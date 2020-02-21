: Ayşe Tuba Arslan'ın katil zanlısı eski eşi hakim karşısında

21.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:21

ESKİŞEHİR'de öldürülen 2 çocuk annesi Ayşe Tuba AArslan'ın (45), katil zanlısı eski eşi Yalçın Özalpay'ın yargılanmasına başlandı. Duruşmada ilk savunmasını yapan Özalpay, bir anda cinnet getirdiğini ve olay anını hatırlamadığını ifade ederek, "Tesadüfen karşılaştık, bana tükürerek hakaret etti. Ayağına vurduğumu hatırlıyorum sonrasında anlık cinnet getirdim. Elimdeki satır Kurban Bayramından beri aracımdaydı, eve çıkarmak için yanıma almıştım" dedi.

Anaokulunda aşçı olarak çalışan, 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan, geçen yıl 11 Ekim'de, Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda 6 ay önce boşandığı 25 yıllık eşi Yalçın Özalpay'ın saldırısına uğradı. Özalpay, arkasından geldiği Ayşe Tuba Arslan'ın başına satırla vurduktan sonra çevredekilerin tepkisi üzerine kaçtı. Polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan Özalpay, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eski eşinin satırlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Ayşe Tuba Arslan ise sağlık görevlilerince kaldırıldığı Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 44 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Cenaze töreninde tabutu kadınlar tarafından taşınan Ayşe Tuba Arslan, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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