Ayancık'taki felaketin boyutu iç kesimlere girdikçe büyüyor
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Ayancık'taki felaketin boyutu iç kesimlere girdikçe büyüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sel sularının yıkıp geçtiği Sinop Ayancık'ta felaketin boyutu ilçe merkezinin iç kesimlerine doğru gittikçe daha göze çarpıyor.

Sel sularının yıkıp geçtiği Sinop Ayancık'ta felaketin boyutu ilçe merkezinin iç kesimlerine doğru gittikçe daha göze çarpıyor. Vatandaşlar evlerine geçmek için 1. kata kalastan geçit yaptı.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti. Sinop'ta ise yağışlardan en çok etkilenen ilçe Ayancık oldu. Ayancık'ta sel suları beraberinde getirdiği tomruklarla birlikte önüne çıkan her şeyi Ayancık Çayı'na katarak sürükledi. İlçede park halinde bulunan neredeyse tüm araçlar zarar görürken, birçok ev iş yerine çamur ve tomruk doldu. Birçok binanın zemin katı su ve tomruklarla dolarken, apartmanların girişi de çamurla kaplandı. Evlerine apartmanın girişinden giremeyen vatandaşlar ise çareyi 1. katta tahtadan geçit yapmakta buldu. Apartmanda oturan vatandaşlar, üst katlardaki evlerine girip çıkmak için 1. katın balkonuna dayadıkları tahta geçidi kullandı.

"1. KATLARIN MERDİVENLERİNE KALASLAR İLE GEÇİT YAPTIK VE EVİMİZE ÖYLE ÇIKTIK"

Sel sularının apartman girişini kapatmasından dolayı tahta geçit yardımıyla evlerine girip çıktıklarının altını çizen apartman sakini Şükrü Er, "Sinop'ta merkez olarak en büyük felaketi Ayancık yaşadı. Sel nedeniyle çay taştı, 2 bölümden birden sel sularının arasında kaldık. Selle birlikte birçok tomruk ve çamur ev girişimizi kapattı. 3 apartmanda giriş-çıkış kapandı. 1. katların merdivenlerine kalaslar ile geçit yaptık ve evimize öyle çıktık. Alt katlarda yaşayanlar yoktu. Alt katlar odunluk ve depo olarak kullanılıyordu. O nedenle can kaybı yaşanmadı. Tek tesellimiz de bu" dedi.

KOMANDOLAR AYANCIK DEVLET HASTANESİ'NDEKİ MALZEMELERİ DIŞARI ÇIKARTIYOR

Ayrıca sel bölgesinde birçok ekip farklı kollardan selin yaralarını sarmaya çalışıyor. Bölgede çevre şehirlerden de ekipler çalışma yürütürken, komandolar da sahada aktif olarak çalışıyor. Komandolar sular altında kalan Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki malzemeleri tek tek dışarı çıkarttı. Hastanenin içi de temizlenirken, arı gibi çalışan komandolar tüm malzemeleri dışarı çıkartmak için yoğun çaba gösterdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da bölgede incelemelerde bulunuyor. Ekiplerle toplantı yapan Karaismailoğlu zaman zaman helikopterle zaman zaman da yürüyerek selin vurduğu mahalleleri bir bir gezerek son durumu inceliyor. Vatandaşlarla sohbet eden Karaismailoğlu, yaraların sarılması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi.

25 KİŞİ BOTLA KURTARILDI

Sel anında ayrıca Sinop Belediyesi İtfaiyesi Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekipleri ve Deniz Polisi ekipleri Cevizli Mahallesi'nde mahsur kalan vatandaşları evlerinin önünden bot ile tahliye etti.

(Erdi Demür-Ünsal Karka/İHA)

Ayancık'taki felaketin boyutu iç kesimlere girdikçe büyüyor
Ayancık'taki felaketin boyutu iç kesimlere girdikçe büyüyor
Ayancık'taki felaketin boyutu iç kesimlere girdikçe büyüyor
Ayancık'taki felaketin boyutu iç kesimlere girdikçe büyüyor
Ayancık'taki felaketin boyutu iç kesimlere girdikçe büyüyor
Ayancık'taki felaketin boyutu iç kesimlere girdikçe büyüyor
Ayancık'taki felaketin boyutu iç kesimlere girdikçe büyüyor
Ayancık'taki felaketin boyutu iç kesimlere girdikçe büyüyor
Ayancık'taki felaketin boyutu iç kesimlere girdikçe büyüyor
Ayancık'taki felaketin boyutu iç kesimlere girdikçe büyüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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