Ayrılık sözleri: En duygusal ayrılık sözleri! Kısa ve anlamlı ayrılıkla ilgili sözler! Ayrılık ile ilgili sözler ve mesajlar nelerdir?

Ayrılık sözleri ile karşınızdaki kişiye duygusal, anlamlı, kısa ayrılık sözleri ve mesajları gönderebilirsiniz. Peki en iyi ayrılık sözleri ve mesajları nelerdir? Sizlere en güzel, kısa, anlamlı duygusal ayrılıkla ilgili sözleri derledik. Haberimizden ayrılık sözlerine ulaşabilirsiniz.

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AYRILIK SÖZLERİ

- Ben hayatı rakı niyetine içtim, kafayı meze niyetine yedim, hani sarhoşluk kötüydü, sevdiklerimi hep ayıkken kaybettim.

- Bazen öyle konuşacaksın ki, karşındaki cevap veremeyecek. Bazen de öyle bir susacaksın ki karşındaki konuşmaya cesaret edemeyecek.

- Ay doğarken bir söğüdün arkasından, gül yüzünde sisli bir esintiyle, akşamın göçüsüne hüzün serperek ve yağmurdan geceye perdeler çekerek beni düşün unutma...

- Ayrılığın resmini çizdim sarı odalara, yüreğimi soğuttum zemheri ayazında. Sonra uzun uzun rüzgarın gülüşünü seyrettim çaresizce. Ve gecenin en koyulaştığı yerde ölümü kucakladım masmavi yüreğimle...

- Çeker gideriz be gülüm kime ne. Gidişinin hüznü gözlerimde, acısı yüreğimde kaldı, gel de dindir bu ıstırabı.

- Mutlu iken söz verme, üzgün isen cevap verme, öfkeliysen de sakın karar verme... Yoksa üzende sen olursun üzülende...

- Senin, çelme taktığın yerden başlıyorum hayata. Varsın yara bere içinde olsun dizlerim, yüreğim kadar acımaz nasıl olsa.

- En acı şey ayrılıktır ve ölmektir ben bunu çok iyi anladım. Sevdiğin insana o kadarda güvenme! Gün gelir bakarsın arkandan vurur.

- Gelme çocuk! Benim denizimde yüzemezsin sen, kolların kısa kalır dalgalarıma, ölürsün çocuk! Bulaşma yalnızlığıma.

- Sevmenin erdemi, aşkın görkemi, mutluluğun gözleri ve seni özlemenin hazzını yaşattın sevgili, yolun açık olsun.

- Acının umutları yok ettiği anda, umutları yeşertecek bir sevgiye ihtiyaç duyarsan ben hep o bildiğin adresteyim.

- Adını kalbime aşkla kazımıştım boş ver aldırma belki bir gün silerim. Güzel bir rüyayı gerçek sanmıştım. Seni sevdiğim için özür dilerim.

- Geleceği benimle karanlık görüyorsan, umutların solmuş yüreğinde. Hadi git beni hiç düşünme eğer mutlu olacaksan çeker giderim, sen mutlu olacaksan ben çekerim.

- Senden ayrılmak benim seçimim değildi, ama bana başka seçenek bırakmadın. Hoşçakal!

AYRILIKLA İLGİLİ SÖZLER

- Ayrılık sözleri uzun mu olur kısa mı? Bir cümle yeter mi ayrılığı anlatmaya yoksa daha çok şey mi söylemek gerekir ayrılık üzerine… 'Ben ilişkimin her anına değer verdim ama ayrılık yine de kaçınılmazdı.' diyorsanız, sizin için seçtiğimiz uzun ayrılık sözlerine göz atabilirsiniz.

- Kötü diye bir şey olmasaydı, cehennem boş kalırdı. sen beni kırmasaydın, bu can uğruna fedaydı…seni çok seviyorum.

- Canımı acıtan ne biliyor musun "Ben senin mutluluğunu istiyorum" dedi ve aldı gitti.

- Gittin de ayrıldık mı sanıyorsun? Sen orda sigaranı yakarsın, külü benim içime düşer.

- Ayrıldık işte her şey dilediğince olsun pişmanlık gözyaşlarına on numaralık gülüşüm koysun.

- Bir gün seni unutmak zorunda kalırsam aşkımın küçüklüğüne değil, çaresizliğimin büyüklüğüne inan.

- Elveda dercesine bakan gözlerine eyvallah dercesine çeker giderim be güzelim.

- En çok da, en zor zamanımda sana ihtiyacım olan bu sessiz gecelerde terk etmen koydu.

- Giderken ardına bakma, yakışır bir veda olsun. Hayatımı mahvettin ama güzel roldü helal olsun.

- Kötü diye bir şey olmasaydı, cehennem boş kalırdı. Sen beni kırmasaydın, bu can uğruna fedaydı...

- Sana aşık olmam bir hata değildi, fakat artık kaderin bizim için farklı planları var. Hayatımı sensiz hayal etmek zor olsa da, sensiz yaşamayı öğreneceğim.

Ayrılık sözleri

- Saçları benden güzelmiş ve gözleri. Uzunmuş boyu, öyle demişsin. Peki kalbi? Susmuşsun! İşte onu zor bulursun.

- Ne yürek kaldı sana verecek nede inancım kaldı seninle bu yolda gidebilecek. Kızgınlıklarım içimde kor oldu, seni toprağa gömecek.

- Şunu bilmelisin ki ben hava soğuyunca değil, senden soğuyunca üşüdüm. Elveda...

- Bu bir ayrılık şarkısı, seninle kayboldu, yazmak kolay değil, duymaksa zor oldu.

- Biliyor musun be arkadaşım bazen merhaba diyemediklerimize hoşçakal diye fısıldarız.

- Ayrılığın özlemin her şeyin bir hazzı var. Seni anlamak da güzel, seni beklemek kadar.

- Ben elindekilerin değerini kaybedince değil, değer verdiği için kaybedenlerdenim.

KISA AYRILIK SÖZLERİ

- Gidenin arkasından nokta koyacaksın ki gelenin ismi büyük harfle başlasın…

- Giderek daha çok seviyorum seni demişti. O yüzden gitti demek ki.

- Zaman değilmiş gideni geri getiren, aslında zamanmış, var olanı götüren.

- Gençliğine güvenip vakit çok erken derken, belki elveda bile diyemezsin giderken.

- Ya bir gün karşılaştığımızda "Düşman" gibi değil de, "pişman" gibi bakarsak? Hiç Düşündün mü?

- Kaldır kadehi ey sevgili; önce gelişine, sonra gidişine. Dibini bulunca gelmişine geçmişine!

- Bazen insan 'Seni seviyorum' diyemez. Sadece 'Sana da iyi geceler' demekle yetinir.

- Ayrılık dilinden ne olur sanki sen gittin ellere ben de ölüme.

- Ne yapsan boşuna artık olmuyor seninle ne olur beni anla yaşanan güzel günlerin hatırına şansını fazla zorlama elveda.

- Kimine git dersin değerli olursun, kimini canından çok seversin gereksiz olursun.

- Senin de sevdiğini sanmıştım. Ya da öyle olmasını istediğim için, kendimi buna inandırmıştım.

- Giderken ardına bakma, yakışır bir veda olsun. Hayatımı mahvettin ama güzel roldu helal olsun.

- Yalanlarla dolu hayatında tek gerçeğin bendim. Gerçeklerle dolu hayatımda da tek yalan sendin.

- Vedalar gözüyle sevenler içindir, çünkü gönlüyle sevenler ayrılamaz.

- O ellerimi bıraktı ben her şeyi. Elvedalar bazen bu kadar kolay...

- Bu son gidişim bir daha dönmem, bu son sevişim bir daha sevmem, bu son şanstı bir daha ölemem.

- Ahtım seni sevmekti ya varsın imtihanım özlemek olsun.

DUYGUSAL AYRILIK SÖZLERİ

- Sen kalmaya bir neden bulamadın ya, ben ölmeye ne bahaneler bulurum şimdi.

- Yalnızlık hep güzeldir. Ama şu sensizlik yok mu, gel canımı al diyor.

- Kimine git dersin değerli olursun, kimini canından çok seversin gereksiz olursun.

- Dün mahkememiz vardı, senin gözlerinle benim kalbim arasında. Senin gözlerin serbest kaldı, benim kalbim ise bir ömür boyu seni sevmeye mahkûm edildi...

- Bir insanı kaybetmek istiyorsanız çok sevin, kendiliğinden gider zaten.

- Adın ki en güzel kelimedir dağarcığımda ne zaman ansam; kelimelerim kendini asar darağacında.

- Bazen insan 'Seni seviyorum' diyemez. Sadece 'Sana da iyi geceler' demekle yetinir.

- Senin de sevdiğini sanmıştım. Ya da öyle olmasını istediğim için, kendimi buna inandırmıştım.

- Belki kimse olmayacak senin gibi; ama sende olmayacaksın eskisi gibi.

- Çok sahiplenmeden seveceksin mesela. Hem her an avuçlarından kayıp gidecekmiş gibi, hem de hep senin kalacakmış gibi.

- Sensiz olmak istemiyorum dediğiniz kişiydi en son sizi terk edip giden.

- Seni asilce sevdim, yerli yersiz tartışmalar yetmez seni benden ayırmaya.

- En büyük hayali sana sarılmak olan bi insanı nasıl bu kadar kırabiliyosun?

- Ne güzel olurdu ayrılık olmasaydı, aklıma geldiğinde gözlerim dolmasaydı.

Ayrılık mesajları

AYRILIK İLE İLGİLİ SÖZLER

- Güzel gelecek günlerin gecesi sisli olurmuş.

- Oyun bitti! Sevildiğini gördün, şimdi unutulduğunu izle.

- Gidişin canımı yaksa da devam et çünkü yürüyüşüne hastayım.

- Bir gidişi asla tek kişi hazırlamaz. Biri iter, diğeri gider.

- Ayrılık vaktiyse duvarda çalan saatte bir klik vururuz yüreğimize. Ölümse soluyan ensemizde derin bir nefes çekeriz içimize.

- Bir hoşçakala sığdırdı beni, yere göğe sığdıramadığım.

- Aşkımız su üzerine yazılan bir masaldı, göz kirpimi kısalığında kelebeğin ömrü uzunluğundaydı. Kalbimizde bir ömür boyu çekeceğimiz yaralar bıraktı.

- Ey vefasız yârim. Tuttuğun eli bırakacak kadar yüreksiz idinse o eli tutuşun niyedir. Gitmek için geldinse sevdim deyişin niyedir?

- Seni sevdiğim için şanslı olduğumu düşünüyordum. Ancak senin gitme isteğinin karşısında aslında ne kadar yanlış bir karar verdiğimi fark ettim.

- Geceyi hüznün taklidi olarak kabul ediyorum.

Sevgiliye ayrılık sözleri

- Yıldızların aydınlığı gecenin karanlığındandır.

- Adını kalbime aşkla kazımıştım boş ver aldırma belki bir gün silerim. Güzel bir rüyayı gerçek sanmıştım. Seni sevdiğim için özür dilerim.

- Bazen öyle konuşacaksın ki, karşındaki cevap veremeyecek. Bazen de öyle bir susacaksın ki karşındaki konuşmaya cesaret edemeyecek.

- Bir gün herkes gider mi acaba. Evet, sen kalbinde büyüttükçe, onlar da büyürler ve sığamayacaklarını anlayınca giderler.

- Geleceği benimle karanlık görüyorsan, umutların solmuş yüreğinde. Hadi git beni hiç düşünme eğer mutlu olacaksan çeker giderim, sen mutlu olacaksan ben çekerim.

- Gece yalnızlığın üzerine dökülen asfalttır.

- Öyle bi öldünki içimde, kıyamette bile dirilemeyeceksin.

- Ben hayatı rakı niyetine içtim, kafayı meze niyetine yedim, hani sarhoşluk kötüydü, sevdiklerimi hep ayıkken kaybettim.

RESİMLİ AYRILIK SÖZLERİ

- Bazı yalanlar güzel bazı gerçekler acıymış. Ayrılık hepsinden de betermiş…

- Seni anlata anlata bitiremediğim insanlara sonra bir de beni sebepsiz terk edip gidişini anlatmak zorunda kaldım.

- Her yalnızlığımda seni andım. Her anışımda yine sana kandım.

- Aslında sen şimdi kim bilir nerede, hangi hayal şilebinde kaçak yolcu, hangi korkunç yalnızlıktasın.

- Şimdi şöyle; sen ölmüşsün, ben mezarına gelincikler dikiyorum. Bundan sonrası bir ölünün bir ölüye merhamet duyması.

- Gittiğin gün bittiğim gündü aslında...

- Vazgeçmek ayrı şey, yorulmak ayrı şey...

- "Ey yar..! Telaşımı hoş gör. Islandığım ilk yağmurumsun." (Hz. Mevlana)

- Bitti demedi, hoşça kal demedi, elveda da demedi… Allah'a emanet ol hiç demedi. Helallik bile istemedi. Gitti sadece Gitti…

- Bana neden bu kadar çok seviyorsun diyorlar. Çünkü her bir zerrem, senin her bir zerrene aşık da ondan.

- Ne Eylül'ün gelmesi ne de baharın bitmesi… Senin bir üzgün bakışın etmez.

- Uçurum uçurum gözlerine daldığım gözlerine baktığım, bazen sendeki güzellikte boğulacakmış gibi hissettiğim sevgilim.

- Aşk seni koklamaktır. Senin kokunu alıp içime çektiğim, sonra sana kendimi verdiğim, her nefesin diyetidir. Seni koklamaya doyamayıp, zamanın durmasını istemektir.

SEVGİLİYE AYRILIK SÖZLERİ

- Sevmenin erdemi, aşkın görkemi, mutluluğun gözleri ve seni özlemenin hazzını yaşattın sevgili, yolun açık olsun.

- Elveda dercesine bakan gözlerine; Eyvallah dercesine çeker giderim.

- Ayrılık vaktiyse duvarda çalan saatte bir klik vururuz yüreğimize. Ölümse soluyan ensemizde derin bir nefes çekeriz içimize.

- Bir gidişi asla tek kişi hazırlamaz. Biri iter, diğeri gider.

- Acının umutları yok ettiği anda, umutları yeşertecek bir sevgiye ihtiyaç duyarsan ben hep o bildiğin adresteyim.

- Sen benden çay istesen güneşte demler yüreğimde süzer ve sana öyle ikram ederim sevgilim.

- Sanırım kendini vazgeçilmez olduğuna fazla inandırmışsın.

- Aşk, kadınlar yorulunca biter. Kadınlar bir adamı değil, bir mezarlığı terk eder.

- Oyun bitti! Sevildiğini gördün, şimdi unutulduğunu izle.

- Öyle bir öldün ki içimde, kıyamette bile dirilemeyeceksin.

- Mutlu iken söz verme, üzgün isen cevap verme, öfkeliysen de sakın karar verme... Yoksa üzende sen olursun üzülende...

- Öyle çok özler ki insan bazen. Özlenen bile bazen yokluğundan utanç duyar.

- Son kez sevişim idi seni. Bundan sonra bir daha gelmem, Gidiyorum. Elveda…

- Sana verdiğim değer kadar sevse idin beni ben de bugün istediğin gibi seninle kalırdım. Değmezsin. Varlığımı hak etmezsin. Elveda…

- Dünyam sen iken şimdi cehennemim de sensin. Kalmak isterdim ama bu cehennemde daha fazla yanamam. Elveda...

- Ben ne aşklar yaşadım ne vedalar ettim, ne kızgın çöllerinde yürüdüm aşkın, senin kor dudakların vız gelir güzelim.

- Seni günle paylaşmak istedim bana bile yetmez dedi, geceye sordum olmaz diye fısıldadı, yıllara sordum bekle ama boşuna dedi, boynumu bükünce ecelim tamam dedi.

- Gidişin canımı yaksa da devam et çünkü yürüyüşüne hastayım.

- Şimdi hoşça kal deme zamanı ama sen hoşça kalmayı hak etmiyorsun be gülüm.

- Tercümanlık mesleğimdir benim. Her zaman yüreğimin sözlerine tercüman oluyorum.

- İlişkiler başladığı günden itibaren bitmeye doğru yol alırlar. Yani her ilişkinin bir son kullanma tarihi vardır.

Sizler için derlediğimiz en iyi ayrılık sözleri bu şekildedir. Sizlerin de bildiği farklı ayrılık sözleri varsa yorum bölümünden bizlere yazabilirsiniz.