlendi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) 2020-2021 Akademik Yılı Mezuniyet ve Ödül Töreni düzenlendi. Törende; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde lisans ve önlisans düzeyinde derece yapan öğrenciler ile fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını birincilikle bitiren öğrencilere ödülleri verildi.

BAİBÜ Kongre ve Kültür Merkezi Bordo Salonda pandemi dolayısıyla kısıtlı sayıda katılımcıyla düzenlenen törene; Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, İzzet Baysal Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Yaman, İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyet Üyeleri, İl Müdürleri, akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı Duruşu'nda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan BAİBÜ 2020-2021 Akademik Yılı Mezuniyet ve Ödül Töreni protokol konuşmalarıyla devam etti.

"BAİBÜ, KENDİ KULVARINDA EN İYİ ÜNİVERSİTELERDEN BİRİSİDİR"

Bolu Valisi Ahmet Ümit yaptığı konuşmada, "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin 2020-2021 Mezuniyet ve Ödül töreninin, tüm öğrencilerimize, üniversitemize, ilimize ve memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum.

Üniversiteler, bulundukları yerin lokomatifleridir. Bugün, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kendi kulvarında en iyi üniversitelerden birisidir. 30 binin üzerinde öğrencisiyle, 1500'ün üzerinde akademisyeniyle, 17 fakültesi, 8 yüksek okulu, enstitü ve araştırma merkezleriyle, hakikaten tercih edilmeye layık üniversitelerden birisidir. Başta merhum İzzet Baysal olmak üzere, Üniversitemizin kurulmasında ve gelişmesinde emeği geçen İzzet Baysal Vakfı Başkan ve üyelerine, Akademisyenlere, Valilere, vatandaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Şu anda dünya üzerinde ve ülkemiz genelindeki üniversiteler arasında önemli bir yer edinmeye çalışan Bolu Abant İzzet Baysal üniversitemizin hizmetlerini yürüten değerli Rektörümüzün şahsında, kendisine ve akademisyenlerimize gönülden teşekkür ediyorum.

Üniversiteden mezun olan tüm gençlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum.

Sevgili öğrenciler, Üniversiteden mezun oldunuz. Hayırlı olsun. Vatanperver birer mezun olarak milli ve manevi değerlerine gönülden bağlı, geçmişinden ilham alan, geleceğine umutla bakan, sadece milletinin ikmal ve ikbalini hedefleyen nesiller olarak yüce milletimize yapacağınız hizmetlerinizde başarılar diliyorum.

Öğrencilerimizi yetiştiren akademisyenlerimize ve ailelerine de teşekkür ediyorum" dedi.

Bolu Milletvekili Arzu Aydın ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir yaptıkları konuşmalarda mezun olan üniversite öğrencilerine bundan sonraki hayatlarında başarılar dilediler.

İzzet Baysal Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Yaman ise yaptığı konuşmada, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal'ın mezun olan öğrencilere gönderdiği mesajı okudu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise konuşmasında Üniversitenin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Tüm öğrenciler adına bir konuşma yapan BAİBÜ lisans düzeyinde birincilikle tamamlamayı başaran Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden Delal Deniz Başkara, Üniversitenin yaş kütüğüne dönem birincisi plakasını çaktı.

ÜNİVERSİTEYİ DERECEYLE BİTİREN MEZUNLARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Ödül töreninde; Lisans ve önlisans düzeyinde ilk 3'e giren öğrenciler ile fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının birincilerine ödülleri verildi.

2020-2021 Akademik Yılı'nda; Lisans düzeyinde Üniversite 1'incisi olan Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden Delal Deniz Başkara, 2'nci olan Fen Edebiyat Fakültesi İngilizce Biyoloji Bölümü'nden Marve Mahmood Abdulrazzaq Al-Janabi, 3'ncü olan Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden Gülcan Kamış ödüllerini Sayın Valimiz Ahmet Ümit'ten aldılar.

Önlisans düzeyinde ise üniversite birincisi, Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı'ndan Funda Tunay oldu. Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun İç Mekan Tasarımı Programı'ndan Sara Aydoğan ikinci ve Otomotiv Teknolojisi Programı'ndan Mustafa Burak Gürsoy ise üçüncü oldular.

2020-2021 Akademik Yılı Mezuniyet ve Ödül Töreni, dereceye giren öğrencilerin ödüllerini almasının ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre