Babalık davası nedeniyle ünlü tekstilcinin mezarı açılacak

BURSA (DHA) - BURSA'da yaşayan mühendis Hakan Yılmaz (55) annesinin ameliyat öncesi itirafı ile biyolojik babasının iş insanı Ahmet Necati Yılmaz, olduğunu öğrendi. Yılmaz'ın açtığı babalık davası kapsamında 14 yıl önce hayatını kaybeden Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarının DNA testi için açılmasına karar verdi.

Bursa'da Tülay Korkmazer, 2010'da ameliyata girmeden önce oğlu Hakan Yılmaz'a biyolojik babasının ANY Tekstil ve Reisoğlu Tekstil'in sahibi Ahmet Necati Yılmaz olduğunu söyledi. Ahmet Necati Yılmaz'ın 2007'de öldüğünü öğrenen Hakan Yılmaz, babalık davası açtı ancak üvey kardeşi tarafından tehdit edilince davadan geri çekildi. Hakan Yılmaz, 2020 yılında üvey kardeşinin hayatını kaybettiğini öğrenince yeniden babalık davası açtı. Mahkeme, nisan ayında Hakan Yılmaz'ın kimliğinde adı yazan babası Orhan Yılmaz'ın mezarını açtırdı. DNA sonucunda Orhan Yılmaz'ın biyolojik babası olmadığı kanıtlanan Hakan Yılmaz, soydan düştü. Mahkeme, DNA testi için iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarının açılmasını kararlaştırdı.

"Hakan Bey'in resmiyetteki babasının biyolojik babası olmadığı ortaya çıktı. Burada karara varıldı. Davamızın son aşamasında fethi kabir kararı verildi. Alınacak olan DNA örnekleri, Hakan Bey'in örnekleriyle adli tıp nezaretinde karşılaştırılacak. Rapor neticesinde Hakan Bey'in biyolojik babası olduğu ortaya çıkarsa davamız neticeye ulaşacak. Çok ciddi bir mal varlığına varis olacak konumda. Şu anki önceliğimiz davaları neticeye vardırabilmek. Sonrasında Hakan Bey'in de talebi olursa mirasla alakalı diğer süreci de başlatmaya hazırız. 2010 yılında soy bağının reddi ve babalık davası açtığını ancak burada yaşanan birtakım korkutma ve tehditlerle Hakan Bey, bu süreçten vazgeçirilmiş ve 2 yıllık bir dava süreci yaşanmış. 2012 yılında da Hakan Bey karşı tarafın baskısıyla bu davalardan vazgeçirilmiştir. Sonrasında 2020 yılında tehdit unsuru sayılacak kişilerin vefatını öğrendik ve süreci tekrar başlattık. Önceki dava sürecinde yaşanan olaylar, dosyaya yansıyan belgeler Hakan Bey'in bahsettiğimiz saygın iş adamının oğlu olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.