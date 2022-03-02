Aynur Aydın'dan "Mastürbasyon yapma sıklığın ne?" sorusuna cevap: Mutluysam sık yapıyorum - Haberler

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Aynur Aydın'dan "Mastürbasyon yapma sıklığın ne?" sorusuna cevap: Mutluysam sık yapıyorum

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Şarkıcı Aynur Aydın, YouTube üzerinden yayınlanan bir programda "Mastürbasyon yapma sıklığın ne?" sorusuna "Kendimi mutlu ve iyi hissediyorsam daha sık olabiliyor. Ama kendimi mutsuz hissettiğimde hiç uğramıyorum bile" cevabını verdi.

Şarkılarının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Aynur Aydın, YouTube kanalında yayınlanan Bi Bilsen isimli programa konuk oldu. Aydın, programda cinsel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MASTÜRBASYON YAPMA SIKLIĞIN NE?"

Programın soru cevap kısmında peş peşe hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Aynur Aydın, "Sevgilinin yanında pırt yapar mısın?" sorusuna utanarak "Yanlışlıkla yapmışlığım oldu ama ben çok utandım olduğunda" cevabını verdi. Her soruya cevap veren şarkıcı, "Mastürbasyon yapma sıklığın nedir?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Kendimi mutlu ve iyi hissediyorsam daha sık olabiliyor. Ama kendimi mutsuz hissettiğimde hiç uğramıyorum bile oralara. Çünkü dertliyimdir. Onu da dertlendirmek istemem."

Aynur Aydın'dan 'Mastürbasyon yapma sıklığın ne?' sorusuna cevap: Mutluysam sık yapıyorum

Aynur Aydın'dan 'Mastürbasyon yapma sıklığın ne?' sorusuna cevap: Mutluysam sık yapıyorum

Aynur Aydın'dan 'Mastürbasyon yapma sıklığın ne?' sorusuna cevap: Mutluysam sık yapıyorum

Aynur Aydın'dan 'Mastürbasyon yapma sıklığın ne?' sorusuna cevap: Mutluysam sık yapıyorum

Aynur Aydın'dan 'Mastürbasyon yapma sıklığın ne?' sorusuna cevap: Mutluysam sık yapıyorum

Aynur Aydın'dan 'Mastürbasyon yapma sıklığın ne?' sorusuna cevap: Mutluysam sık yapıyorum

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Aynur Aydın, Instagram, Youtube, Cinsellik, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

Kuman:

İnsan da Ar damarı diye düşünsel bir kültür var! Onu yırtmış

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