Aşure Günü ne zaman? Muharrem ayı orucu hangi gün tutulacak?

07.09.2019 12:17

Bugün Hicri takvime göre Muharrem'in 8. günündeyiz. İslam alemi açısında çok önemli ay olan Muharrem ayında birçok önemli olay gerçekleşmiştir. Bunların en acısı ise Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesidir. Anma törenleri düzenlenen bu ayda tutulan oruç için Peygamber Efendimiz, Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, bu ayda tutulan oruçtur buyurmuştur. Müslümanlar, bu yüzden Aşure Günü'nde Muharrem ayı orucu tutmak için hangi güne denk geliyor öğrenmek istiyorlar. İşte diyanetin takvimine göre 2019 Aşure günü ve Muharrem ayı orucu tarihleri..

MUHARREM AYI ORUCU HANGİ GÜN TUTULUR?



Muharrem ayı orucu Efendimiz tarafından tavsiye edilen Aşure günü ile birlikte bir gün öncesi ve sonrası olmak üzere şeklindedir. Yani Muharrem'in 9. ve 10. günlerinde veya 10. ve 11. günlerinde oruç tutmak gerekir. Muharrem ayının onuncu günü olan Aşure Günü bu yıl 9 Eylül 2019 Pazartesi gününe denk geliyor. Buna göre 9 Eylül Pazartesi ile birlikte öncesi veya sonrasından birer gün aşure günü orucu tutulur. Yani 8 Eylül Pazar - 9 Eylül Pazartesi veya 9 Eylül Pazartesi - 10 Eylül Salı günleri Muharrem ayı orucu tutulur.

MUHARREM AYI ORUCUNA DAİR HADİSLER

Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Peygamber Efendimiz Hadis-i Şeriflerde bu konunun önemini şöyle vurgulamıştır: "Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur." (Müslim, Tirmizî, İ. Ahmed, Taberanî)

Bir zat Peygamberimiz Efendimize geldi ve sordu:

"Ramazan'dan sonra ne zaman oruç tutmamı tavsiye edersiniz?"

Peygamberimiz, "Muharrem ayında oruç tut. Çünkü o, Allah'ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki, Allah o günde bir kavmin tevbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir" buyurdu. (Tirmizî, Savm: 40)

"Aşura gününde tutulan orucun Allah katında, o günden önce bir senenin günahlarına keffaret olacağını kuvvetle ümit ediyorum."(Tirmizî, Savm: 47)

"Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur" (İbni Mâce, Sıyam: 43)

AŞURE GÜNÜNDE GERÇEKLEŞEN OLAYLAR

– Hazret-i Adem'in (a.s.) tevbesi bu günde kabul edilmiştir.

– Hazret-i Nuh'un (a.s.) tufandan kurtulup, gemisinin selamete erdiği gündür. Demek ki bugün Nuh'un (a.s.) 950 sene süren çilelerle dolu tebliğ hayatındaki sabır ve sebatını tefekkür günüdür.

– Hazret-i İbrahim'in (a.s.) Nemrut'un ateşine atılıp Cenab-ı Hakk'ın lûtfuyla kurtarıldığı gündür. Demek ki bugün Hakk'a dostluk yolunda karşılaştığımız ilahi imtihanlardaki halimizi muhasebe etme günüdür.

– Hazret-i Musa'nın(a.s.) Firavun'un zulmünden kurtulduğu gündür.

– Hazret-i Yusuf'un (a.s.) zindandan kurtulduğu gündür. Demek ki bugün, büyük saadetlerin, büyük çilelerden sonra geldiğini idrâk etme günüdür.

Hazret-i Eyüp'ün (a.s.) hastalık ve imtihanlardan kurtulduğu gündür.

İslam tarihinin gördüğü en acı felaketlerden biri olan, Peygamber Efendimiz'in aziz torunu Hazret-i Hüseyin'in (r.a.) hunharca katledildiği gündür.

MUHARREM AYININ ÖNEMİ NEDİR?

"Muharrem" kelime manası olarak hürmet edilen anlamına gelmektedir. Bu ay, Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından Allah'ın ayı olarak bildirilmiştir. Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahi feyz ve bereketinin bolluğuna işaret etmektedir.

Resulullah (s.a.v.) bir hadisinde "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." buyurmuştur.