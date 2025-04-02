Aybüke Pusat Teşkilat dizisinde neden yok? Teşkilat dizisinde Aybüke Pusat yok mu?

Sosyal medya hesabından "ekonomik boykot" çağrılarına destek verdiği görülen Aybüke Pusat, bu paylaşımı sonrası büyük yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından "Aybüke Pusat Teşkilat dizisinden çıkarıldı mı?" sorusu hem izleyiciler hem de basın tarafından sıkça sorulmaya başlandı. TRT'den konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Peki, Aybüke Pusat Teşkilat dizisinde neden yok?

AYBÜKE PUSAT TEŞKİLAT DİZİSİNDE NEDEN YOK?

Aybüke Pusat'ın TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinden ayrılıp ayrılmadığı konusunda şu an için resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Son günlerde Pusat'ın sosyal medya üzerinden yaptığı boykot çağrısı, çeşitli tepkilere neden olmuş ve bu durum, dizideki geleceği hakkında spekülasyonlara yol açmıştır.

TEŞKİLAT DİZİSİNDE AYBÜKE PUSAT YOK MU?

Gazeteci Cem Küçük, Pusat'ın bu paylaşımına tepki göstererek TRT Genel Müdürü'ne oyuncunun diziden ayrılması yönünde bir çağrıda bulunmuştur. 'Ekonomik boykot' çağrılarına destek paylaşımında bulunan oyuncu Aybüke Pusat, TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT, nitelikli yayıncılığı ve içerikleriyle ülkemizde ve küresel alanda büyük teveccüh gören bir Türkiye markasıdır. TRT'nin itibarını ve marka gücünü korumak, TRT yönetiminin en önemli sorumluluklarından biridir. TRT ile çalışan firmalar ve kişiler de kamu yayıncılığı ilkelerini bilir ve bir TRT projesinde yer alırken bu ilkeler doğrultusunda hareket etme sorumluluğunu üstlenirler.

Milletimizi temsil eden TRT'nin projelerinde yer alan kişilerin, içinde bulunduğu proje devam ettiği sürece, bir siyasi parti tarafından başlatıldığı açık olan (dolayısıyla siyasi niteliğiyle ön plana çıkan), ülkemizin ekonomisini hedef alan, siyaseti ve toplumu dizayn etme amacı taşıyan, milleti kutuplaştıran bir siyasi kampanyanın parçası olması asla kabul edilemez. Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü boykot çağrısına alet olmak, TRT'nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca, bir yandan TRT yapımlarında yer alırken diğer yandan mesnetsiz iddialarla TRT'yi de kapsayan boykot çağrısına destek verme tutarsızlığına ve hadsizliğine müsaade edilmesi beklenemez.

Bu bağlamda, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır. Dizinin stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen, dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir. Benzeri durumlar için de gerekli adımların atılacağından kimsenin şüphesi olmasın."