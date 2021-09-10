Bacanak cinayeti sanığı: İç güveyisiydim, 17 yıldır hak etmediğim şeyleri yaşattı

BOLU'nun Gerede ilçesinde, bacanağı Süleyman Özdemir'i (49) pompalı tüfekle öldüren Fatih Erbaş (39), müebbet hapis cezasına çarptırdı.

BOLU'nun Gerede ilçesinde, bacanağı Süleyman Özdemir'i (49) pompalı tüfekle öldüren Fatih Erbaş (39), müebbet hapis cezasına çarptırdı. Erbaş, son savunmasında, "Ölen akrabamla 17 yıldır husumetliydik. İç güveyisi olarak aileyle birlikte yaşıyordum. 17 yıl bana hak etmediğim şeyleri yaşattılar. Bir insanı öldürecek birisi değilim" dedi.

Olay, geçen yıl haziran ayında Demirciler Mahallesi Sincan Caddesi'nde meydana geldi. Miras meselesi yüzünden husumetli olan Fatih Erbaş ile bacanağı Süleyman Özdemir arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Erbaş, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Özdemir'e ateş açtı. Süleyman Özdemir, başına ve bacağına isabet eden saçmalarla hayatını kaybetti. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan Fatih Erbaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fatih Erbaş hakkında, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Fatih Erbaş, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşma salonunda taraf yakınları ve avukatları da hazır bulundu. Son savunması istenen Fatih Erbaş, mahkemeye sunduğu 5 sayfalık savunmasında özetle şunları söyledi: "Ölen akrabamla 17 yıldır husumetliydik. Süleyman, benim bacanağım olurdu. İç güveyisi olarak aileyle birlikte yaşıyordum. 17 yıl bana hak etmediğim şeyleri yaşattılar. Bir insanı öldürecek birisi değilim. Olay günü bacanağım ve diğer akrabalar evime sopa demirlerle gelip bana saldırmak istediler. Ben de kendimi savundum ve pompalı tüfekle ateş ettim. Kesinlikle kastım yoktu. Eşim ise sürekli olarak 17 yaşındaki oğlumu istemiyor ve evden kovuyordu. Bu olaydan önce de oğlumu evden kovdu. Bunları hep içime attım. Cezaevindeyken, ziyaretime gelen kızlarım, 'Baba ne zaman eve geleceksin' diyerek soruyor. Eşim ise hep sinirli birisiydi. 4 çocuğuna bakamadığı için böyleydi. Çok pişmanım."'EN AĞIR CEZAYI VERİN'Duruşmada söz alan Süleyman Özdemir'in eşi Hatice Özdemir ise, "Bu adam beni eşimden ayırdı. Benim canımı aldı. Onun ömür boyu cezaevinde yatmasını istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Fatih Erbaş'ın 'Kasten öldürme' suçundan herhangi bir tahrik indirimi uygulanmadan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük