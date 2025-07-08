Son dönemde adının yargı süreciyle gündeme gelmesinin ardından, kamuoyunda Ayşe Barım'ın kim olduğu, mesleği, yaşı ve memleketiyle ilgili sorular sıkça gündeme geliyor. Özellikle hakkında açılan davada yaşanan yeni gelişmeler sonrası, "Ayşe Barım kimdir?", "Ayşe Barım kaç yaşında ve nereli?", "Ayşe Barım hangi alanda faaliyet gösteriyor?" soruları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.Peki, Ayşe Barım kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayşe Barım ne iş yapıyor, hangi şirketin sahibi? İşte, merak edilen o ayrıntılar…

AYŞE BARIM KİMDİR?

Geçtiğimiz günlerde adını yargı süreciyle duyuran Ayşe Barım, medya ve iletişim dünyasında uzun yıllardır tanınan bir isim. İstanbul doğumlu olan Barım, eğitim yaşamına da burada adım attı.

Ayşe Barım kimdir, kaç yaşında, nereli

54 yaşında olan Barım, ortaokul ve lise eğitimini English High School for Girls'te tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Eğitimine yurtdışında da devam eden Barım, iki yıl boyunca İngiltere'nin Londra kentinde iletişim alanında eğitim aldı ve bu süreçte çalışarak sektörel tecrübe kazandı.

Türkiye'ye dönüşünün ardından medya sektöründe hızla yükselmeye başlayan Barım, kariyerine 1992 yılında giriş yaptı. Bu süreçte Kanal D, ATV ve Hürriyet gibi Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarında promosyon direktörlüğü ve halkla ilişkiler müdürlüğü gibi görevlerde bulundu.

Ayşe Barım ne iş yapıyor

Daha sonra, Klan-Euro RSCG, 1 Numara Hearst ve Doğan Müzik Company (DMC) gibi önemli şirketlerde müşteri ilişkileri direktörü ve genel müdür yardımcısı pozisyonlarında görev alarak sektördeki etkisini artırdı.

Ayşe Barım, 2002 yılında kendi girişimi olan ID İletişim ajansını kurdu. Bu ajans aracılığıyla birçok tanınmış sanatçıya menajerlik ve basın danışmanlığı hizmeti sunmaya başladı.

Barım, uzun yıllardır hem medya hem de sanat dünyasında aktif rol alan bir iletişim profesyoneli olarak bilinmektedir.