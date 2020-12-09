Askerlik borçlanması nedir, nasıl yapılır? Askerlik borçlanması ile emeklilik 1 yıl öne çekilir mi?
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Askerlik borçlanması nedir, nasıl yapılır? Askerlik borçlanması ile emeklilik 1 yıl öne çekilir mi?

09.12.2020 11:38 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:42
Askerlik borçlanması nedir, nasıl yapılır? Askerlik borçlanması ile emeklilik 1 yıl öne çekilir mi?

Askerlik borçlanması nedir, nasıl yapılır sorusu sık sık vatandaş tarafında merak edilip sorgulanmakta. Peki Askerlik borçlanması nedir, nasıl yapılır? Askerlik borçlanması ile emeklilik 1 yıl öne çekilir mi?

Askerlik borçlanması nedir, nasıl yapılır sorusu sık sık vatandaş tarafında merak edilip sorgulanmakta. Peki Askerlik borçlanması nedir, nasıl yapılır? Askerlik borçlanması ile emeklilik 1 yıl öne çekilir mi? İşte tüm detaylar…

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR, NASIL YAPILIR?

Vatani görevini yerine getirmek amacıyla askere giden kişilerin askerlikte geçirmiş oldukları zamanın ya tamamı ya da belli bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere sigorta primini yatırmasına askerlik borçlanması adı verilmektedir.

Askerlik borçlanması olarak bilinen bu hak, askerde geçirilen süre kadar boyunca sigorta primi yatırılmasına denilmektedir. Borçlanılabilecek sürelere ilişkin primlerin SGK'ya ödenmesi ile yapılmaktadır. Askerlik borçlanması yapmak isteyen sigortalı, SGK'ya giderek askerliğini yaptığını gösteren belgelerle birlikte başvuru yapar. Daha sonra yalnızca bu sürelerin primlerini ödeyerek borçlanma yapılır.

Askerlik borçlanması nedir, nasıl yapılır? Askerlik borçlanması ile emeklilik 1 yıl öne çekilir mi?

ASKERLİK BORÇLANMASI NASIL HESAPLANIR?

Askerlik borçlanması hesaplama işlemi prim esaslarına göre düzenlenir ve kazançların alt ve üst sınırları temel alınarak hesaplama işlemi yapılır. Bu sürecin başlaması için Sosyal Sigortalar Kurumu'na başvuru yapılması önemlidir. Sigortalı olan kişilerin almış oldukları mevcut primlerine günlük kazançlarının üst ve alt sınırları arasında belirlenmiş olan günlük kazançlarının yüzde 32'si üzerinden hesaplama işlemi gerçekleştirilmektedir. Askeri borçlanma için ödenecek en düşük tutar asgari ücretin yüzde 32'si olarak belirlenirken, en yüksek tutar ise asgari ücretin yüzde 32'sinin 7,5 katı olarak bilinmektedir. 2020 yılı brüt asgari ücret tutarı 2.943 TL olarak bilinirken, en düşük borçlanma miktarı ise ı 941.76 TL, en yüksek 7 bin 06 TL olarak askeri borçlanma hakkına sahip olan vatani görevlerini yerine getiren erkeklere bu ödeme miktarları süreye göre yapılmaktadır.

Askerlik borçlanması nedir, nasıl yapılır? Askerlik borçlanması ile emeklilik 1 yıl öne çekilir mi?

ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR?

Askerî borçlanması aylığı 2020 yılı için; asgari ücret 2.943 TL olduğundan, en düşük borçlanma aylığı ise 941,76 TL, en yüksek 7 bin 06 TL olarak bilinmektedir. Günlük ise bu miktar 31,39 TL olmaktadır.

Askerlik borçlanması nedir, nasıl yapılır? Askerlik borçlanması ile emeklilik 1 yıl öne çekilir mi?

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